Недостающий элемент. Почему «Спартаку» Ринкон нужнее, чем «Зениту»

На этой неделе итальянские СМИ написали об интересе к полузащитнику «Ювентуса» Томасу Ринкону сначала со стороны «Зенита», а спустя определенное время и московского «Спартака». Если это действительно так, то есть основание полагать, что желание опередить конкурента - последнее, что двигает красно-белыми в борьбе за венесуэльца.

ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ ВИТСЕЛЬ

Минувшей зимой «Ювентус» искал центрального полузащитника - для ротации состава на финише сезона, когда важных игр много. Желанным трансфером для «бьянконери» был переход из «Зенита» Акселя Витселя. Но не срослось: на бельгийца вышли китайцы и предложили ему достать две луны с неба - так футболист оказался в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Но «Ювентус» не тот клуб, у кого на примете есть лишь один игрок, - когда китайцы вышли на Витселя, туринцы решили перестраховаться и приобрели у «Дженоа» центрального полузащитника Томаса Ринкона.

Ринкон и Витсель схожи своим функционалом - они способны приносить пользу как при созидании, так и при игре в обороне. В частности, обоих отличает умение сохранять мяч для своей команды. Они редко ошибаются в простых передачах - точность Витселя составляет 95%, тогда как показатель Ринкона - 93%. Анализировались все игры футболистов, начиная с августа 2014 года. Все в порядке у них и с длинными передачами - 92% точности у бельгийца против 85% у венесуэльца. Здесь есть один нюанс - Ринкон в среднем за игру выполняет 2,61 длинных паса, тогда как Витсель только 1,22. Поэтому нет ничего удивительного в том, что показатель точности у венесуэльца чуть хуже.

В атаке Ринкон будет даже полезнее Витселя - он более вариативный игрок. Во-первых, чаще идет в обводку - 3,4 раза за игру против 1,9. При этом венесуэлец еще и успешнее в дриблинге - 81% удачных действий против 77%. Во-вторых, чаще совершает умные передачи - 1,6 за матч против 0,9. В-третьих, как уже было отмечено, чаще прибегает к длинным переводам.

МАЛЕНЬКИЙ БОЕЦ

При игре без мяча Ринкон не является зрителем - в борьбу он вступает если не первым, но одним из первых. Если бы не умение концентрироваться на происходящем, «Ювентус» его бы не позвал - интеллектом уровня Пирло Ринкон не обладает.

О Ринконе-бойце лучше всего скажет статистика верховых единоборств. За три сезона у него их набралось 238 - в среднем по три за матч. Из них выигранные - 47,5%, нейтральные - 10,9%, проигранные - 41,6%. Удивительное дело: футболист, чей рост составляет 175 сантиметров, выигрывает верховые единоборства чаще, чем проигрывает!

Пытаясь остановить противника, Ринкон не жалеет ни себя, ни оппонента - в Италии он сыграл 91 матч и получил 21 желтую карточку, за 106 матчей в Германии (Ринкон играл за «Гамбург») полузащитник получил 22 предупреждения. Важнее другое - в этих странах венесуэлец получил лишь одну красную карточку! Из себя его вывести сложно - с головой он дружит.

ОТЛИЧНЫЙ ПАРТНЕР ДЛЯ ФЕРНАНДО

И «Зениту», и «Спартаку» Ринкон бы пригодился. У обеих команд есть игроки, которые могут начать атаку длинной передачей - Паредес и Фернандо соответственно. Если к ним добавить футболиста, который способ сохранять мяч в игре накоротке, то может получиться очень интересная картина. В этом плане идеальной видится связка Кроос - Хедира в сборной Германии - Кроос дирижирует атакой длинными передачами, а Хедира является ключевым винтиком при игре низом. Таким образом, футболисты отлично друг друга дополняют.

Ринкон подойдет команде, у которой есть диспетчер в опорной зоне, и по другой причине - по умению навязать борьбу. Фернандо в среднем за матч совершает 12 потерь мяча, Паредес - 13. Как правило, это неточные передачи. Если Ринкон будет располагаться ближе к чужим воротам, то навяжет противнику борьбу при ошибке партнера. Кстати, сам Ринкон теряет мяч реже - девять раз за игру.

Из двух российских команд более нуждающимся в Ринконе выглядит «Спартак». Цепного пса а-ля Гаттузо в центре поля у красно-белых нет. В преддверии Лиги чемпионов его не плохо бы найти. Учитывая, что у Ринкона есть опыт игры в бундеслиге и серии А, он видится отличным кандидатом для усиления. В Лиге чемпионов не разыграешься в открытый футбол. Почему бы не насытить центр поля для достижения результата? Трио Фернандо - Глушаков - Ринкон могло бы это сделать.

У «Зенита» острой нужды в венесуэльце нет. Во-первых, из-за отсутствия Лиги чемпионов. Во-вторых, есть футболисты, которые способны сыграть здесь и сейчас. В первую очередь Далер Кузяев, ярко начавший сезон. Плюс Александр Ерохин, в прошлом году надежно игравший в «Ростове». Зачем тогда их покупали? Ах да, еще есть Хави Гарсия. Если не подвергать сомнению место Паредеса в стартовом составе, то получается три человека на место, учитывая, что «Зенит» использует схему 4-2-3-1.