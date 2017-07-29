Обратный отсчет. Когда «Рубин» обретет себя

Чемпионат России «Рубин» начал с двух подряд поражений. Однако история предыдущей работы Курбана Бердыева позволяет предположить, что уже совсем скоро его команда будет исправно набирать очки.

Курбан Бердыев уже неоднократно показывал, что умеет сделать из футболистов сплоченный коллектив в короткие сроки. Несмотря на то, что в премьер-лиге Бердыев тренировал лишь две команды - «Рубин» и «Ростов», можно выделить несколько историй быстрого прогресса его дружин.

«РУБИН»-2003

В 2003 году Бердыев дебютировал в высшем российском дивизионе с «Рубином», который сам же вывел в эшелон российского футбола.

Перед стартом в высшей лиге в «Рубине» остались как игроки, добывавшие путевку наверх, так и пришли новички. В частности, в Казань перебрались защитники Скотти, Калисто и Новотны, хавбеки Сибайя и Чижек, нападающий Рони. Пять из этих шести футболистов по итогам сезона вошли в число десяти лучших игроков «Рубина» по количеству проведенных на поле минут! Лучшим стал защитник Новотны, его коллега по амплуа Скотти замкнул тройку. Лишь один из этих новобранцев остался за пределами десятки - Чижек.

Несмотря на серьезные изменения в составе, «Рубин» не просто закрепился в премьер-лиге, но и сумел финишировать на третьем месте - фантастический результат для дебютанта. На старте команда не буксовала - лишь три поражения в десяти матчах. Два из них от борцов за чемпионство - ЦСКА (0:4) и «Зенита» (0:1).

«РУБИН»-2008

В четыре следующих сезона после дебюта «Рубин» общественность суперрезультатами не шокировал, но держался уверенно, ни разу не выпав за пределы первой десятки. Больше того, дважды команда Бердыева финишировал в первой пятерке. Для борьбы за большие высоты требовались игроки с менталитетом победителя. Они приехали в Казань в 2008 году.

Сергей Семак, Сергей Ребров, Саво Милошевич - таких опытных людей в «Рубин» еще на заносило. Казанцам они достались за смешные деньги - Семак обошелся в 2 миллиона евро, Ребров - в 700 тысяч, а за Милошевича платить вовсе не требовалось. Кроме них «Рубин» пополнили и другие игроки. Из «Локо» за 650 тысяч евро перебрался вратарь Сергей Рыжиков. Из «Шинника» был возвращен защитник Роман Шаронов, вернувшийся в Казань на правах свободного агента. Дороже остальных «Рубину» обошлись защитник Ансальди и полузащитник Гекдениз Карадениз, за которых в общей сложности была заплачено 12,3 миллиона евро. Но эти траты окупились в полной мере.

Уже на старте «Рубин» произвел фурор, выиграв семь матчей подряд! Новички играли ключевую роль. Пять мячей в этих играх забил Сергей Семак. Все - в разных играх. Двумя дублями отметился Гекдениз Карадениз. Один из них он сделал в Питере против «Зенита» Дика Адвоката - «Рубин» победил 3:1. Сергей Рыжиков заявил о себе в матче с «Химками». При счете 1:0 в пользу «Рубина» в его ворота был назначен пенальти. С ударом Насти Чеха Рыжиков справился, но судья попросил повторить попытку. Тогда Рыжиков отразил и второй удар. «Рубин» воодушевился подвигами голкипера и выиграл 4:0.

Своего «Рубин» не упустил - выиграл чемпионат России за три тура до финиша.

«РОСТОВ»-2014/15

Курбан Бердыев принял команду во время зимней паузы. Ее состояние было близким к критическому - «Ростов» занимал последнее место в турнирной таблице, отставая на два очка от зоны стыковых матчей. Желто-синие были не только последними в лиге по положению в таблице, но и по пропущенным мяча - 37, а также победам - две.

Зимой у «Торпедо» «Ростов» приобрел мало кому тогда известного защитника Ивана Новосельцева. Сколько за него было заплачено, transfermarkt не знает. Вряд ли много. В аренду были взяты защитник Гранат, нападающие Азмун и Дзюба. Чем не пример работы в кризисных условиях?

Дела у «Ростова» наладились. В первых семи матчах чемпионата России после зимней паузы команда одержала пять побед! После двух побед в первой части сезона это внушительно. В трех матчах данного отрезка «Ростов» не пропустил. В первой части такой был всего один!

На финише команда с берегов Дона ярко не выглядела, но важные очки цепляла - сыграла вничью с «Динамо» - 2:2, «Мордовией» - 0:0 и ЦСКА - 1:1. Главная задача была решена - прямого вылета «Ростов» избежал. В переходных матчах ростовчане проблем не испытали, переиграв «Тосно» с общим счетом 5:1.

«РОСТОВ»-2015/16

Опять бороться за выживание Курбану Бердыева не хотелось - «Ростов» стал усиливаться. В команду пришли хорошо знакомые Бердыеву по работе с «Рубином» защитник Навас и полузащитник Нобоа. Это уже большой успех. А если учесть их стоимость, то удача вдвойне. За Нобоа «Ростов» заплатил греческому ПАОКу 1,5 миллиона евро, Навас перебрался из «Рубина» на правах свободного агента. Вокруг этих игроков Бердыев построил команду. Кроме них, ее усилили арендованные у «Зенита» и «Рубина» Павел Могилевец и Сердар Азмун.

С первых туров «Ростов» предстал неуступчивой командой. В этот промежуток времени коллектив Бердыева проиграл лишь дважды - ЦСКА (1:2) и «Спартаку» (0:1). А всего за первый круг «Ростов» уступил трижды - еще «Зениту» (0:3),и опять на выезде. Зато дома все эти соперники были обыграны бандой Бердыева с общим счетом 7:0!

За чемпионат «Ростов» потерпел пять поражений. Во втором круге ростовчане вновь неудачно сыграли в гостях, уступив «Краснодару» (1:2) и «Мордовии» (1:2). Последнее поражение было не обязательным. Не будь его, «Ростов» мог бы выиграть чемпионат России. А так стал лишь вторым.

ЧТО БУДЕТ С «РУБИНОМ»?

Учитывая опыт работы Бердыева, в ближайшее время «Рубин» должен обрести себя - стать командой, которая мало кому уступает и может обыграть любого. Сегодня «Рубин» сыграет с «Арсеналом». Хороший соперник, чтобы одержать первую победу.

Что важно, в составе «Рубина» есть интересные исполнители. Что еще важнее, кажется, Курбан Бердыев видит очертания стартового состава. В первых двух турах сразу восемь игроков дважды выходили в стартовом составе. Их могло быть девять, но Тарас Бурлак не играл из-за повреждения.

Если у «Рубина» и есть зона, которая может спровоцировать проблемы, то это позиция центрального защитника. Не зря Курбан Бердыев ждет возвращения Сесара Наваса. Он еще может приехать. Если в центре обороны «Рубина» будет порядок, то команде по силам как минимум попасть в зону Лиги Европы - закончить сезоне в пятерке сильнейших. Отсутствие еврокубков в нынешнем сезоне дает «Рубину» преимущество перед конкурентами.