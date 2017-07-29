Уникальный игрок сборной Аргентины. За кого «Зенит» отдаст 16 миллионов евро
«Советский спорт» – об очередном новичке «Зенита» Эмануэле Маммана, который знаком с Дриусси и вошел в историю сборной Аргентины.
Еще один воспитанник «Ривер Плейта»
Как и недавно пополнивший состав петербуржцев Себастьян Дриусси, Маммана начал свою карьеру в академии «Ривер Плейта», правда, в первую команду попал на год позже – в 2014, когда ему было 18 лет. По окончании своего дебютного сезона вместе с Дриусси Эмануэль стал Чемпионом Аргентины и обладателем Южноамериканского кубка, а в 2013 оба выиграли юношеский чемпионат Южной Америки в составе молодежной сборной до 17 лет.
Сначала сборная, потом клуб
Первое появление Маммана в сборной Аргентины получилось, можно сказать, историческим. В состав команды перед Чемпионатом мира 2014 года тогда еще восемнадцатилетний защитник попал благодаря травмам Демичелиса и Гарая. На первый взгляд, дебют получился скромным – Маммана вышел на поле всего лишь на 15 минут в товарищеском матче против Словении. Но на самом деле он стал вторым аргентинским футболистом, который начал карьеру в сборной раньше, чем в клубе. Не менее интересно, что первым является Хавьер Маскерано, которого Маммана и заменил в этом матче.
Каждый гол посвящает покойным родителям
– Я потерял свою мать, когда мне было 6 лет, а без отца остался в 15, – рассказывал Маммана. – Все, чего я хочу – чтобы мои родители гордились мной, гордились всем, что я делаю каждый день.
Отказался играть в АПЛ
До того как подписать контракт с «Лионом» Маммана отверг
предложения сразу двух английских клубов – «Арсенала» и «Тоттенхэма».
На этот раз в одно время с «Зенитом» аргентинцем
заинтересовались в «Ливерпуле». Юрген Клопп отметил умение Мамманы играть как в
центре обороны, так и справа. Англичане предложили «Лиону» 14,5 миллионов
фунтов за 21-летнего защитника, а самому футболисту – пятилетний контракт и 54
тысячи фунтов в неделю.
Играет на пианино
Совсем недавно Маммана продемонстрировал поклонникам свой
скрытый талант: Эмануэль оказался не только профессиональным футболистом, но и
прекрасным пианистом. В своем мнстаграме он выложил видео, где исполняет
известную композицию Джеффа Бакли «Hallelujah».
Любящий муж и отец
Со своей девушкой Маги Маммана познакомился в марте 2015
года. С тех пор пара, кажется, абсолютно неразлучна – инстаграм футболиста
постоянно пополняется их совместными селфи. В знак своей крепкой любви
Эммануэль и Маги даже сделали одинаковые татуировки, когда их отношениям
исполнилось 4 месяца.
13/3/2015 fue el día q mi vida cambio q volví a ser el q no era hace rato, ese q era solamente cuando estaba con mis papas el día en q te conocí a vos mi amor , hoy 13/7/2015 ya hace 4 meses q estamos juntos mi vida , muchos dirán q estamos locos , otros q somos pesado otros me dirán q soy gobernado y muchas cosas mas q nos dicen a mi y a vos pero no saben lo q es enamorarse , no saben lo q es estar solo en la vida sin tus padres y encontrar al amor de sus vidas y yo te encontré a vos mi amor y no me importa nada lo q digan , nuestro amor es muy grande y nada ni nadie va a separarnos y jamás vamos a escuchar a nadie , te amo con toda mi alma princesa sos lo mejor q tengo en esta vida , gracias por estar siempre en todas bebe , vos sabes q ami tmb me vas a tener siempre en la buenas y malas, te amo con todo mi corazón princesita sos todo 💘 y ya nos dijimos hoy pero aprovecho para decirte FELICES 4 MESES TE AMO Y CADA DÍA VOY A AMARTE MUCHO MAS 💖 MyE por siempre 👫💏💘
26 октября 2016 года у пары родился сын, которого назвали
Тиан.
Блиц-опрос
3 февраля 2015 года на официальном канале сборной Аргентины
на Youtube появилось видео, где Эмануэль Маммана отвечает на вопросы в короткой
программе «Пинг-понг». Вот некоторые из его ответов:
Любимая музыкальная
группа? Alunah
Любимое блюдо? Полента
(итальянское блюдо из кукурузной муки – Прим. ред.) с сыром
Лучший игрок сборной?
Лионель Месси
Лучший зарубежный
игрок? Тиаго Сильва