Уникальный игрок сборной Аргентины. За кого «Зенит» отдаст 16 миллионов евро

«Советский спорт» – об очередном новичке «Зенита» Эмануэле Маммана, который знаком с Дриусси и вошел в историю сборной Аргентины.



Еще один воспитанник «Ривер Плейта»

Как и недавно пополнивший состав петербуржцев Себастьян Дриусси, Маммана начал свою карьеру в академии «Ривер Плейта», правда, в первую команду попал на год позже – в 2014, когда ему было 18 лет. По окончании своего дебютного сезона вместе с Дриусси Эмануэль стал Чемпионом Аргентины и обладателем Южноамериканского кубка, а в 2013 оба выиграли юношеский чемпионат Южной Америки в составе молодежной сборной до 17 лет.

Muy contento por la victoria vamos muchachos a seguir así #vamosriverplate #vamoslabanda #riverelmasgrande Публикация от Emanuel Mammana (@emanuel_mammana24) Окт 10 2015 в 7:53 PDT





Сначала сборная, потом клуб

Первое появление Маммана в сборной Аргентины получилось, можно сказать, историческим. В состав команды перед Чемпионатом мира 2014 года тогда еще восемнадцатилетний защитник попал благодаря травмам Демичелиса и Гарая. На первый взгляд, дебют получился скромным – Маммана вышел на поле всего лишь на 15 минут в товарищеском матче против Словении. Но на самом деле он стал вторым аргентинским футболистом, который начал карьеру в сборной раньше, чем в клубе. Не менее интересно, что первым является Хавьер Маскерано, которого Маммана и заменил в этом матче.

Каждый гол посвящает покойным родителям

– Я потерял свою мать, когда мне было 6 лет, а без отца остался в 15, – рассказывал Маммана. – Все, чего я хочу – чтобы мои родители гордились мной, гордились всем, что я делаю каждый день.

Muy feliz por mi primer gol con la camiseta del más grande pero triste por el resultado , a pensar en todo lo q sigue ⚪️🔴⚪️ Публикация от Emanuel Mammana (@emanuel_mammana24) Мар 13 2016 в 7:11 PDT

Всего на счету аргентинского защитника 3 гола. Впервые Эмануэль Маммана отличился 14 марта 2016 года в матче с «Колоном», играя за «Ривер Плейт». Через месяц он отправит мяч в ворота боливийского «Стронгеста» в рамках Кубка Либертадорес, а в следующий раз – французского «Бордо» уже будучи игроком «Лиона». Насладитесь каждым:





Отказался играть в АПЛ

До того как подписать контракт с «Лионом» Маммана отверг предложения сразу двух английских клубов – «Арсенала» и «Тоттенхэма».

На этот раз в одно время с «Зенитом» аргентинцем заинтересовались в «Ливерпуле». Юрген Клопп отметил умение Мамманы играть как в центре обороны, так и справа. Англичане предложили «Лиону» 14,5 миллионов фунтов за 21-летнего защитника, а самому футболисту – пятилетний контракт и 54 тысячи фунтов в неделю.

Играет на пианино

Совсем недавно Маммана продемонстрировал поклонникам свой скрытый талант: Эмануэль оказался не только профессиональным футболистом, но и прекрасным пианистом. В своем мнстаграме он выложил видео, где исполняет известную композицию Джеффа Бакли «Hallelujah».

Любящий муж и отец

Со своей девушкой Маги Маммана познакомился в марте 2015 года. С тех пор пара, кажется, абсолютно неразлучна – инстаграм футболиста постоянно пополняется их совместными селфи. В знак своей крепкой любви Эммануэль и Маги даже сделали одинаковые татуировки, когда их отношениям исполнилось 4 месяца.

26 октября 2016 года у пары родился сын, которого назвали Тиан.

No somos una familia perfecta, somos una familia feliz 😍👪❤️M,T,E 🍀 Публикация от Emanuel Mammana (@emanuel_mammana24) Апр 23 2017 в 4:05 PDT

Блиц-опрос

3 февраля 2015 года на официальном канале сборной Аргентины на Youtube появилось видео, где Эмануэль Маммана отвечает на вопросы в короткой программе «Пинг-понг». Вот некоторые из его ответов:

Любимая музыкальная группа? Alunah

Любимое блюдо? Полента (итальянское блюдо из кукурузной муки – Прим. ред.) с сыром

Лучший игрок сборной? Лионель Месси

Лучший зарубежный игрок? Тиаго Сильва