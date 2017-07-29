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Уникальный игрок сборной Аргентины. За кого «Зенит» отдаст 16 миллионов евро

Яна Завьялова
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Уникальный игрок сборной Аргентины. За кого «Зенит» отдаст 16 миллионов евро
Фото: ФИФА (FIFA)

«Советский спорт» – об очередном новичке «Зенита» Эмануэле Маммана, который знаком с Дриусси и вошел в историю сборной Аргентины.

Еще один воспитанник «Ривер Плейта»

Как и недавно пополнивший состав петербуржцев Себастьян Дриусси, Маммана начал свою карьеру в академии «Ривер Плейта», правда, в первую команду попал на год позже – в 2014, когда ему было 18 лет. По окончании своего дебютного сезона вместе с Дриусси Эмануэль стал Чемпионом Аргентины и обладателем Южноамериканского кубка, а в 2013 оба выиграли юношеский чемпионат Южной Америки в составе молодежной сборной до 17 лет.

Muy contento por la victoria vamos muchachos a seguir así #vamosriverplate #vamoslabanda #riverelmasgrande

Публикация от Emanuel Mammana (@emanuel_mammana24)


Сначала сборная, потом клуб

Первое появление Маммана в сборной Аргентины получилось, можно сказать, историческим. В состав команды перед Чемпионатом мира 2014 года тогда еще восемнадцатилетний защитник попал благодаря травмам Демичелиса и Гарая. На первый взгляд, дебют получился скромным – Маммана вышел на поле всего лишь на 15 минут в товарищеском матче против Словении. Но на самом деле он стал вторым аргентинским футболистом, который начал карьеру в сборной раньше, чем в клубе. Не менее интересно, что первым является Хавьер Маскерано, которого Маммана и заменил в этом матче.

Каждый гол посвящает покойным родителям

– Я потерял свою мать, когда мне было 6 лет, а без отца остался в 15,  – рассказывал Маммана. – Все, чего я хочу – чтобы мои родители гордились мной, гордились всем, что я делаю каждый день.

Muy feliz por mi primer gol con la camiseta del más grande pero triste por el resultado , a pensar en todo lo q sigue ⚪️🔴⚪️

Публикация от Emanuel Mammana (@emanuel_mammana24)


Всего на счету аргентинского защитника 3 гола. Впервые Эмануэль Маммана отличился 14 марта 2016 года в матче с «Колоном», играя за «Ривер Плейт». Через месяц он отправит мяч в ворота боливийского «Стронгеста» в рамках Кубка Либертадорес, а в следующий раз – французского «Бордо» уже будучи игроком «Лиона». Насладитесь каждым: 




Отказался играть в АПЛ

До того как подписать контракт с «Лионом» Маммана отверг предложения сразу двух английских клубов – «Арсенала» и «Тоттенхэма».

На этот раз в одно время с «Зенитом» аргентинцем заинтересовались в «Ливерпуле». Юрген Клопп отметил умение Мамманы играть как в центре обороны, так и справа. Англичане предложили «Лиону» 14,5 миллионов фунтов за 21-летнего защитника, а самому футболисту – пятилетний контракт и 54 тысячи фунтов в неделю.

Играет на пианино

Совсем недавно Маммана продемонстрировал поклонникам свой скрытый талант: Эмануэль оказался не только профессиональным футболистом, но и прекрасным пианистом. В своем мнстаграме он выложил видео, где исполняет известную композицию Джеффа Бакли «Hallelujah».


Любящий муж и отец

Со своей девушкой Маги Маммана познакомился в марте 2015 года. С тех пор пара, кажется, абсолютно неразлучна – инстаграм футболиста постоянно пополняется их совместными селфи. В знак своей крепкой любви Эммануэль и Маги даже сделали одинаковые татуировки, когда их отношениям исполнилось 4 месяца.

13/3/2015 fue el día q mi vida cambio q volví a ser el q no era hace rato, ese q era solamente cuando estaba con mis papas el día en q te conocí a vos mi amor , hoy 13/7/2015 ya hace 4 meses q estamos juntos mi vida , muchos dirán q estamos locos , otros q somos pesado otros me dirán q soy gobernado y muchas cosas mas q nos dicen a mi y a vos pero no saben lo q es enamorarse , no saben lo q es estar solo en la vida sin tus padres y encontrar al amor de sus vidas y yo te encontré a vos mi amor y no me importa nada lo q digan , nuestro amor es muy grande y nada ni nadie va a separarnos y jamás vamos a escuchar a nadie , te amo con toda mi alma princesa sos lo mejor q tengo en esta vida , gracias por estar siempre en todas bebe , vos sabes q ami tmb me vas a tener siempre en la buenas y malas, te amo con todo mi corazón princesita sos todo 💘 y ya nos dijimos hoy pero aprovecho para decirte FELICES 4 MESES TE AMO Y CADA DÍA VOY A AMARTE MUCHO MAS 💖 MyE por siempre 👫💏💘

Публикация от Emanuel Mammana (@emanuel_mammana24)


26 октября 2016 года у пары родился сын, которого назвали Тиан.

No somos una familia perfecta, somos una familia feliz 😍👪❤️M,T,E 🍀

Публикация от Emanuel Mammana (@emanuel_mammana24)


Блиц-опрос

3 февраля 2015 года на официальном канале сборной Аргентины на Youtube появилось видео, где Эмануэль Маммана отвечает на вопросы в короткой программе «Пинг-понг». Вот некоторые из его ответов:

Любимая музыкальная группа? Alunah

Любимое блюдо? Полента (итальянское блюдо из кукурузной муки – Прим. ред.) с сыром

Лучший игрок сборной? Лионель Месси

Лучший зарубежный игрок? Тиаго Сильва


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