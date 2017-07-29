Скандал с трансляциями на «Матч ТВ»: реакция последовала!

«Советский спорт» на днях рассказал своим читателям о том, что на телеканале «Матч ТВ» принято решение комментировать основную часть футбольных матчей «под монитор», то есть не покидая московской студии.

Историю вопроса мы подробно осветили на сайте накануне. Теперь пришло время задать вопросы всем заинтересованным сторонам – РФПЛ, футболистам, тренерам и, разумеется, самим комментаторам.

Сергей Прядкин, президент РФПЛ: Мы обеспокоены ситуацией!

- О существующей проблеме (комментарии некоторых матчей РФПЛ из студии) мы узнали только на этой неделе. Было совещание, на котором подводились итоги второго тура чемпионата России. Там присутствовал и представитель основного вещателя. Я задал ему этот вопрос, и он подтвердил: теперь комментаторы работают и из московской студии.

Естественно, это вызывает некоторое беспокойство. Но РФПЛ не может диктовать вещателю, как ему работать. В свое время этот вопрос, как и многие другие, курировала «Лига-ТВ». Сторонняя организация, не имеющая прямого отношения к РФПЛ. Но наша позиция, позиция РФПЛ, такова: комментатор должен находиться на месте события. Собственно, как и было ранее. Мы целиком за такой подход. Посмотрим, как будет развиваться эта ситуация.

Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»: Решение «Матч ТВ» – это сугубо их дело

- Решение «Матч-ТВ» - это сугубо их взгляд, и комментировать данную ситуацию мне бы не хотелось. По мне, это обычный ход, связанный с оптимизацией расходов телекомпанией. По моим ощущениям, данная мера является временной.

А так у нас обычно комментатор приезжает на матч примерно за 2 часа до начала эфира, он видит обстановку, подмечает для себя какие-то детали, чего нельзя увидеть на маленьком экране. Он имеет возможность пообщаться с тренерами, с некоторыми футболистами. Соответственно запас информации перед началом игры у него больше.

Александр Григорян, главный тренер ФК «Анжи»: Комментировать из студии – не эффективно.

- Честно говоря, я об этой новости узнал только от вас. Уверен, это не совсем правильно и явно не эффективно, когда журналист работает не с места событий. Потому что комментатору важно не просто видеть картинку со знакомыми именами, но и проникнуться какой-то обстановкой, узнать важную деталь, будь то футбольные или околофутбольные моменты.

Это как если бы я проводил тренировки, находясь не на поле, а, скажем, на верхней трибуне. С одной стороны, все видно; с другой, нет контакта с командой.

Роланд Гиголаев, футболист «Амкара»: Комментаторы должны работать со стадиона, это очевидно

- Я полностью убежден, что комментаторы должны работать со стадиона. Это очевидные вещи. У них есть возможность перед матчем контактировать непосредственно с нами, игроками, и получать какие-то сведения. Сам я, конечно, не общаюсь перед матчем с прессой, так как сосредоточен на игре. Но другие игроки вполне себе могут говорить перед матчем. Думаю, самим комментаторам полезно поездить по городам, узнать что-нибудь новое. В конце концов, даже с болельщиками пообщаться и узнать, что они думают, тоже полезно, на мой взгляд.

Кирилл Дементьев, спортивный комментатор: Когда комментировал из студии, иногда даже мяч в кадр не попадал

- Любой комментатор вам скажет, что освещать игру с места событий лучше, чем из студии. Не случайно контракт с РФПЛ о показе матчей чемпионата России предусматривал условия, согласно которым матчи обязательно должны комментироваться с места событий.

И это было правильно, на мой взгляд, поскольку объективно оценить происходящее на поле можно лишь находясь на стадионе, а не глядя в маленький монитор со стороной 5 сантиметров.

Ну и плюс неформальное общение с футболистами перед матчем давало пищу уму, делая комментатора более подкованным в плане подачи материала. Я был во многих городах, когда работал на матчах РФПЛ и могу сказать, что знания о российском футболе росли в геометрической прогрессии. И мне это было полезно.

Могу вспомнить случай, когда на первых трансляциях РФПЛ было всего четыре камеры. И, если ты работал из студии, мяч в кадр попросту иногда не попадал. Сами понимаете, как работать, когда происходит такое! Сейчас подобного, конечно, не случается. Тем не менее, был вот такой забавный случай.

Владислав Батурин, комментатор «Матч ТВ»: Мы вынуждены половину игр комментировать из Москвы

- На мой взгляд, работа не с места событий серьезно влияет на восприятие комментатором всего того, что происходит на футбольном поле. Это касается и эмоций, и каких-то отдельных моментов игры.

Комментатор, который находится на стадионе, имеет возможность более профессионально и квалифицировано выполнять свою работу, нежели сидя у маленького монитора. Поэтому я считаю огромным минусом складывающуюся сегодня экономическую обстановку на «Матч-ТВ». Теперь мы вынуждены чуть ли не половину игр комментировать из Москвы.