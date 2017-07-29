Фиеста, и восходит солнце!

Иван Фандиньо Фото: Reuters

Автор «Советского спорта» рассказывает о самом знаменитом торреро Испании – человеке, которого здесь любят поболее, чем иных футболистов.

Пожалуй, кроме информации из знаменитого романа Хэмингуэя отечественный зритель о корриде знает немногое: что там есть «торреодор», есть быки, что быков обязательно убивают, что все это происходит в Испании и, конечно же, что ее запретили. Но при слове «торреодор» испанцы впадают в ступор, потому что знают только, кто такой «тореро» или «матадор», они встречали случаи, когда быку сохраняли жизни, а говоря о корриде, испанцы просят пояснения какой, ведь она есть в Португалии, Мексике, Аргентине, даже во Франции. В интернете есть много информации обо всех нюансах этой древней части культуры, ее правилах, составе участников и даже приемах, какими нужно убивать быков. В Испании есть целые энциклопедии, в которых описываются виды и типы быков, откуда они и где выращиваются. Все точно так же, как и в любом другом виде спорта - ведь коррида быков имеет многое от спорта, там есть свои звезды, награды и любимчики.

Такой звездой и любимцем публики был Иван Фандиньо. Это Лионель Месси в мире корриды. Лист его регалий еще более внушительный, чем у великого аргентинского футболиста, а для любителей корриды его персона была не менее культовой. Для непосвященного зрителя бой быков может показаться крайне опасным занятием, где в год погибают 5-6 матадоров, но с 1985 года погибло всего трое торреро, правда, двое последних погибли в 2016 и 2017 годах. Ровно месяц назад, во французском регионе Эр-сюр-л’Аду́р Иван Фандиньо провел свою последнюю корриду. Во время выступления бык задел рогом матадора, повалил на землю и пробил легкое и нижнюю полую вену, Иван Фандиньо скончался моментально, у врачей не было возможности спасти именитого матадора.

Иван Фандиньо родился в Стране Басков в городе Ордуньа, провинции Вискайа. С самого детства он отличался азартом и любовью к спортивным играм. До 14 лет он занимался своеобразным видом спорта «Пелота» - национальным увлечением басков, прообразом сквоша. Но после Иван Фандиньо пошел в школу тореро и в 19 лет совершил свой дебют на арене в провинции Алаве.

В 21 год Иван Фандиньо в своем родном городе Ордуньа дебютировал с пикадорами (двое всадников, которые вонзают пики в спину быка в начале корриды) и был удостоен награды – отрезанного уха быка. Когда я посещал корриду быков в Мадриде, когда матадор эффекто убил быка, все зрители стали махать белыми платочками и смотреть на президентскую ложу, где должен сидеть или президент корриды или же сам король. В тот раз президент не стал выкладывать белый платок в знак одобрения, чем вызвал шквал критики и все виды испанских ругательств из уст зрителей, но если бы он показал заветную белую тряпочку – матадор смог бы срезать ухо быка, крайне почетную награду. Бывали случаи, когда матадорам разрешали срезать оба уха и даже хвост – признак наибольшего призвания, как золотой мяч FIFA в футболе.

C 2004 года, когда Иван Фандиньо впервые появился на столичной арене в Мадриде, и по 2013-й он собирал стадионы по всем провинциям Испании, срезая уши быков, в награду за свои филигранные выступления. 2013 год был для торреро одним из самых удачных: одержав верх над быком в Валенсии и срезав ухо, Иван Фандиньо отправился в Мадрид на национальный праздник Сан-Исидро, когда в мае, каждый день проводят корриду на площади быков, где блистательно выступил. После Сан-Исидро, 7 июля он отправился в Памплону на другой важный праздник Сан-Фермин, где происходит знаменитый забег быков, когда от стада животных убегает толпа любителей острых ощущений. Во время выступлений в Памплоне, Иван Фандиньо срезал 5 ушей быков, чем окончательно закрепил за собой звание лучшего тореро Испании и мира. 2013 году знаменитый матадор получил более 30 наград, включая Laoreja de oro (золотое ухо).

- Для меня важно быть рядом с быком. Я не из тех тореро, которые предпочитают атаковать быка издали. Для меня это суть тореро, чтобы бык был рядом с тобой, - так ответил Иван Фандиньо, когда его спросили про его довольно рискованную манеру работы с быком. Тем более, что Ивана Фандиньо не раз задевал бык. В 2013 году бык чуть не пробил сердце матадора, но тот отказался уходить с арены и продолжил свой бой, убив быка и заслужив признание публики. Чуть позже в том году, после того, как Иван воткнул шпагу в спину быка, тот забодал матадора и несколько раз прошелся по его спине. Но вместо того, чтобы сгруппироваться или попросить ассистентов помочь, Фандиньо встал и стал кричать на быка, ликуя, что вонзил шпагу с первого раза в спину зверя. У матадора бывали и моменты в карьере, когда он не мог продолжить корриду. К примеру, в конце 2013 года бык сломал Ивану Фандиньо ногу и того унесли с арены. Но, как бы не оборачивался бой с быком для известного матадора, он никогда не изменял себе и продолжал работать в своей опасной манере.

Этот опасный стиль всегда восхищал публику, особенно, когда матадор слегка обнимал быка, когда тот бежал на мулету (красную тряпку). Его костюм всегда был в крови быка, а работа с быком была непринужденной и артистичной. Особенно всех восхищал стиль, которым тореро убивал быка: он вставал на одни линию с рогами разъяренного животного, вздымал шпагу вверх и порой сам ждал броска животного, вонзая ее между лопаток. За что его все стали называть aficionado, у слова много переводов, но чаще всего оно означает – одержимый, страстный. Сам матадор так никогда не считал:

- Нет, я не одержимый (aficionado), это моя работа, я люблю это и продолжу заниматься корридой, пока могу.

Ведущие главной новостной программы Tendido Cero, посвященной корриде, сравнили жизнь Ивана Фандиньо с героем знаменитой саги Рокки Бальбоа.

- Может быть, еще в детстве Иван Фандиньо, посмотрел фильм Рокки. Я сейчас говорю о первой части, не о всей великой саге с Сильвестром Сталлоне. Возможно, тогда, глядя на того Рокки Бальбао, представителя низшей социальной прослойки, видя как тот согласился выйти против чемпиона мира по боксу. Возможно, увидев то, как благодаря самопожертвованию, целеустремленности и страстности он стал чемпионом чемпионов. Глядя на это, Иван Фандиньо решил стать похожим на знаменитого героя, только не в боксе, а в корриде. Он хотел достичь тех же высот, что и Рокки, только его жизнь оборвалась многим раньше. Потому что, смотря его поединки с быками, я мог сравнить Ивана только с Рокки и сам он сравнивал себя с ним...

Каждый знаменитый и признанный матадор в Испании, проводит интервью, где рассказывает о своей жизни в формате профайла. Вот, что когда-то говорил Иван Фандиньо:

- Я чувствую себя баском. Хотя большую часть своей жизни я провел в Гвадалахаре, провинции Кастилья-ла-Манча. Я всегда живу где хочу, но жду того момента, когда смогу переехать в тот город, который смогу назвать своим. Где смогу жить со своей супругой. Определенно это будет рядом с какой-нибудь деревней. Я не могу сделать косичку, как у большинства тореро, мои волосы слишком жесткие и поэтому я их зачесываю назад. Мне кажется, тореро может выглядеть, как ему хочется. Глупо делать так, как тебя не удобно, чтобы выглядеть, как надо. Нет, я не ношу ни сережек, ни пирсинга, у меня нет татуировок. Не потому, что я против этого. У меня много друзей, которые носят эти украшения. Я не вижу себя с татуировками и пирсингом.

- Я сперва очень боялся летать на самолетах, - признавался он. - Особенно первый раз, когда летел в Америку. Но, думаю, так происходит всегда с незнакомыми вещами. Люди чувствуют страх, пока не попробуют. Тоже происходит и с быками. Пока он не промчится под твоей мулетой, ты не сможешь обуздать свой страх. С каким животным могу себя сравнить? Мне кажется это несуществующий зверь, но могу сказать точно это дикое животное. Возможно, это лев или тигр, но мне кажется, что все же ближе к мифическому животному. Тореро учатся, многие работают где-то еще помимо корриды. Но учеба никогда не была моей сильной стороной. В школе я никогда не был отличником. Я не знаю чем смогу заниматься после корриды, но мне бы хотелось уехать и жить рядом с деревней, заниматься хозяйством. Всегда многое зависит от обстоятельств. В моей жизни были многие обстоятельства, которые могли надломить меня. Но, не смотря ни на что, я точно могу сказать, что удачлив, что судьба мне благоволит. Посмотрите, сколько раз меня сбивали быки, но я здесь, с вами!

- Меня легко развеселить, но больше всего я люблю танцевать, - рассказывает он. - В какие-то тяжелые моменты жизни для меня лучше всего пойти потанцевать. Не думаю, что я зависим от чего-либо. Можно сказать, что я зависим от деревни и каких-то мелочей жизни. Да, наверное, моя единственная зависимость – деревня. Особенно деревенский образ жизни. Сейчас я не живу ни с каким животным. Но дома у меня собака, боксер, которую я очень люблю. Еще я люблю лошадей. Да, у меня есть дома лошадь. Я часто выхожу кататься на ней, но, к сожалению, дома я бываю не так уж и часто.

В детстве, начиная с трех лет, он занимался «пелотой» довольно долго. Еще футболом, все баскские мальчишки играют в футбол. Во всей Испании играют в футбол.

- Зимой, когда я навещаю родителей, мы обязательно собираемся со всей нашей семьей и ужинаем. Это единственная семейная традиция о которой стоит упоминать. У меня нет своего дома в стране Басков. Я много путешествую и если останавливаюсь, то у своих родителей, где с удовольствием провожу время. Я очень люблю поесть (смеется). У меня много любимых блюд, но если называть самое – конечно же, каннеллони. И я очень люблю готовить. Очень, очень! Я легко экспериментирую на кухне и пробую готовить разные блюда.

Сейчас на площади быков в Мадриде, в музее корриды, есть целый угол, посвященный Ивану Фандиньо. Он находится с той же стороны арены, с которой всегда действовал Иван Фандиньо, вступая в схватку с быком. Матадор всегда выбирал этот угол, дальний от фоторепортеров, где меньше всего света и труднее всего сделать фото. Там он мог абстрагироваться от зрителей и на вопросы почему, всегда отвечал одно и тоже: «Там люди тебя менее всего беспокоят, но более всего уважают».





Одно из самых значительных выступлений матадора.