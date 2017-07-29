Рабона на миллионы. Колонка Сергея Микулика

Хуан Лескано теперь может смело садиться писать книгу о своей удавшейся футбольной карьере. Впрочем, первый том он мог издать и раньше, рассказав о своем эксклюзивном пути из Аргентины в Хабаровск через «Реал» с «Ливерпулем», а вот второй должен называться «Русская трансферная классика».

Ибо что сделал симпатичный аргентинец, чтобы вернуться на «большую землю»? Завел в первом туре правую за левую, опорную, и ловко стукнул ей по мячу в сторону ворот Андрея Лунева. Попал в перекладину, расстроился, и после этого никаких трюков более никому не показывал. Да и до, собственно, тоже. Но моментально выяснилось, что половина клубов РФПЛ прозрела: так вот как надо забивать «Зениту»! Ну, или хотя бы пытаться. А мы-то мучались...



Но пока остальные восхищались, «Анжи» начал действовать. Тренер Григорян, который переучивал перспективного форварда играть в футбол после его недополученного начального образования, отчетливо помнил сумму отступных, проставленных в контракте Лескано - оставалось лишь смутить зарплатой игрока. Скромничать не стали - по словам главы попечительского совета дальневосточного клуба, Аркадия Мкртычева, в Махачкале Хуану предложили ровно вдвое больше. И он, обдумывая этот вариант, во втором туре в Туле уже ничего не обострял, а лишь задумчиво ходил по полю. «Мыслями был не с нами, а в Махачкале». Ну и правильно - чего тулякам этим незабивную рабону-то показывать, если она, оказывается, в два раза больше по деньгам тянет!



Воистину - все, к чему даже косвенно прикасается «Зенит», сразу в разы взлетает в цене. Теперь, наверное, кто-то «бисиклету» попробует изобразить. Причем забивать-то и не требуется - главное, чтоб «красиво и богато» со стороны смотрелось.

