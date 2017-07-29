Киевские ультрас избили греческих болельщиков за провокативный баннер (видео)

В Киеве после матча Лиги Европы избиты фанаты греческого ПАОКА. «Советский спорт» пересказывает самое главное.

Инцидент произошел поздно вечером - после окончания поединка с участием донецкого «Олимпика» в Киеве. На одной из заправочных станций украинские фанаты толпой набросились на нескольких греков.

«Давайте запомним две вещи: если ты приехал на матч на родных цветах и баннерах, то должен уметь постоять за них» - такое пояснение мотивов драки появилось на странице украинских фанатов Ultras Hearts в Facebook. Среди прочих претензий, которые предъявлялись приезжим болельщикам – провокативный баннер, который был вывешен на трибуне во время игры.





На одной из заправочных станций сети КЛО хулиганы, называющие сеья фанатами, избили, по крайней мере, двух греков. Именно такое количество иностранных болельщиков попало в ракурс камеры видеонаблюдения:





Принято считать, что футбольные фанаты были одной из движущих сил Евромайдана в 2014 году. Столкновения фанатами с иностранцами в Украине вообще и в Киеве в частности происходят довольно часто. Один из последних резонансных случаев зафиксирован в декабре 2016 года, когда в центре столицы фанаты киевского «Динамо» подрались с болельщиками турецкого «Бешикташа». Ряд «футбольных» драк происходил и в Одессе.

Проблема ультрас актуальна и в России. «Советский спорт» в настоящий момент готовит подробное исследование, посвященное фанатским группировкам, их кураторам и широкому кругу вопросов, которые касаются руководства фанатским движением в России.