Каррера: Возможно, игроки «Спартака» еще не до конца отошли от чемпионства

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и полузащитник команды Артем Тимофеев ответили на вопросы журналистов перед игрой третьего тура РФПЛ против «Краснодара».

«ТАСКИ? ЕГО УХОД ВОЗМОЖЕН»

- Все ли готовы к матчу против «Краснодара»?

- Да, все. Есть небольшие проблемы со стопой у Таски. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра, - сказал Каррера.

- Есть информация, что Таски может уйти в турецкий чемпионат.

- На данный момент это просто слухи. Он находится в команде. И лучше задать этот вопросу руководству клуба. Но – да, уход Таски возможен, потому что на него есть спрос. Однако, повторюсь, руководство скажет точнее.

- В матче с «Уфой» в стартовом составе не играл Денис Глушаков, капитан команды. Как прокомментируете?

- Это был технический момент, мы решили дать ему отдохнуть. После прошлого сезона у него было мало времени на отдых. Глушаков играл на Кубке конфедераций за сборную. Естественно, он чувствует себя немного уставшим. Но сейчас он в порядке

- Мы видели Романа Зобнина на базе команды. Как он себя чувствует?

- Тренируется по индивидуальной программе. Ему предстоит очень много работы, чтобы полностью восстановиться.

- Сообщается, что вопрос по переходу Пашалича из «Челси» в «Спартак» практически решен. Скажите пару слов об этом игроке.

- На данный момент его здесь нет. И пока он является игроком «Челси». Когда он будет здесь, тогда смогу рассуждать.

- Как вы объясните две ничьи на старте сезона?

- Матч с «Динамо» не смогли выиграть из-за того, что неорганизованно подошли ко второму тайму. Появились большие разрывы между линиями, не получалось владеть мячом. Когда теряешь организацию, происходит то, что в итоге случилось. С «Уфой» сыграли хорошо. Единственное – не хватило голов.

- В Уфе дебютировали три игрока – Петкович, Бакаев и Тимофеев. Как оцените их игру?

- Хорошо, как и всей команды. Рад, что у нас есть ребята, который могут, если нужно, помочь команде.

- В матче с «Динамо» вы попробовали тактику 4-2-4. Не считаете, что совершили ошибку?

- Нет, проблема была в другом. Мы просто неправильно подошли ко второму тайму.

- Турецкие СМИ сообщают, что Нойштедтер – игрок «Спартака».

- Хорошо. Я рад, - улыбнулся Каррера, отшутившись от прямого ответа.

«ТРАНСФЕРЫ? Я НЕ СПОКОЕН»

- После двух ничьих некоторые специалисты и СМИ начали злорадствовать, мол, прежний «Спартак» возвращается. Обращаете на это внимание?

- Когда нет результата, критика – естественна. Но мы знаем духовную силу нашей команды. Продолжим работать, чтобы дать лучшее, что мы можем.

- «Краснодар» - конкурент «Спартаку» за чемпионство?

- Да. Это очень хорошая команда.

- У «Краснодара» много травмированных. Влияет это на тактику «Спартака»?

- Прежде всего, стараюсь сделать так, чтобы мои игроки выходили играть с тем же настроем, что и в прошлом году. Травмы – это не так важно. Игра все равно будет 11 на 11.

- «Спартак» пока не сделал серьезных приобретений. Спокойно относитесь к этому?

- Конечно, я не спокоен. То, что нам предстоит через месяц, требует качественного усиления. Не можем допустить, чтобы футболисты играли по три раза в неделю. Должна быть альтернатива.

- «Спартак» выкупил права на Тигиева, взял Петковича, оба – крайние защитники. Какие позиции еще требуют усиления?

- Да, позиция крайнего защитника закрыта. Тот же Тигиев может сыграть и справа, и слева. Еще требуется три-четыре игрока. Чтобы иметь выбор в течение игры.

- «Зенит», напротив, проводит активную трансферную кампанию.

- Это сильная команда, которая будет бороться за чемпионство. Они купили много игроков, взяли Манчини. Теперь у «Зенита» большой выбор игроков, они могут менять состав, как сделали это на неделе в Лиге Европы.

- Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов тоже играл в Серии А. Видите ли вы какие-то черты итальянского футбола у «Краснодара»?

- Возможно. Но, не увидев его тренировки, не могу ответить точно на ваш вопрос. «Краснодар» хорошо играет.

- У «Спартака» до 7-го тура довольно непростой календарь: «Краснодар», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив». Это ключевой отрезок сезона?

- Безусловно, нас ждет важный месяц. Будем играть с сильными командами, которые готовят нам бой.

- На награждение золотыми медалями за чемпионство вы сказали, что нужно забыть об этой награде и, сняв медаль, положили ее в карман. По трем прошедшим матчам чувствуете, что игроки психологически сделали то же самое? Что они отошли от прошлого сезона?

- Может быт, еще нет. Но, думаю, теперь команда поняла, что для повторения результата прошлого сезона надо работать еще больше.

ТИМОФЕЕВ: ГЛУШАКОВ ПЕРЕД «УФОЙ» ПОДДЕРЖАЛ: «НЕ ВОЛНУЙСЯ, ПРОСТО ИГРАЙ»

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев на пресс-конференции перед игрой третьего тура РФПЛ против «Краснодара» ответил на вопросы журналистов.

- Матч с «Уфой» стал дебютом для вас в стартовом составе «Спартака». Как ощущения?

- Эмоции зашкаливали. Конечно, очень обрадовался. Даже затрясло немного от волнения. Когда узнал, что буду играть? На установке перед игрой. Был обычный подготовительный цикл к матчу, - говорит Тимофеев.

- В «Спартаке-2» в у вас было прозвище «нежный». В первой команде также называют?

- Нет, не называют так.

- Впереди матч с «Краснодаром». Что думаете о сопернике?

- Хорошая команда. Вообще все соперники серьезные, всех уважаем. «Краснодар» - организованная команды, которая ставит высокие цели. Но у нас пока только две ничьи. Нужно побеждать. Настраиваемся на это.

- В матче с «Уфой» вы вышли на позиции Глушакова. Он что-то сказал вам перед игрой?

- Поддержал меня: «Не волнуйся, все хорошо. Выходи – и играй». Еще удачи пожелал.

- А после игры Каррера что-то сказал?

- Лично мне – нет.

- Много было звонков после дебюта в стартовом составе?

- Да, много – сообщений, звонков. В основном – от близких.

- Почему «Спартак» пока не может победить? Как обстановка внутри команды?

- Все хорошо. С «Динамо» во втором тайме сказались 120 минут на Суперкубок против «Локомотива», усталость накопилась. Последние 25-30 минут сильно подсели. С «Уфой» играли хорошо, но не реализовали свои моменты. Вообще не понимаю, зачем некоторые нагнетают ситуации вокруг нашего старта. Да, потеряли очки, но вся борьба еще впереди.

- А кто нагнетает?

- Пресса. Пишут, мол, вот «Спартак» потерял очки – в чем причина? У нас все хорошо. Весь чемпионат впереди.