Будешь играть в американский футбол – получишь болезни мозга?

Сенсационное открытие ученых публикует немецкий журнал Der Spiegel. «Советский спорт» публикует краткий перевод.

Ученые из США нашли новые признаки связи между игрой в американский футбол и серьезными заболеваниями головного мозга. У 110 из 111 ныне покойных бывших игроков профессиональной Национальной футбольной лиги (NFL) в головном мозге, согласно исследованию врачей, выявлено заболевание под названием хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ).

Причиной ХТЭ, как предполагают медики, являются многократные удары по голове, неизбежные при игре в американский футбол. Болезнь может приводить к потере памяти, депрессии, слабоумию. В настоящее время выявить ХТЭ можно только после смерти, сообщает издание.

В ходе самой крупной подобной научной работы был исследован головной мозг 202 умерших футболистов, в том числе непрофессиональных игроков и тех, кто играл только несколько лет во время учебы в колледже или университете. Диагноз подтвердился в 87% случаев, говорится в статье.





Источник – Der Spiegel

У этого исследования есть слабые стороны. Так, ученые исследовали головной мозг только тех спортсменов, чьи семьи предоставили им такое право. Данные, полученные на основе 111 случаев, не являются репрезентативными для всех футболистов. К тому же за последние годы игра претерпела серьезные изменения: шлемы и защитное снаряжение стали лучше, а также был введен так называемый «протокол столкновений», который обязывает проводить обследования для выявления возможных сотрясений мозга и сокращать число тренировок, в ходе которых происходит фул-контакт.

Вопрос пагубного влияния американского футбола на головной мозг игроков уже давно серьезно волнует общество. В частности, американский футбол является одним из самых популярных видов спорта в США, и риск заболевания ставит под сомнение его будущее. К примеру, некоторые игроки вроде Криса Борланда из Linebacker или Джордана Кэмерона из Tight End досрочно завершили свою спортивную карьеру из страха получить заболевание. Более того, определенный процент родителей запрещает играть в американский футбол своим детям, резюмирует Der Spiegel.





Источник – Der Spiegel



