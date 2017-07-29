Вода и регби. История отношений двух стихий

Сборная Новой Зеландии по регби и ее предматчевый танец Фото: Gettyimages.ru

Человеческий организм на 70% состоит из воды, но какова же доля жидкости в игре под названием регби? Автор «Советского спорта» Вадим Анисимов разбирался, как вода влияла на игру с овальным мячом и порой меняла ее облик до неузнаваемости.

Не стоит думать, что водная стихия и регби настолько уж далеки друг от друга, даже если не брать во внимание различные экзотические вариации игры. И речь совсем не идет о рутинном подносе бутылочки воды во время матча. Порой именно влияние «аш два о» на регби превращало вид спорта то в сущий кошмар, то в сюрреалистическое представление, то в большой праздник.

Сложно сказать, когда именно начались взаимоотношения водной стихии и регби. Наверное, с момента появления игры на свет руками Уильяма Уэбба Эллиса. Дождливая Великобритания впитала в себя дух двух непокорных стихий, что порой выливалось в их очное противостояние.

Еще в далеком 1975-м году регби чем-то провинился перед небесами и те разверзлись бесконечным проливным дождем. Может быть, просто потому что в Новую Зеландию приехали шотландцы? Игра получила прозвище «Тестовый матч водного поло». И неспроста. Газон был полностью покрыт водой! Официальные лица даже на некоторое время отложил начало матча, переживая, что кто-то мог бы захлебнуться. Это не шутка. Лежа в «раке» игрок некоторое время пребывает в горизонтальном положении на земле. А как играть, если вокруг по колено воды? «Олл Блэкс» все же показали филигранную технику и победили со счетом 24-0. В матче было назначено 13 штрафных, но ни один не был пробит достойно: мяч постоянно уплывал с указанного арбитром места.





Годом позже водная стихия решила «чужими руками» помешать игре между сборными Ирландии и Фиджи. Тихоокеанская природа решила, что жидкости кругом и так достаточно, потому засуха и жара стали нежданным подарком для «клеверных». Бороться ирландцам пришлось не только с фиджийцами, но и с жутким зноем. Каково же было удивление вышедших на поле команд, когда под ногами оказался не только зеленый газон, но и тысячи лягушек! Поле фиджийского стадиона было единственным влажным местом в засуху. Некрупный счет матча (8-0 в пользу Ирландии) можно объяснить разве что большой заботой регбистов о животных. По словам очевидцев, игроков не столько волновала борьба, сколько боязнь наступить на одну из тысяч лягушек на пути к зачетной зоне соперника.

В знаменитый победный для ЮАР 1995-й год произошло очередное столкновение воды и регби. Хозяева турнира встречались со сборной Франции в полуфинале. Перед началом игры на стадион обрушился тропический ливень, который залил весь газон толстым слоем воды. Матч был отложен. В воздухе повис вопрос, стоит ли отказаться от проведения игры вообще? В случае отмены матча французы проходили в финал по лучшим показателям. Но благоприятной для Франции ситуации не случилось: небо в одночасье очистилось от туч. Команды вышли на поле и выдали один из самых жарких полуфиналов в истории Кубка Мира. ЮАР одержали победу 19-15 и сделали шаг к заветному чемпионству на радость Нельсону Манделе. Только представьте, вода могла повернуть ход истории в другую сторону, не прекратись ливень вовремя!





С течением времени человечество хоть и не смогло приручить стихию, но научилось примирять воду и регби. Совсем недавно во французском Тулоне прошел Кубок шести СТАНЦИЙ – своеобразный ответ Кубку шести НАЦИЙ. К слову, турнир уже «испытывал» участников снежным регби, теперь пришла очередь летнего варианта. В этом знойном июле ежегодный регбийный праздник превратился в настоящее супершоу! Французская жара внесла свои коррективы, и организаторы решили построить регбийный стадион на воде! Для того, чтобы занести попытку, спортсменам нужно было сигануть в воду за зачетной линией, не выпуская мяча из рук. Наверное, стоит взять на вооружение ноу-хау французских любителей игры с овальным мячом для жаркой погоды и в России.





Как бы ни складывались отношения двух непокорных стихий - воды и регби, их взаимодействие лишь вносит дополнительную интригу в происходящее на стадионе. Ну, а закон регби действует с 19 века и по сей день несмотря ни на что: матч состоится при любой погоде!