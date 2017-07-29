Новая роль Васина. Самое главное из матча ЦСКА – СКА

ЦСКА, не дав сопернику не шанса, победил СКА-Хабаровск в третьем туре РФПЛ – 2:0.

ЗАЩИТА ХАБАРОВСКА И ПОПКОРН

Интрига явно опаздывала к началу матча. Дожидаться не стали – и начали без нее. Уже на четвертой минуте защитник СКА Черевко, отдавая пас вратарю, вывел сразу трех армейцев один на один с вратарем. Те разобрались так: Вернблуму – голевая (причем, пяткой),Головину – забитый мяч, а Чалову – вип-место, с которого гол смотрелся лучше всего.

Тут же фанаты затянули: «Саша Головин, Саша Головин». Молодой полузащитник вообще был лучшим в первом тайме. И дело даже не в голе – он чаще других встречался с мячом, чаще всех обострял и, главное, делал все очень быстро. На фоне игроков СКА – просто другая галактика. Когда в одном из моментов Головин грудью принимал длинную передачу Акинфеева на чужой половине поля, знаете, сколько его прессинговало игроков из Хабаровска? Подсказка: в радиусе трех метров можно было организовать автограф-сессию.

Центральные трибуны - понятно, но фанатку-то надо забивать, ребят pic.twitter.com/Zim4tjjKdh — Артем Терентьев (@TemaNegr) 29 июля 2017 г.

В первом тайме СКА выглядел очень слабо, словно играл с болельщиками в игру: «Найди 10 отличий от мартовского матча ЦСКА – «Томь». Я нашел только одно: томский молодняк так явно не привозил. Про первый гол уже сказали – он на табло, а в середине тайма ошибся еще и вратарь СКА Криворучко. Пока он решал, кому выбить мяч, его накрыл Чалов – мяч прошел в метре от штанги.

После гола Головина, показалось, что гости «поплыли». Моментов у ЦСКА было море. Например, один Чалов трижды (!) прямо по центру (!!) выходил на брошенного защитниками Криворучко. Форвард не забил ни разу: сначала поскромничал и отдал пас, но Головина опередили, а затем были штанга и сэйв. Чалов – талантливый парень, но хоть один подобный момент забивать надо.

Показательно не только количество ударов, прорывов, но и то, как на происходящее смотрели защитники СКА. Простой пример: удар Игнашевича с 20-и метров, на добивание понеслись два игрока ЦСКА. А защита Хабаровска – жевала попкорн. Хорошо, что мяч летел не очень сильно, и вратарь уверенно его поймал.

Закончился тайм пенальти, которого, возможно, и не должно было быть. Дзагоев сам наткнулся на летевшего в подкате в неизвестном направлении защитника СКА Эдиева. Но – и это, кстати, к слову о «поплывшем» Хабаровске – гости так пассивно спорили, если грустную гримасу капитана можно вообще считать за попытку поспорить, что сомнений у главного арбитра матча Кирилла Левникова не было. И Натхо технично раскидал вратаря и мяч по разным углам.

ВАСИН ТЕПЕРЬ - ПРАВЫЙ

По первым турам больше всего проблем у ЦСКА было с обороной. В том числе и с нейтрализацией контратак соперника. Армейцы много владели мячом, нагнетали, но и «Анжи», и «Локомотив» уверенно выбегали в атаку. Насколько далеко зашла работа Гончаренко над ошибками по матчу со СКА непонятно.

Мяч у хабаровчан держался тяжело – за два-три паса подряд можно было смело выдавать премиальные. Чего уж тут думать о каких-то комбинация, о давлении на слабые точки армейцев? Тем не менее, банальные выводы о решениях Гончаренко сделать можно.

Видимо, Васин, «привезший» гол в матче с «Локомотивом», окончательно укрепляется в позиции правого центрального защитника, а в самом центре теперь будет играть Василий Березуцкий. Именно так располагались защитники и в игре против АЕКа в Лиге чемпионов. Насколько этот вариант жизнеспособен, узнаем в следующем туре, когда к ЦСКА приедет «Рубин».

Надо похвалить СКА – во втором тайме они подсобрались. По крайней мере, свободные зоны в обороне перестали виднеться из космоса. Раза четыре попробовали себя в позиционном нападении, но, поняли – не их это. ЦСКА настаивать не стал – на том и порешили.