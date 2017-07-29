«Уфа» - провинциальный топ, «Урал» - красавцы. У-дерби закончилось вничью

В матче 3-го тура РФПЛ «Уфа» на выезде поделила очки с екатеринбургским «Уралом». «Советский спорт» - об осторожной игре Сергея Семака и авантюрах Александра Тарханова.

ОШИБКИ НАШЕ ВСЕ

В силу кадровых особенностей и одного из самых маленьких бюджетов в премьер-лиге «Уфа» вроде бы вынуждена играть никак не от себя, а от соперника. А иногда получается наоборот. На этот раз команда Сергея Семака сыграла в рамках футбольного оксюморона: от себя, используя тактику «от соперника».

Это может показаться идиотизмом, но до конца разобраться в философии «Уфы» тяжело. У команды есть рисунок, лидеры, харизматичный тренер, свой болельщик. При этом, человеческим языком объяснить футбольную идеологию уфимцев невероятно сложно. Игра «Уфы» - это конфигуратор, в котором присутствуют обязательные условия – четкая игровая модель и желание действовать от себя – и набор постоянно изменяемых характеристик: уровень и мастерство соперника, анализ его слабых и сильных сторон, а также многое другое.

Иными словами, «Уфа» идеально подстраивается под оппонента. Это она продемонстрировала и в матче с «Уралом»: сперва потерпела 20 минут, посрубала полузащиту «шмелей» в центре поля, а потом воспользовалась ошибкой и в своем стиле больно укусила.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ОТЖИМ

Да, «Уфа» мало забивает, но еще меньше пропускает. Команда Семака не пропускала в чемпионате России уже больше четырех часов (в матчах – считайте сами). Да, во-многом команда отскочила и почти убереглась от гола в свои ворота. Но «Урал» терроризировал Беленова в течение всего матча, и если существует футбольный бог, он явно е мог не вознаградить команду Александра Тарханова.

Матч равных команд закончился равным счетом. И если в прошлом туре екатеринбуржцы вопреки логике и ходу встречи обыграли «Динамо» (1:0), то в этот раз справедливо заработали очко. Тарханов после матча сказал, что матч проходил «почти в одни ворота», и не согласится с этим нельзя: и владели мячом хозяева в два раза больше, и по воротам били в три раза чаще, и обостряли постоянно, то и дело попадая в каркас.

«Урал» почти вчистую переиграл «Уфу», но в этом, как оказалось, не было никакого смысла. Будь гости поудачливее, забили бы второй мяч и вообще все бы закончилось. Но без фортуны в футболе никуда. Да и не только без нее. Вот бьешь ты по воротам соперника, околачиваешь штанги, заставляешь защиту соперника потеть и задыхаться – будь за это вознагражден, забей, а если не выходит – хоть затолкай мяч в рамку благодаря удаче. Екатеринбуржцам она сегодня улыбнулась. Правда, всего единожды и в самой концовке.

СЕМАК – БУДУЩИЙ ТОП?

Коллектив Семака – главный на данный момент хамелеон российского футбола. «Уфа» идеально маскируется и в самый неожиданный момент жалит. Иногда – смертельно. Но самое интересное, что это не игра вторым номером и не автобус у своей штрафной. Команда из Башкирии не запирается у своей штрафной, а лишь эпизодами садится назад. Она практически никогда не исполняет альфа-самца, только периодами прибегая к амплуа доминатора.

Уж не знаю, как Семаку удалось сохранить все лучшее от модели Виктора Гончаренко и добавить щепотку своего. Главное, что это дает результат. И в прошлом сезоне, и в этом. Уверен, Сергей Богданович выбрал подобную философии ввиду объективных обстоятельств: провинциальный клуб скромных возможностей должен из года в год решать задачу сохранения места в премьер-лиге. А прыгать выше головы, играть наравне с топ-клубами, в таких обстоятельствах смерти подобно.

Рисунок игры «Уфы», ее модель – оптимальная для середняка российского футбола. Никакого каттеначо, никакой скуки. Своя, но весьма скромная идея. При таком подходе на авансцену выходят сразу все – менеджмент, футболисты и главный тренер. «Уфа» - тот самый клуб, который при скромных вложениях, но разумном подходе (выбор тренера, философии, игроков) получает много больше «одноклассников», потому что идеально подстраивается под наши реалии.



