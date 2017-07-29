Денис Гольцов: Хочется драться с известными бойцами
Чемпион лиги ACB в тяжелом весе Денис Гольцов 19 августа в Грозном будет защищать свой титул в поединке против Мухумата Вахаева.
В интервью «Советскому спорту» один из сильнейших бойцов России рассказал о своей подготовке, поделился мнением о поединке между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором, а также заявил, что на данный момент не думает о выступлении в зарубежных промоушенах.
Чемпион лиги ACB Денис Гольцов на данный момент занимает 24-е место в рейтинге сильнейших тяжеловесов планеты
«К БОЮ С ВАХАЕВЫМ ГОТОВ НА 80%»
- Денис, как
проходит ваша подготовка к турниру в
Грозном?
- На данный момент я прохожу подготовку в Алуште на базе олимпийской подготовки вместе с питерской сборной. Сейчас есть возможность поработать с разными людьми, так как сюда съехались спортсмены со всей России из разных весовых категорий. Есть возможность приобрести колоссальный опыт.
- С кем обычно
проводите спарринги?
- Занимаюсь с моим другом по команде Михаилом Мохнаткиным. Он помогает мне готовиться. Так как тут ребят много, все включаются в работу.
- Оцените вашу
готовность на данный момент.
- Осталась заключительная часть, выход на пик формы. Думаю, что процентов на 80 уже готов.
- Как проходит
ваш тренировочный день с подъема и до
отбоя?
- В 8:00 — зарядка. Потом завтрак. В 11:00 — тренировка на ковре. После этого обед и дневной сон. В 17:30 — вечерняя тренировка, спарринги, отработка ударной техники.
- Чем для вас
может быть опасен Вахаев?
- У него тяжелый и непредсказуемый удар.
Турнир ACB 67 состоится в Грозном 19 августа
«МНЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ВНОВЬ ДРАТЬСЯ С РАСУЛОВЫМ»
- После боя в
Грозном с кем бы вы хотели подраться?
- Хотелось бы сразится с известным соперником. Желательно, чтобы у него не было поражений, и чтобы он был чемпионом какой-нибудь организации. Нужно, чтобы после боя мой рейтинг вырос, а не упал вниз.
- А если вам
предложат реванш с Салимгереем Расуловым?
- Честно говоря, мне совсем не хочется этого. Когда Расулов мне проиграл, он опустился в рейтинге на несколько позиций. А мне бой ничего не дал, несмотря на то, что я одержал победу.
- А кто тогда? В
ростере лиги ACB сейчас
нет таких бойцов, о которых вы говорите.
- В этом вся проблема. Их нет. Но это не значит, что мы должны встречаться друг с другом по пять раз. Это глупо. Хочется, чтобы была свежая кровь. Желательно — иностранец с именем. Но так далеко не загадываю. Сначала надо хорошо подготовиться к бою против Вахаева и достойно выступить.
- На сколько
поединков у вас контракт с ACB?
- Еще на три боя.
- Будете продлевать
контракт, или, может быть, переберетесь
в зарубежный промоушен?
- На данный момент смысла говорить об этом нет. Ближе к концу действующего контракта об этом можно будет задуматься.
- Почему вы решили
подписать контракт с ACB, а
не с другой организацией?
- Лига ACB предложила самый оптимальный вариант для меня. К тому же — это российская организация, которая может оценить спортсмена по его уровню.
«О UFC ПОКА НЕ ДУМАЮ»
- Какой бой из
вашей карьеры вы бы выделили из остальных?
- Бой за пояс против Расулова был самым важным. Все остальные поединки были рейтинговыми, поэтому не так важны.
- Многие российские
бойцы ставят перед собой цель попасть
в UFC. У вас тоже такая цель?
- Скажу так — не в ближайшее время. Пока мне туда не хочется. В ACB все устраивает.
- Алексей Олейник
и Александр Волков успешно выступают
в UFC. Какие у них перспективы?
- Очень хорошие. В тяжелом весе не так много топовых бойцов. У Алексея и Александра есть все шансы занять их места.
«БУДУ БОЛЕТЬ ЗА КОНОРА»
- В прошлом году
глава ACB Майрбек Хасиев
говорил, что в лиге будет введен
допинг-контроль. Вы проходили тестирование?
- Ни разу не проходил тестирование. Надеюсь, оно будет перед боем в Грозном. Обещали, что с 1 июля это будет нормальная практика. Это неотъемлемая часть спорта. Многие спортсмены добиваются успехов не за счет своей подготовки, работы и усердия.
- Как вы относитесь
к боксерскому поединку между Флойдом
Мэйвезером и Конором Макгрегором?
- Спокойно к этому отношусь. За кого буду болеть? Наверное, за Конора. Но шансы у него невелики. Флойд всю жизнь боксировал, а Макгрегор собирается за короткое время наверстать… Это смешно.
- Помимо ММА
следите ли вы за другими видами спорта?
- Я особо и за ММА не слежу. Стараюсь больше делать акцент на свои тренировки.