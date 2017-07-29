Денис Гольцов: Хочется драться с известными бойцами

Чемпион лиги ACB в тяжелом весе Денис Гольцов 19 августа в Грозном будет защищать свой титул в поединке против Мухумата Вахаева.

В интервью «Советскому спорту» один из сильнейших бойцов России рассказал о своей подготовке, поделился мнением о поединке между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором, а также заявил, что на данный момент не думает о выступлении в зарубежных промоушенах.

Чемпион лиги ACB Денис Гольцов на данный момент занимает 24-е место в рейтинге сильнейших тяжеловесов планеты

«К БОЮ С ВАХАЕВЫМ ГОТОВ НА 80%»

- Денис, как проходит ваша подготовка к турниру в Грозном?

- На данный момент я прохожу подготовку в Алуште на базе олимпийской подготовки вместе с питерской сборной. Сейчас есть возможность поработать с разными людьми, так как сюда съехались спортсмены со всей России из разных весовых категорий. Есть возможность приобрести колоссальный опыт.

- С кем обычно проводите спарринги?

- Занимаюсь с моим другом по команде Михаилом Мохнаткиным. Он помогает мне готовиться. Так как тут ребят много, все включаются в работу.

- Оцените вашу готовность на данный момент.

- Осталась заключительная часть, выход на пик формы. Думаю, что процентов на 80 уже готов.

- Как проходит ваш тренировочный день с подъема и до отбоя?

- В 8:00 — зарядка. Потом завтрак. В 11:00 — тренировка на ковре. После этого обед и дневной сон. В 17:30 — вечерняя тренировка, спарринги, отработка ударной техники.

- Чем для вас может быть опасен Вахаев?

- У него тяжелый и непредсказуемый удар.

Турнир ACB 67 состоится в Грозном 19 августа

«МНЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ВНОВЬ ДРАТЬСЯ С РАСУЛОВЫМ»

- После боя в Грозном с кем бы вы хотели подраться?

- Хотелось бы сразится с известным соперником. Желательно, чтобы у него не было поражений, и чтобы он был чемпионом какой-нибудь организации. Нужно, чтобы после боя мой рейтинг вырос, а не упал вниз.

- А если вам предложат реванш с Салимгереем Расуловым?

- Честно говоря, мне совсем не хочется этого. Когда Расулов мне проиграл, он опустился в рейтинге на несколько позиций. А мне бой ничего не дал, несмотря на то, что я одержал победу.

Денис Гольцов (слева) стал чемпионом ACB, победив Салимгерея Расулова

- А кто тогда? В ростере лиги ACB сейчас нет таких бойцов, о которых вы говорите.

- В этом вся проблема. Их нет. Но это не значит, что мы должны встречаться друг с другом по пять раз. Это глупо. Хочется, чтобы была свежая кровь. Желательно — иностранец с именем. Но так далеко не загадываю. Сначала надо хорошо подготовиться к бою против Вахаева и достойно выступить.

- На сколько поединков у вас контракт с ACB?

- Еще на три боя.

- Будете продлевать контракт, или, может быть, переберетесь в зарубежный промоушен?

- На данный момент смысла говорить об этом нет. Ближе к концу действующего контракта об этом можно будет задуматься.

- Почему вы решили подписать контракт с ACB, а не с другой организацией?

- Лига ACB предложила самый оптимальный вариант для меня. К тому же — это российская организация, которая может оценить спортсмена по его уровню.

«О UFC ПОКА НЕ ДУМАЮ»

- Какой бой из вашей карьеры вы бы выделили из остальных?

- Бой за пояс против Расулова был самым важным. Все остальные поединки были рейтинговыми, поэтому не так важны.

- Многие российские бойцы ставят перед собой цель попасть в UFC. У вас тоже такая цель?

- Скажу так — не в ближайшее время. Пока мне туда не хочется. В ACB все устраивает.

- Алексей Олейник и Александр Волков успешно выступают в UFC. Какие у них перспективы?

- Очень хорошие. В тяжелом весе не так много топовых бойцов. У Алексея и Александра есть все шансы занять их места.

«БУДУ БОЛЕТЬ ЗА КОНОРА»

- В прошлом году глава ACB Майрбек Хасиев говорил, что в лиге будет введен допинг-контроль. Вы проходили тестирование?

- Ни разу не проходил тестирование. Надеюсь, оно будет перед боем в Грозном. Обещали, что с 1 июля это будет нормальная практика. Это неотъемлемая часть спорта. Многие спортсмены добиваются успехов не за счет своей подготовки, работы и усердия.

- Как вы относитесь к боксерскому поединку между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором?

- Спокойно к этому отношусь. За кого буду болеть? Наверное, за Конора. Но шансы у него невелики. Флойд всю жизнь боксировал, а Макгрегор собирается за короткое время наверстать… Это смешно.

- Помимо ММА следите ли вы за другими видами спорта?

- Я особо и за ММА не слежу. Стараюсь больше делать акцент на свои тренировки.