Роман Бабаев: Пока ЦСКА продал меньше абонементов, чем в прошлом сезоне

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после игры третьего тура РФПЛ против СКА-Хабаровск (2:0) – о малой посещаемости домашних матчей армейцев, трансферах и серии Акинфеева.

«СЕГОДНЯ БЫЛ НЕ ДЕНЬ ЧАЛОВА»

- Не расслабляют такие легкие победы?

- Нет, не думаю. Ребята у нас в команде опытные, понимают, что вся борьба впереди. А во втором тайме нам пришлось достаточно тяжело. Поэтому нельзя говорить, что это товарищеская игра. Ко всем соперникам надо относиться серьезно, - говорит Бабаев.

- Васин второй матч подряд играл правого центрального защитника, а в самом центре играл Василий Березуцкий. У Васина теперь новая позиция?

- Не могу ответить – это вопрос тренеру. Раз принято такое решение, значит – это вариант посчитали более эффективным.

- У Федора Чалова было много моментов, в том числе три выхода один на один, но голов он сегодня не забил.

- Можно сказать, это был не день Чалова. Так бывает. Он очень большой объем работы проделал в Афинах при тяжелейших климатических условиях. Думаю, ему сегодня немного не хватило свежести. Плюс надо отдать должное вратарю, он тоже себя проявил.

- Сегодня вообще был не день молодежи – Тимур Жамалетдинов тоже имел момент, но не забил.

- Да, мог сыграть получше. Но ничего страшного, надеюсь, все впереди.

- Нет грусти, что на матч пришло относительно мало людей. Не заполнилась даже фанатская трибуна?

- Слукавлю, если скажу, что не переживаем по этому поводу. Но мы делаем все возможное. Появилась очень хорошая фан-зона рядом с юго-западной башней, организовываем развлекательную программу, анимацию, фуд-корты. Наверное, все на дачу поехали – купаться, жара все-таки. Но, конечно, хотелось бы, чтобы приходило больше болельщиков.

- Есть цифры по проданным абонементам на домашние матчи ЦСКА?

- Продали около 8 тысяч. Это меньше, чем в прошлом сезоне, но, думаю, это не финальная цифра. Только на второй круг прошлого сезона было дополнительно продано две тысячи абонементов.

«АКИНФЕЕВА ПОЗДРАВИЛИ В ШУТЛИВОЙ ФОРМЕ»

- Есть ли какие-то трансферные новости?

- Пока нет. Конечно, усиление необходимо, но не все зависит от нас. Если бы все было так легко, поверьте, мы бы это сделали. Есть обстоятельства, которые не позволяют решить вопрос в одночасье. Рассматриваем кандидатов, но не всегда удается договориться о приемлемых условиях.

- Кандидаты - в какую линию?

- В линию атаки, в центр. Есть интересные футболисты на примете, но это не означает, что завтра они у нас появятся. Работу ведем, однако, ситуация непростая.

- ЦСКА и «Спартак» пока тихо проводят это трансферное окно. А «Зенит» активно закупает новичков. Не тревожно?

- Мы привыкли к такому раскладу. Стараемся искать дополнительные резервы и ресурсы. Так что, не пугает, каждому – свое.

- По итогам прошлого тура произошел курьезный случай: КДК РФС оштрафовал тульский «Арсенал» за то, что футболисты перед матчем выходили из всех дверей автобуса, а не только из передней. ЦСКА информирован о таком правиле?

- Более того, соответствующий пункт внесен в технический регламент на этот сезон. Надо с пониманием относиться к просьбе телевидения. Они делают продукт. Поэтому если, по их мнению, это так важно, постараемся его выполнять.

- В недавнем матче против АЕК прервалась антирекордная серия Акинфеева в Лиги чемпионов - 43-и матча подряд без «сухих» игр. Команда как-то отметила это событие? Все-таки кто бы что ни говорил, но подобные серии давят на игроков.

- Да, неприятная серия. Но, с другой стороны, переоценивать ее тоже не стоит. Количество матчей, в которых Игорь в принципе сыграл в еврокубках и, в том числе на ноль, бьет все российские рекорды. Поздравления были – в основном в шутливой форме. Нельзя сказать, что мы банкет провели, нет, просто тепло поздравили, а потом эта ситуация перешла больше в плоскость шуток.

- Теперь надо пробиться в групповой этап и там сыграть на ноль, чтобы снять все вопросы.

- Главное туда пробиться. А сыграть на ноль – не столь важно, хотя, конечно, хотелось бы. Но главная задача по понятным причинам – выйти в группу. Если мы пройдем АЕК, то дальше нас ждет очень непростой соперник.