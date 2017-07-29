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Роман Бабаев: Пока ЦСКА продал меньше абонементов, чем в прошлом сезоне

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Болельщики ЦСКА
Болельщики ЦСКАФото: «Советский спорт»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после игры третьего тура РФПЛ против СКА-Хабаровск (2:0) – о малой посещаемости домашних матчей армейцев, трансферах и серии Акинфеева.

«СЕГОДНЯ БЫЛ НЕ ДЕНЬ ЧАЛОВА»

- Не расслабляют такие легкие победы?
- Нет, не думаю. Ребята у нас в команде опытные, понимают, что вся борьба впереди. А во втором тайме нам пришлось достаточно тяжело. Поэтому нельзя говорить, что это товарищеская игра. Ко всем соперникам надо относиться серьезно, - говорит Бабаев.

- Васин второй матч подряд играл правого центрального защитника, а в самом центре играл Василий Березуцкий. У Васина теперь новая позиция?
- Не могу ответить – это вопрос тренеру. Раз принято такое решение, значит – это вариант посчитали более эффективным.

- У Федора Чалова было много моментов, в том числе три выхода один на один, но голов он сегодня не забил.
- Можно сказать, это был не день Чалова. Так бывает. Он очень большой объем работы проделал в Афинах при тяжелейших климатических условиях. Думаю, ему сегодня немного не хватило свежести. Плюс надо отдать должное вратарю, он тоже себя проявил.

- Сегодня вообще был не день молодежи – Тимур Жамалетдинов тоже имел момент, но не забил.
- Да, мог сыграть получше. Но ничего страшного, надеюсь, все впереди.

- Нет грусти, что на матч пришло относительно мало людей. Не заполнилась даже фанатская трибуна?
- Слукавлю, если скажу, что не переживаем по этому поводу. Но мы делаем все возможное. Появилась очень хорошая фан-зона рядом с юго-западной башней, организовываем развлекательную программу, анимацию, фуд-корты. Наверное, все на дачу поехали – купаться, жара все-таки. Но, конечно, хотелось бы, чтобы приходило больше болельщиков.

- Есть цифры по проданным абонементам на домашние матчи ЦСКА?
- Продали около 8 тысяч. Это меньше, чем в прошлом сезоне, но, думаю, это не финальная цифра. Только на второй круг прошлого сезона было дополнительно продано две тысячи абонементов.

«АКИНФЕЕВА ПОЗДРАВИЛИ В ШУТЛИВОЙ ФОРМЕ»

- Есть ли какие-то трансферные новости?
- Пока нет. Конечно, усиление необходимо, но не все зависит от нас. Если бы все было так легко, поверьте, мы бы это сделали. Есть обстоятельства, которые не позволяют решить вопрос в одночасье. Рассматриваем кандидатов, но не всегда удается договориться о приемлемых условиях.

- Кандидаты - в какую линию?
- В линию атаки, в центр. Есть интересные футболисты на примете, но это не означает, что завтра они у нас появятся. Работу ведем, однако, ситуация непростая.

- ЦСКА и «Спартак» пока тихо проводят это трансферное окно. А «Зенит» активно закупает новичков. Не тревожно?
- Мы привыкли к такому раскладу. Стараемся искать дополнительные резервы и ресурсы. Так что, не пугает, каждому – свое.

- По итогам прошлого тура произошел курьезный случай: КДК РФС оштрафовал тульский «Арсенал» за то, что футболисты перед матчем выходили из всех дверей автобуса, а не только из передней. ЦСКА информирован о таком правиле?
- Более того, соответствующий пункт внесен в технический регламент на этот сезон. Надо с пониманием относиться к просьбе телевидения. Они делают продукт. Поэтому если, по их мнению, это так важно, постараемся его выполнять.

- В недавнем матче против АЕК прервалась антирекордная серия Акинфеева в Лиги чемпионов - 43-и матча подряд без «сухих» игр. Команда как-то отметила это событие? Все-таки кто бы что ни говорил, но подобные серии давят на игроков.
- Да, неприятная серия. Но, с другой стороны, переоценивать ее тоже не стоит. Количество матчей, в которых Игорь в принципе сыграл в еврокубках и, в том числе на ноль, бьет все российские рекорды. Поздравления были – в основном в шутливой форме. Нельзя сказать, что мы банкет провели, нет, просто тепло поздравили, а потом эта ситуация перешла больше в плоскость шуток.

- Теперь надо пробиться в групповой этап и там сыграть на ноль, чтобы снять все вопросы.
- Главное туда пробиться. А сыграть на ноль – не столь важно, хотя, конечно, хотелось бы. Но главная задача по понятным причинам – выйти в группу. Если мы пройдем АЕК, то дальше нас ждет очень непростой соперник.

Матч

ЦСКА - СКА-Хабаровск - 2:0 (2:0)

Голы

Головин 4 (1:0). Натхо 37 (2:0 - пен.).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Щенников, Фернандес, Игнашевич, Дзагоев (Витиньо, 66), Натхо, Вернблум, Головин (Кучаев, 83), Чалов (Жамалетдинов, 58)

СКА-Хабаровск: Криворучко, Наваловский (Габулов, 75), Эдиев, Гришко, Пуцко, Дедечко, Черевко, Друзин (Баляйкин, 38), Казанков, Корян (Кобялко, 67), Никифоров

Предупреждения:

нет - Эдиев, 35; Баляйкин, 44

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

29 июля 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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