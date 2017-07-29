Атака эконом-класса. Что не так с ЦСКА?

Автор «Советского Спорта» разбирается в том, чего не достаёт армейцам, чтобы с полным правом считаться одними из фаворитов текущего сезона.

Смотришь на нынешний ЦСКА и не можешь отделаться от мысли, что вроде бы всё как всегда, а чего-то не хватает. Хотя вот тебе и Акинфеев, всегда готовый пойти на новый рекорд. Вот Васин, в любой момент способный ему всячески в этом помочь. Вот Игнашевич с Березуцким (причём, не важно – с каким), призванные не дать Васину этого сделать.

Вот Фернандес, привычно нарезающий по правому флангу. И не суть, что часть его лица скрывает угрожающего вида маска. Этому вуаль надень – ни с кем не перепутаешь. Вот Вернблум, которого хоть выше подвинь в опорной зоне, хоть ниже, всё равно мышь мимо не проскочит. А если вдруг попробует проскочить – телесных повреждений как минимум не избежать.

Вот Дзагоев, которому даже судьи охотно верят, что раз он упал в штрафной, то явно не без криминала. Некоторые болельщики уже не верят, не говоря уже о специалистах, а судьи – завсегда, пожалуйста! И приговаривают-таки указующим перстом соперника к расстрелу с точки. А уж когда соперник и без того выходит на поле до смерти перепуганный и с первых же минут начинает привозить сам себе, то за итоговый результат можно вообще не волноваться.

Волноваться можно и нужно тогда, когда противник берёт в тиски Головина и заставляет вхолостую бегать Натхо. Когда встаёт едва ли не всей командой у своих ворот и принимается держать и не пущать. Когда собственной смекалки хватает только на то, чтобы перейти с мячом центр поля, а дальше – как придётся. Когда на выручку не приходят стандарты. Вот тогда-то и берёт за душу ностальгия по спринтерским рывкам Мусы, по косолапой обводке Думбии, по разноцветным косичкам Вагнера. Но иных уж нет, а те далече…

А те, что есть, тоже как будто стараются. Тоже стремятся внести свой вклад в общее дело. Получается, правда, не очень. Быть может, потому не очень, что Витиньо и Жамалетдинов по природе своей – не нападающие. Чалов – форвард, но без киллерского инстинкта. По крайней мере, на взрослом уровне его не видно. Оланаре – тоже форвард, но выглядящий в модели Гончаренко как инородное тело.

Других армейская школа пока не воспитала, а селекционная служба не нашла. Да и как найдёшь, если забивной нападающий стоит хороших денег, а в карманах гуляет ветер? Взять в бесплатную (на худой конец – копеечную) аренду, как это бывало с футболистами самых разных амплуа на протяжении всех последних сезонов? Вариант, прямо сказать, так себе. Поскольку запускать бумеранг а-ля Вагнер-Думбия до бесконечности – невозможно. А исполнители калибра Олича или Жо просто так на дороге не валяются – велик риск на того же Оланаре нарваться.

Вот и приходится с атакой эконом-класса, сильно контрастирующей с остальными частями игрового коллектива, решать стоящие локальные и глобальные задачи, которые, разумеется, никто не отменял. А тут ещё и конкуренты, как назло, усиливаются. Да берут всё мастеров импортных за деньжищи нескромные. Как за ними угонишься? В таблице бы далеко не отстать летом да в загрантур по Европе осенью отправиться, чтобы хоть немного закрома пополнить – уже за счастье. А если уж совсем повезёт, то там и о весне подумать можно. Так и живём…