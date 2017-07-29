«Это проклятье какое-то! Да что со мной не так?!» Владимир Морозов попал в тупик

Владимир Морозов снова стал только четвертым на дистанции 50 м кролем. До бронзы ему не хватило 0,03 секунды.

Владимир Морозов считался наследником славы Александра Попова. Но не по результатам, а по потенциалу. Все ждали, что Вова вот-вот выстрелит.

На этом чемпионате мира Морозов сосредоточился на 50 м вольным стилем. Хотя брал бронзу Олимпиады (Лондон-2012) и чемпионата мира (Барселона-2013) в эстафете 4х100 м.

Морозов не просто хорошо подготовил полтинник, а побил рекорд России на апрельском чемпионате страны (21,44). Как говорил Остап Бендер, «на такие шансы ловить можно».

Владимир выступил на сотне, но стал только 24-м и даже не попал в полуфинал (48,99). И вот он, полтинник…

Морозов выдал лучший старт среди финалистов (реакция – 0,60), но не угадал с финишным касанием. От бронзы его отделили 0,03 секунды. Итоговое время – 21,46. На что наш пловец был готов, то и показал. Другое дело, что американец Калеб Дрессел (21,15), бразилец Бруно Фратус (21,27), британец Бенджамин Прауд (21,43) оказались быстрее. Интересно, что последним финишировал другой бразилец – Сезар Сиело Фильо (21,83), которому принадлежит мировой рекорд (20,91). Спринтер по прозвищу Плакучая Ива установил это достижение еще в 2009 году, в эру комбинезонов.

- Да что же такое! – развел руками Морозов, когда подошел к журналистам. – Я даже не знаю, как это объяснить. Казалось, шел быстро. В итоге не дотянулся до рекорда России. Но что огорчает больше всего – шестое подряд четвертое место! На Олимпиаде два четвертых, в Казани – два четвертых, в Будапеште – два четвертых. Это проклятье какое-то!

- Правильно ли, что нацелились только на полтинник и забыли о сотне?

- Я хорошо проплыл в эстафете, с личной дистанцией было сложнее. В следующем сезоне думаю, что буду ориентироваться снова на полтинник. А уже на мир и Олимпиаду готовить дальше сотню. Надо немного отдохнуть, а то очень тяжело.

- Вы как-то меняли вес перед этим сезоном?

- Я сбросил 6-7 кг, чтобы легче плыть. Но надо было еще килограммчик сбросить, чтобы до бронзы достать. Почему же опять четвертое место! – был потрясен Морозов.

- На Олимпиаде должно прорвать.

- Давно пора.

- Как на вас подействовали три золота сборной России в пятницу?

- У меня было очень много хороших эмоций. Три золота подряд, серебро – такого в истории российского плавания еще не было. Я хотел тоже помочь, добавить медаль. Очень жаль… Но когда команда сильная, то каждому в ней легче. Так что идем только вверх.

- Вы пробовали что-то для себя менять?

- Делаю это в каждом сезоне. То тренер в зале, то другая тренировка на воде. Это просто неудача какая-то. С результатом 21,46 можно было брать бронзу в Рио. Обычно после Олимпиады идет спад в результатах. А тут они лучше, что странно.

- Вас удивил 20-летний американец Дрессел?

- Он всех удивил. Скорее всего, это будет следующий Майкл Фелпс, но заточенный под спринт.

- Вы в России раньше работали с тренером Авдиенко. А теперь?

- Ермаков. Что изменилось? У меня больше самостоятельный подход, как и в Штатах.

- Что от вас ждать дальше?

- Поплыву еще эстафету, выступлю на первых трех этапах Кубка мира. Планирую поехать на Европы. Мне нужны все старты до Олимпиады. Но пока от сотни отойду, буду работать над спринтом.