Валерий Рейнгольд: У ЦСКА кто-нибудь вообще вспотел?

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после победы ЦСКА над «СКА-Хабаровск» (2:0) во 2-м туре РФПЛ объяснил, почему ему не нравится игра московского клуба.

– После нашего прошлого разговора в ваш адрес была критика, мол, Рейнгольд критикует ЦСКА и «Зенит», даже когда они побеждают, но не говорит ничего плохого в адрес «Спартака», когда он теряет очки.

– Вот посмотрел матч ЦСКА. Впечатление от игры? Зачем «СКА-Хабаровск» вышел в премьер-лиге? Для чего? Я нутром чувствовал, что ЦСКА играл не в полную силу. Обыграл на классе. У меня нет к армейцам претензий. Но СКА показал игру, которая не соответствует премьер-лиге. Просто ничего. Пустота. Я не могу из такого матча делать вывод, что у ЦСКА все нормально. Москвичи никакой нагрузки не получили. Хотелось бы, чтобы кто-то уперся и показал мужскую игру, а не такую, как «СКА-Хабаровск».

– А матч ЦСКА с АЕКом?

– И эту игру ЦСКА выиграл на классе. Потом будет все намного серьезнее. Со мной можно не соглашаться – пожалуйста. Но это медвежья услуга ЦСКА или «Зениту». Они же на своей шкуре еще испытают класс команд, которые выше.

Сейчас я посмотрел еще матч «Урал» - «Уфа». Ничего плохого не хочу сказать. Такой уровень нашей лиги. Ребята бились за очко. «Урал» отмазался, но на поле были мужики. Не хватает класса и мастерства, но это не плюшевые игрушки вышли. Для победы нужно было приложить усилия. На этом «Спартак» и попался с «Уфой».

Но я жду не очков, о чем все говорят. Я жду игры. Все хотят видеть красивые комбинации, обводки, скорость и много ударов по воротам. Что мне, хвалить за победу? Победили, и что? Кого сегодня обыграл ЦСКА? Кто-нибудь из москвичей вообще вспотел? Они пешком ходили по полю. «СКА-Хабаровск» забил сам себе.

ЦСКА сбросил обороты и играл в удовольствие. Ради бога, если Виктор Гончаренко не требует большего. Но тогда, я, наверное, что-то в футболе не понимаю.

ЦСКА идет по плану. Проиграл только «Локомотиву». Остальные очки подбирает. Так и надо. Я всегда говорил, что ЦСКА – самая стабильная команда, но красоты в их футболе нет. У меня такие же требования и к «Спартаку».

Но «Спартак» прилично играл в футбол! Не выиграл – другое дело. Была игра. И многие со мной согласны. Ну, ничья, бывает. Футбольная трагедия была в матче с «Динамо». Об этом говорить можно. «Профукали» игру и покритиковать бы стоит, но язык не поворачивается. Я немного в футбол поиграл и видел, как команда встала. Хорошо, что 2:2.