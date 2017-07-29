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Валерий Рейнгольд: У ЦСКА кто-нибудь вообще вспотел?

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футболисты ЦСКА
Футболисты ЦСКАФото: «Советский спорт»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после победы ЦСКА над «СКА-Хабаровск» (2:0) во 2-м туре РФПЛ объяснил, почему ему не нравится игра московского клуба.

– После нашего прошлого разговора в ваш адрес была критика, мол, Рейнгольд критикует ЦСКА и «Зенит», даже когда они побеждают, но не говорит ничего плохого в  адрес «Спартака», когда он теряет очки.
– Вот посмотрел матч ЦСКА. Впечатление от игры? Зачем «СКА-Хабаровск» вышел в премьер-лиге? Для чего? Я нутром чувствовал, что ЦСКА играл не в полную силу. Обыграл на классе. У меня нет к армейцам претензий. Но СКА показал игру, которая не соответствует премьер-лиге. Просто ничего. Пустота. Я не могу из такого матча делать вывод, что у ЦСКА все нормально. Москвичи никакой нагрузки не получили. Хотелось бы, чтобы кто-то уперся и показал мужскую игру, а не такую, как «СКА-Хабаровск».

– А матч ЦСКА с АЕКом?
– И эту игру ЦСКА выиграл на классе. Потом будет все намного серьезнее. Со мной можно не соглашаться – пожалуйста. Но это медвежья услуга ЦСКА или «Зениту». Они же на своей шкуре еще испытают класс команд, которые выше.

Сейчас я посмотрел еще матч «Урал» - «Уфа». Ничего плохого не хочу сказать. Такой уровень нашей лиги. Ребята бились за очко. «Урал» отмазался, но на поле были мужики. Не хватает класса и мастерства, но это не плюшевые игрушки вышли. Для победы нужно было приложить усилия. На этом «Спартак» и попался с «Уфой».

Но я жду не очков, о чем все говорят. Я жду игры. Все хотят видеть красивые комбинации, обводки, скорость и много ударов по воротам. Что мне, хвалить за победу? Победили, и что? Кого сегодня обыграл ЦСКА? Кто-нибудь из москвичей вообще вспотел? Они пешком ходили по полю. «СКА-Хабаровск» забил сам себе.

ЦСКА сбросил обороты и играл в удовольствие. Ради бога, если Виктор Гончаренко не требует большего. Но тогда, я, наверное, что-то в футболе не понимаю.

ЦСКА идет по плану. Проиграл только «Локомотиву». Остальные очки подбирает. Так и надо. Я всегда говорил, что ЦСКА – самая стабильная команда, но красоты в их футболе нет. У меня такие же требования и к «Спартаку».

Но «Спартак» прилично играл в футбол! Не выиграл – другое дело. Была игра. И многие со мной согласны. Ну, ничья, бывает. Футбольная трагедия была в матче с «Динамо». Об этом говорить можно. «Профукали» игру и покритиковать бы стоит, но язык не поворачивается. Я немного в футбол поиграл и видел, как команда встала. Хорошо, что 2:2.  

Матч

ЦСКА - СКА-Хабаровск - 2:0 (2:0)

Голы

Головин 4 (1:0). Натхо 37 (2:0 - пен.).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Щенников, Фернандес, Игнашевич, Дзагоев (Витиньо, 66), Натхо, Вернблум, Головин (Кучаев, 83), Чалов (Жамалетдинов, 58)

СКА-Хабаровск: Криворучко, Наваловский (Габулов, 75), Эдиев, Гришко, Пуцко, Дедечко, Черевко, Друзин (Баляйкин, 38), Казанков, Корян (Кобялко, 67), Никифоров

Предупреждения:

нет - Эдиев, 35; Баляйкин, 44

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

29 июля 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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