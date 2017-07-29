Кровью и потом. В казанской духоте «Рубин» впервые выиграл в сезоне

«Рубин», наконец, одержал первую победу в сезоне, но она выдалась не такой легкой, как ожидалась.

Внешнее спокойствие

В последнее время, внутри «Рубина» ощущается некоторая суматоха. Два поражения подряд – это еще ладно. Изначально было понятно, что Курбану Бердыеву понадобится время, чтобы наладить какую-никакую игру. Плюс соперники попались сложные, с которыми нужно сразу выходить и играть, держать темп и не проваливаться в важные моменты, как это и произошло в концовке матча с «Зенитом».

Неразбериху больше вносят новости, не относящиеся непосредственно к игре. Сперва суд Казани запрещает клубу продавать Канунникова из-за иска от одного из спонсоров, и слухи о переходе футболиста в «Спартак» отходят сами собой. Потом - РФС запрещает «Рубину» регистрировать новых футболистов из-за задержек по зарплате Билялетдинову и Ахметову. Но это еще ладно, вопросы, в принципе, решаемые. Да и никто на самом деле так и не понял, на кой «Спартаку» Каннуников.

Но следом идут слухи о продаже Азмуна в «Лацио», Жонатаса и Лестьенна в «Локомотив», а Саму в «Леганес». Хочет ли «Рубин» немного заработать, ведь цена за Азмуна названа внушительная, или это из-за необходимости соответствовать финансовому фэйр-плею, а может игроки просто не так уж и нужны главному тренеру, что маловероятно, – все это вопросы открытые.

Однако, за пару дней до игры, на открытый тренировке, на вопрос о трансферных слухах Бердыев отвечает более чем спокойно и сдержанно, говоря, что никаких трансферных предложений не поступало и что, мол, нечего все это раздувать. А в день игры приходит новость, о том, что «Лацио» отказался от покупки Азмуна в пользу Фелипе Кайседо.

Кажется, ситуация вокруг клуба постепенно успокаивается, что должно было пойти на пользу в матче с «Арсеналом». Хотя с этой игрой итак все понятно – «Рубин» обязан был побеждать. Кстати, еще один интересный факт – Бердыев еще ни разу не выигрывал на «Казань Арене».

Отмененный антирекорд

12 тысяч зрителей на первом матче Бердыева после возвращение в «Рубин» были сродни провалу. Ожидалось, что на игру с «Арсеналом» придет еще меньше народу. Все дело в изматывающей 33-градусной казанской жаре. В городе очень душно. Проблематично просто сходить погулять, не говоря уже о том, насколько тяжко самим футболистам.

Конечно, в таких условиях не у каждого появится желание пойти субботним вечером на футбол, а тут еще и избалованный, капризный казанский болельщик, который бил антирекорды посещаемости в прошлом сезоне.

Опасения насчет нового антирекорда не подтвердились. Постепенно, народ подтянулся, но этого все еще недостаточно. Печально смотреть на стадион, который не заполнен и на треть. «Казань Арена» заслуживает большего.

Моменты «Рубина», гол «Арсенала»

В первом тайме большую часть моментов «Рубин» создал с угловых. Карадениз добегал до чужой штрафной, зарабатывал угловой, сам подавал на одинокого Камболова, но - выше ворот. Чуть позже подал Цакташ прямо на ногу Жонатасу в центре штрафной, но мяч пролетел рядом с правой штангой.

На первых минутах Карадениз, как и в матче с «Краснодаром», вновь самый активный у «Рубина». В одном моменте он одним движением убрал Григалаву, проходил чуть дальше и делал передачу на набегающего Жонатаса. Григалава исправился и успел накрыть бразильца, но ценой собственного здоровья. Защитнику достлось от колена Жонатаса. Момент жуткий – сам покинуть поле футболист не смог, его увезли на специальной машине.

Первые полчаса «Арсенал» практически ничего не создавал. Но гостям оказалось достаточно и одного подхода к воротам Рыжикова. Идеальный перевод с правого фланга на набегающего Шевченко завершился ударом слету - Рыжиков бессилен.

Погода для футбола действительно сложнейшая, практически каждый пять минут кто-то из футболистов оказывался лежащим на газоне. Первым не выдержал Кузьмин. Капитан «Рубина» был совсем красный еще к середине тайма, а к концу его заменили на Бауэра.

Спасенная репутация

И тогда Бердыев пошел ва-банк - сразу после перерыва, поменяв Санчеса на Азмуна. Таким образом, переходя на 4-4-2 - с вингерами Цакташом и Караденизом. Стало поживее. «Рубин» куда активнее шел вперед, вступал в прессинг на чужой половине.

Жара, очевидно, давил и на Рыжикова. Иначе, как объяснить такое? Опытный вратарь при выносе не смог поднять мяч и попал прямо в Джорджевича. Форвард, перешедший в «Арсенал» из «Зенита» за игровой практикой, бежал забивать и оправдывать возложенные на него надежды, но Рыжиков исправил ошибку. Иначе, все было бы совсем плохо.

После этого курьеза «Рубина» стали атаковать все опаснее. И вот он гол. Как же логично, что он пришел именно с углового - после двух нереализованных моментов. Из-за неразберихи защитников «Арсенала», Сонг после подачи спокойно получил мяч и, недолго думая, ударил ближний. К слову, это первый гол звездного полузащитника за «Рубин». Забавно, что в игре с «Зенитом» свой первый гол за клуб забил Жемалетдинов.

То ли из-за репутационной важности победы, то ли из-за изменения схемы, но «Рубину» стало намного легче. Пошли моменты, удары, прорывы. Жонатаса вышел один на один, но он зарядил прямо во вратаря. Вспоминая упущенный момент бразильца в концовке первого тайма, можно сказать, матч для него вышел неудачный.

Не Жонатас, так Азмун. Активный иранец, не реализовавший хороший момент в начале тайма, после подачи Сонга заработал пенальти. Цакташ развел мяч и вратаря по разным углам. Интересно, что после гола «Рубин» не закрылся, продолжая бежать вперед. В итоге казанцы вымучили победу - после свистка больше половина игроков команды без сил упали на газон. Бердыеву, наконец, покорилась «Казань Арена». Может быть, когда-нибудь ему удастся ее еще и заполнить.



