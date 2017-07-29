«Если Юля выстрелит из катапульты…» Ефимова против Кинг, нас ждет новая серия!

Юлия Ефимова в воскресенье снова сразится с Лилли Кинг, но теперь на дистанции 50 м брассом. Это будет в 18.32 мск – не пропустите!

А никто и не думал, что каждый день будет пятница. Тогда, 28 июля, сборная России потрясла всех, выдав лучший день в своей плавательной истории – три золота и серебро!

В пресс-центре на всех столах лежала газета, которую выпускает ФИНА. На обложке красовались Евгений Рылов, Юлия Ефимова, Антон Чупков. Слоган звучал гордо: «Golden Troika». То есть «Золотая тройка».

Свежая пресса. #budapest #fina2017 Публикация от Павел Лысенков (@pavell76) Июл 29 2017 в 8:28 PDT

Но потом наступила суббота, и Владимиру Морозову не хватило 0,03 секунды до бронзы.

Григорий Тарасевич (24,86) не попал в финал 50 м на спине. Микст-эстафета 4х100 м вольным стилем начала задорно, но стала только седьмой. Такое же место заняла Дарья Устинова в финале 200 м на спине.

Самыми интересными получились полуфиналы 50 м брассом у женщин. Юлия Ефимова выигрывала два золота на этой дистанции. Первое случилось на чемпионате мира в Риме в 2009 году. Как сейчас помню, настроение у сборной России было не очень. И тут в последний день турнира своим золотом бабахнула Ефимова – эта медаль высшей пробы стала первой для нашей команды и первой для Юли в карьере.

Второе золото случилось четыре года спустя, на чемпионате мира-2013 в Барселоне, где Ефимова находилась в фантастической форме. И вот теперь, в Будапеште, Юля имеет шанс сделать невероятный хет-трик – кто еще брал золото ЧМ на одной дистанции с интервалом в восемь лет? Назовите!

Как относиться к полтиннику? Это не олимпийская дистанция. И это лотерея, как говорят сами пловцы. Важно взять хороший старт, не проиграв соперницам, сразу же задать высокую скорость и попасть в финишное касание.

Ефимова плыла в первом полуфинале и легко его выиграла (29,73). Рядом шла Рута Мейлутите (30,40), и ей принадлежит мировой рекорд (29,48). До последних метров казалось, что Юля может это достижение побить. Но Ефимова чуть сбавила на финише. Как показалось, она решила, что пока рано выдавать все секреты.

Во втором полуфинале победила Лилли Кинг (29,60), установив рекорд Америки. Никто не будет спорить, что первый полтинник у нее получается лучше – так было на всех дистанциях брассом: 50, 100 и 200 м. Так что в этом смысле Кинг – фаворитка. Но шансы у Ефимовой тоже неплохие, особенно если у нее получится старт. Помните, как в июле Рональд Шуман приезжал на сборы Efimova Team в испанский городок Матаро и учил, как делать старт-катапульту?

Working moments with @roland_schoeman 😏 #Budapest2017 Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93) Июл 8 2017 в 12:59 PDT

Не пропустите, в воскресенье в 18.32 по московскому времени вы увидите потрясающий финал. Третью серию крутого противостояния «Ефимова vs Кинг».

А вот кто поразил в субботу, так это 20-летний пловец из Флориды – Кэлеб Дрессел. Он вышел на старт финала 50 м вольным стилем – и взял золото. Через полчаса в финале 100 м баттерфляем завоевал золото. А через час с небольшим проплыл первым в микст-эстафете 4х100 м вольным стилем и создал такой отрыв для сборной США, что она снова взяла золото.

Как метко сказал Владимир Морозов, «это растет новый Майкл Фелпс, но для спринта». Дрессел уже взял пять золотых медалей в Будапеште. И у него есть два золота Рио, когда он выступал в олимпийских эстафетах (4х100 м в/с, 4х100 м комбинированная). Во втором случае парнишка выступал утром, а в первом – плыл вместе с Фелпсом. Если вы помните, Кэлеб Дрессел стартовал на первом этапе, а Майкл Фелпс – на втором. Получилась в прямом смысле слова передача эстафеты от одного поколения к другому.

Фелпс уже ушел из спорта и соревнуется только с белыми акулами, а у Дрессела вся жизнь впереди. Конечно, система плавания в США – это фабрика по производству талантов. Чего хотя бы стоит Симона Мануэль – девушка из Хьюстона, плавающая вольным стилем. Ей тоже 20 лет, она имеет уже два золота Рио и три – из Будапешта.

Выпали Фелпс и Лохте, но на смену им приходят новые герои. Бесперебойная работа конвейера и высочайшая конкуренция в стране делают США лидером мирового плавания. Так было много лет, и сейчас ничто не изменилось.

СТАТИСТИКА

Плавание

Мужчины

50 м в/с. 1. Дрессел (США) – 21,15. 2. Фратус (Бразилия) – 21,27. 3. Прауд (Великобритания) – 21,43. 4. Морозов (РОССИЯ) – 21,46.

100 м баттерфляй. 1. Дрессел (США) – 49,86. 2. Милак (Венгрия) – 50,62. 3. Скулинг (Сингапур) – 50,83.

Женщины

50 м баттерфляй.1. Сьестрем (Швеция) – 24,60 (рекорд мира). 2. Кромовидьойо (Голландия) – 25,38. 3. Осман (Египет) – 25,39.

200 м спина.1. Сибом (Австралия) – 2.05,68. 2. Хошсу (Венгрия) – 2.05,85. 3. Бэкер (США) – 2.06,48… 7. Устинова (РОССИЯ) – 2.07,35.

800 м в/с.1. Ледеки (США) – 8.12,68. 2. Ли (Китай) – 8.15,46. 3. Смит (США) – 8.17,22.

4х100 м в/с, микст. 1. США – 3.19,60 (рекорд мира). 2. Голландия – 3.21,81. 3. Канада – 3.23,55… 7. РОССИЯ (Изотов, Попков, Андреева, Попова) – 3.25,49.