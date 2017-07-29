На грани. «Динамо» не устояло в Грозном
«Ахмат» дожал «Динамо» в матче третьего тура РФПЛ – 2:0.
СКОРО МЫ ВАМ ЗАДОЛЖАЕМ
Как бы вы отнеслись к словам начальника о том, что впереди вас ждут задержки по зарплате? В лучшем случае – понимающе кивнули, в худшем – подсознательно начали посылать все к черту. Гендиректор «Динамо» Евгений Муравьев, видимо, надеется на первый вариант. Пять дней назад он сказал следующее:
«Проблемы существуют, у нас есть достаточно много задолженностей (перед футболистами за прошлый сезон. – Прим. Ред.). Скорее всего, появятся долги еще и по заработной плате, но что делать? Будем искать возможности финансирования. Но команд, у которых нет сложностей, очень мало».
Не знаю, с каким лицом читали эту новость футболисты «Динамо». Особенно, если учитывать две вещи:
1. Долги по зарплате планируют погашать за счет спонсорских средств от ВТБ за выход клуба в РФПЛ. Компания пообещала выделить 600 млн рублей.
2. Компания пообещала помочь устно. Еще раз: устно. Без документов, подписей и печатей. Руки пожали и разошлись.
О возможных задолженностях по зарплате говорилось еще две недели назад – на встрече команды с болельщиками. И ничего – это не помешало смять «Спартак» во втором тайме дерби. Но теперь появился тот самый второй пункт об устной договоренности. Он многое меняет. И осложняет.
Но, как ни странно, винить в происходящем Муравьева и его команду не хочется. По крайней мере, пока. Во-первых, на той же встрече с болельщиками было сказано, что у клуба нет долгов перед кредиторами. Если это действительно так, то это шикарная новость. И второе: неизвестно, как обстояли дела на конец декабря, когда состоялось эта устная договоренность с ВТБ. Была ли возможность оформлять все на иных условиях?
Может быть. Но, наверное, человеку, закрывшему многомиллионные долги клуба, виднее.
ДОСТОЙНОЕ «ДИНАМО», СОЛИДНЫЙ «АХМАТ»
Игроки «Динамо» к их чести отреагировали на заявление Муравьева достойно. В матче против «Ахмата» команда делала все, что могла. Ни больше, но и не меньше.
Если Соснину проще играть в три касания, естественно, что, играя в два или в одно, он будет ошибаться. Хотя в опорной зоне замедление даже на один такт – это как вместо телефона начать пользоваться пейджером.
Если Ионов бежит как гепард, но в завершающей стадии порой превращается в Ковтуна, значит – вместо ликования руки вингера будут изображать раскаяние.
Если Панченко блестяще бьет, но в подыгрыше не так силен, логично, что ему нужно играть ближе к штрафной площади, а не опускаться в середине поля в поисках мяча. Потому что в такой ситуации начинаются потери.
Все это и случилось в игре с «Ахматом». Соснин ошибался в центре, Ионов блестяще отрывался в зоны, но фальшивил с последним пасом, а Панченко делал много работы, старательно делал, но далеко от ворот.
А вот «Ахмат» выглядел очень продуманно. А главное – ново. То, что бразильцы, если покупать их не закрытыми глазами, дадут результат – было понятно. И что Иванов может вырезать любой пас: хоть черпачком, хоть «шведкой» - тоже.
«Ахмат» удивил фундаментальностью, которая проглядывала в каждом действии команды. Ей ощутимо не хватало пробивной мощи – по дворовому говоря, забивалы. Но то, как грозненцы в одном из отрезков второго тайма заставили поверить игроков «Динамо», что за пределами штрафной площади ничего нет, следовательно, и соваться туда не надо – впечатлило.
Каждой заменой Кононов подводил сюжетную линию матча к очевидному, к голу. В итоге вышедший Митришев переправил одну из подач мимо Шунина, а затем заработал пенальти. Распишитесь! «Динамо» нашло в себе силы попробовать спастись, но Ионов и Бечирай свои моменты не забили. Может, не повезло. Но почему-то кажется, что «Динамо» ждут непростые времена. Все очень размыто, натужно – как на поле, так и за его пределами. Будто на грани. Пока Калитвинцев и игроки держатся, сражаются. Но что будет через месяц-два?
Матч
Голы
Митришев 80 (1:0). Родолфо 83 (2:0 - пен.).
Состав
Ахмат: Городов, Родолфо (Бацуев, 87), Семёнов, Сампайо, Анхель, Уциев, Иванов, Мохаммади, Раванелли (Бериша, 61), Лео, Садаев (Митришев, 61)
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Ташаев, Сапета, Ионов, Соснин (Бечирай, 84), Луценко, Панченко (Вандерсон, 69)
Предупреждения:
Раванелли, 58; Анхель, 73 - Соснин, 19; Козлов, 77
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
29 июля 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция