На грани. «Динамо» не устояло в Грозном

«Ахмат» дожал «Динамо» в матче третьего тура РФПЛ – 2:0.

СКОРО МЫ ВАМ ЗАДОЛЖАЕМ

Как бы вы отнеслись к словам начальника о том, что впереди вас ждут задержки по зарплате? В лучшем случае – понимающе кивнули, в худшем – подсознательно начали посылать все к черту. Гендиректор «Динамо» Евгений Муравьев, видимо, надеется на первый вариант. Пять дней назад он сказал следующее:

«Проблемы существуют, у нас есть достаточно много задолженностей (перед футболистами за прошлый сезон. – Прим. Ред.). Скорее всего, появятся долги еще и по заработной плате, но что делать? Будем искать возможности финансирования. Но команд, у которых нет сложностей, очень мало».

Не знаю, с каким лицом читали эту новость футболисты «Динамо». Особенно, если учитывать две вещи:

1. Долги по зарплате планируют погашать за счет спонсорских средств от ВТБ за выход клуба в РФПЛ. Компания пообещала выделить 600 млн рублей.

2. Компания пообещала помочь устно. Еще раз: устно. Без документов, подписей и печатей. Руки пожали и разошлись.

О возможных задолженностях по зарплате говорилось еще две недели назад – на встрече команды с болельщиками. И ничего – это не помешало смять «Спартак» во втором тайме дерби. Но теперь появился тот самый второй пункт об устной договоренности. Он многое меняет. И осложняет.

Но, как ни странно, винить в происходящем Муравьева и его команду не хочется. По крайней мере, пока. Во-первых, на той же встрече с болельщиками было сказано, что у клуба нет долгов перед кредиторами. Если это действительно так, то это шикарная новость. И второе: неизвестно, как обстояли дела на конец декабря, когда состоялось эта устная договоренность с ВТБ. Была ли возможность оформлять все на иных условиях?

Может быть. Но, наверное, человеку, закрывшему многомиллионные долги клуба, виднее.

ДОСТОЙНОЕ «ДИНАМО», СОЛИДНЫЙ «АХМАТ»

Игроки «Динамо» к их чести отреагировали на заявление Муравьева достойно. В матче против «Ахмата» команда делала все, что могла. Ни больше, но и не меньше.

Если Соснину проще играть в три касания, естественно, что, играя в два или в одно, он будет ошибаться. Хотя в опорной зоне замедление даже на один такт – это как вместо телефона начать пользоваться пейджером.

Если Ионов бежит как гепард, но в завершающей стадии порой превращается в Ковтуна, значит – вместо ликования руки вингера будут изображать раскаяние.

Если Панченко блестяще бьет, но в подыгрыше не так силен, логично, что ему нужно играть ближе к штрафной площади, а не опускаться в середине поля в поисках мяча. Потому что в такой ситуации начинаются потери.

Все это и случилось в игре с «Ахматом». Соснин ошибался в центре, Ионов блестяще отрывался в зоны, но фальшивил с последним пасом, а Панченко делал много работы, старательно делал, но далеко от ворот.

А вот «Ахмат» выглядел очень продуманно. А главное – ново. То, что бразильцы, если покупать их не закрытыми глазами, дадут результат – было понятно. И что Иванов может вырезать любой пас: хоть черпачком, хоть «шведкой» - тоже.

«Ахмат» удивил фундаментальностью, которая проглядывала в каждом действии команды. Ей ощутимо не хватало пробивной мощи – по дворовому говоря, забивалы. Но то, как грозненцы в одном из отрезков второго тайма заставили поверить игроков «Динамо», что за пределами штрафной площади ничего нет, следовательно, и соваться туда не надо – впечатлило.

Каждой заменой Кононов подводил сюжетную линию матча к очевидному, к голу. В итоге вышедший Митришев переправил одну из подач мимо Шунина, а затем заработал пенальти. Распишитесь! «Динамо» нашло в себе силы попробовать спастись, но Ионов и Бечирай свои моменты не забили. Может, не повезло. Но почему-то кажется, что «Динамо» ждут непростые времена. Все очень размыто, натужно – как на поле, так и за его пределами. Будто на грани. Пока Калитвинцев и игроки держатся, сражаются. Но что будет через месяц-два?