Смерть на футболе: в ЮАР два болельщика погибли во время матча

Число футбольных трагедий, когда во время давки на стадионе гибнут болельщики, продолжает расти. Новый трагический инцидент произошел сегодня в ЮАР. «Советский спорт» рассказывает все, что нам известно об обстоятельствах.

Увы, давки и жертвы в 80-х, 90-х не стали финальной точкой в печальном перечне. Инцидент произошёл на 87-тысячном (по некоторым данным – 90-тысячном) стадионе FNB Stadium во время игры южноафриканских команд «Кайзер Чифс» и «Орландо Пайретс». Победили в дерби «Кайзерс» 1:0, но результат отошел на второй план.

Два человека погибли и несколько пострадали во время сегодняшнего футбольного матча в столице ЮАР Йоханнесбурге. Об этом сообщили многочисленные СМИ:

Долгое время не было информации, что стало причиной давки. По поступающим данным, сотрудникам правоохранительных органов удалось успокоить толпу. Самое любопытное, что после этого игра не была прекращена, а продолжилась.

Официальный представитель правоохранительных органов Йоханнесбурга Майкл Сан сделал заявление:

Soweto Derby update 2: All gates opened to ensure crowd control,game set to continue, ambulance capacity increased. Situation under control.