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Феерический удар из своей штрафной: новый чудо-гол из Белоруссии (видео)

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Феерический удар из своей штрафной: новый чудо-гол из Белоруссии (видео)

Голкиперы забивают голы в ворота соперника. Это не новость. Но в белорусском чемпионате чудо-гол сотворил голкипер Евгений Костюкевич. И мы вас уверяем: просмотром этого видео лишь один раз вы точно не ограничитесь.

Уверенно приняв мяч после подачи углового, вратарь футбольного клуба «Крумкачы» Евгений Костюкевич на мгновение оценил обстановку, прикидывая, куда лучше отправить мяч. И, увидев рванувшего в сторону чужих ворот партнера по команде, бесхитростно выбил мяч с ноги в сторону чужой штрафной. В итоге мяч перелетел через все поле, ударился перед вратарем противника Дмитрием Гущенко и к недоумению всех влетел в ворота.

Таким образом, Костюкевич на 55-й минуте забил мяч в ворота «Витебска», сравнял счет (2:2) и принес своей команде ничью.

Вот как это было:


Любопытно, что автор оригинального гола на 77-й минуте игры был удален с поля за фол на Илье Шкурине. Но, к счастью фанатов клуба, вышедший на замену Антон Шунто не пропустил до конца игры.

Белорусский футбол в последние дни не раз удивлял необычными голами: в КУбке Белоруссии на днях был забит гол непосредственно с углового, причем мяч был пущен низом. «Советский спорт» подробно описывал эту ситуацию. 

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