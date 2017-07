Как «Бэтмен» холодильнику проиграл. Мировой бокс лишился Тайсона Фьюри

Тайсон Фьюри недоумевает: как Владимир Кличко умудрился проиграть такому толстяку? Фото: Twitter.com

На этой неделе в мире бокса произошло нечто страшное, но неизбежное. Экс-чемпион мира в тяжелом весе по трем версиям британец Тайсон Фьюри официально объявил о завершении спортивной карьеры.

«Цыганский король» эпатировал публику таким образом и раньше. Так, 3 октября 2016 года он поместил в своем твиттере гневную тираду. Тайсон назвал бокс гнуснейшим и отвратительным занятием, после чего заявил о своем уходе.

Не успели просохнуть чернила на скороспелых заметках акул пера по всему миру, как Фьюри выдал следующий твит:

«Хахаха! Думали, что избавились от меня так легко? Я остаюсь в боксе! Величайший только хотел показать, что собой представляют журналисты».

Hahahaha u think you will get rid of the GYPSYKING that easy!!! I'm here to stay. #TheGreatest just shows u what the Medea are like. Tut tut — TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) 3 октября 2016 г.

Однако теперь нет сомнений в том, что уход Тайсона – суровая реальность. Фьюри потерял все свои пояса, он не дрался почти два года, был лишен боксерской лицензии за применение кокаина… Наконец, он набрал несколько десятков кило лишнего веса.

Кроме того, шутка, повторенная дважды – выглядит глупо в любой ситуации. А сквернослов и балагур из Манчестера, как ни парадоксально, всегда очень тщательно следил за своим имиджем.

- Между мной и Тайсоном нет никакой конкуренции. Мы оба знаем, что будем править дивизионом тяжеловесов много лет. К кому бы ни переходили отдельные титулы - мы побьем всех. Тайсон всегда будет рядом, чтобы дать мне ценные советы и подсказать правильный путь, - такие слова 13 июля произнес 22-летний Хьюи Фьюри, двоюродный брат Тайсона, которому предстоит 23 сентября поспорить за чемпионский пояс WBO в тяжелом весе с новозеландцем Джозефом Паркером.

Tickets on sale here for the fight you have all been waiting for Fury V Parker @ManchesterArena 23/09/17 #AndNew #teamfury 💯👊🏻DM for tix pic.twitter.com/FyrkRQjZN1 — Team Fury (@teamfuryoffical) 27 июля 2017 г.

Конечно, уже тогда «Цыганский король» решил покинуть спорт, но пиар и законы маркетинга никто не отменял. Почему бы не помочь воинственными словами родственнику, у которого все еще впереди?

Можно предположить, что больше всех заявление Тайсона расстроило действующего чемпиона мира по версиям IBF и WBA Энтони Джошуа. Его промоутер Эдди Хирн еще совсем недавно анонсировал бой двух популярнейших британцев в 2018 году.

На этом предприятии можно было заработать колоссальные деньги: возможно, даже большие, чем на бою Джошуа – Кличко в Лондоне. Увы, наполеоновским планам Хирна уже не суждено сбыться…

Nice glass of white wine after a hard sesh. Lol 😂 pic.twitter.com/WlBkskh0ES — TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) 30 апреля 2017 г.

Чем же запомнился нам один из самых ярких и необычных персонажей на современном профессиональном ринге?

Бей себя, чтоб соперник боялся

Тайсон Фьюри – настоящий гигант. Его рост составляет 206 см. Долгое время он имел репутацию неудобного, но корявого в техническом отношении увальня, которого «опрокинет» на канвас первый же серьезный противник.

Исполнение «Цыганским королем» апперкота навсегда войдет в золотой фонд боксерских курьезов:





Темный рыцарь

В сентябре 2015 года Фьюри явился на совместную пресс-конференцию с Владимиром Кличко в костюме Бэтмэна, после чего выдал серию фирменных треш-эскапад.

В конце концов, к Тайсону подбежал человек, похожий на Джокера (к сожалению, это был не актер Хит Леджер, ушедший из жизни в 2008 году). Супергерой демонстративно повалил злодея, и дал понять украинцу, что он – следующий в списке его жертв. Конечно, такая оригинальная сценка не могла не развеселить собравшихся в зале журналистов.

Хотя, пожалуй, самому Фьюри лучше подошла бы именно роль Джокера тяжелого веса. Крылатая фраза: «Я - носитель хаоса!» - как раз про него.



Звездный час

Но 28 ноября в немецком Дюссельдорфе публике было уже не до смеха. Болельщики нисколько не сомневались в том, что их любимец Владимир, не знавший поражений более 11 лет, играючи «разберет» этого говорливого клоуна с Британских островов.

Но с первых же минут поединка начало происходить что-то немыслимое. Сбросивший лишний вес Фьюри заметно превосходил Владимира в скорости. Кроме того, Кличко-младший в принципе не очень себе представлял, как работать с таким исполином. А на фоне раскованной бравады и саркастических ужимок претендента Владимир совершенно потерялся.

Joshua impressed me with a gritty win but this guy is top of the pile IMO. Hope to see him back in the ring soon! @Tyson_Fury 🙌🏻 pic.twitter.com/NsGsFaIgy3 — Conrad Cummings (@ChampCummings) 30 апреля 2017 г.

Классическая схема «джеб – двойка», отработанная украинцем и его тренером Эммануэлем Стюардом до автоматизма, в данном случае не работала. Ворваться же на среднюю или ближнюю дистанцию, инициировать жесткий размен Владимир так и не решился.

Отметим, что в апрельском поединке с Энтони Джошуа мы увидели совсем другого Кличко – настоящего бойца, которому нечего терять.

Итак, Тайсон Фьюри одержал сенсационную победу единогласным решением судей, завладел поясами WBA, WBO и IBF, вкусил заслуженной славы (сдобренной сладкими пирожками), и… твердо встал на путь саморазрушения. Двукратный перенос реванша с Владимиром из-за травм, поэтапная потеря чемпионских регалий, зависимость от кокаина, лечение от депрессии в специализированной клинике, новые забавные твиты... Которые, впрочем, веселили болельщиков все меньше и меньше, по мере угасания их интереса к личности спортсмена, напрочь забывшего о таких понятиях, как дисциплина и режим.

Жирный ублюдок

- Я набрал максимальный вес за всю свою жизнь. Ел слишком много карри и пирогов в Манчестере.

Да, я жирный ублюдок, которому нужно сбросить еще 112 фунтов (около 50 кг - прим. ред.) для того, чтобы вернуться на ринг. Я два года не боксировал и могу сказать, что интенсивно тренируюсь только пять дней.

Надеюсь, что смогу привести себя в порядок к сентябрю или октябрю. Проведу несколько разминочных боев, а потом хочу сразиться с Джошуа. Если я не смогу избить этого тяжелоатлета, можно будет сказать, что я дерьмовый боец, - такое признание Тайсон Фьюри озвучил в конце июня.

Глядя на свежие фотографии «Цыганского короля», трезво мыслящие любители бокса не могли не подумать, что план по его возвращению на ринг в 2017 году – слишком амбициозен, если не сказать фантастичен. Так оно и вышло.

Второй после Марчиано

Тем не менее, Фьюри гарантировал себе видное место в истории бокса. И дело не только в громкой победе над Владимиром Кличко.

До него только одному чемпиону мира в тяжелом весе удавалось покинуть ринг непобежденным. Речь идет об американце итальянского происхождения Рокки Марчиано. Он владел чемпионским титулом в 1952 – 1955 годах и также сравнительно рано завершил карьеру, дабы посвятить себя более спокойным занятиям.

Впрочем, последнее утверждение во многом условно, учитывая давние и не особо тщательно скрываемые связи популярнейшего Рокки с мафиозными кланами послевоенной Америки.

Марчиано выиграл 49 профессиональных поединков, «Цыганский король» - только 25. Но факт остается фактом. Тайсон Фьюри официально покинул ринг в возрасте 28 лет, и многие фанаты будут искренне по нему скучать.