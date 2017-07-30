Как «Бэтмен» холодильнику проиграл. Мировой бокс лишился Тайсона Фьюри
На этой неделе в мире бокса произошло нечто страшное, но неизбежное. Экс-чемпион мира в тяжелом весе по трем версиям британец Тайсон Фьюри официально объявил о завершении спортивной карьеры.
«Цыганский король» эпатировал публику таким образом и раньше. Так, 3 октября 2016 года он поместил в своем твиттере гневную тираду. Тайсон назвал бокс гнуснейшим и отвратительным занятием, после чего заявил о своем уходе.
Не успели просохнуть чернила на скороспелых заметках акул пера по всему миру, как Фьюри выдал следующий твит:
«Хахаха! Думали, что избавились от меня так легко? Я остаюсь в боксе! Величайший только хотел показать, что собой представляют журналисты».
Hahahaha u think you will get rid of the GYPSYKING that easy!!! I'm here to stay. #TheGreatest just shows u what the Medea are like. Tut tut— TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) 3 октября 2016 г.
Однако теперь нет сомнений в том, что уход Тайсона – суровая реальность. Фьюри потерял все свои пояса, он не дрался почти два года, был лишен боксерской лицензии за применение кокаина… Наконец, он набрал несколько десятков кило лишнего веса.
@ryanfarrag88 with @Tyson_Fury @bjsaunders_ at @MTK_Marbella #fury #saunders #farrag #mtk #boxing #boxingheads pic.twitter.com/qDmKEiJhFD— Ryan Farrag Boxing (@RyanFarragBox) 28 апреля 2017 г.
Кроме того, шутка, повторенная дважды – выглядит глупо в любой ситуации. А сквернослов и балагур из Манчестера, как ни парадоксально, всегда очень тщательно следил за своим имиджем.
- Между мной и Тайсоном нет никакой конкуренции. Мы оба знаем, что будем править дивизионом тяжеловесов много лет. К кому бы ни переходили отдельные титулы - мы побьем всех. Тайсон всегда будет рядом, чтобы дать мне ценные советы и подсказать правильный путь, - такие слова 13 июля произнес 22-летний Хьюи Фьюри, двоюродный брат Тайсона, которому предстоит 23 сентября поспорить за чемпионский пояс WBO в тяжелом весе с новозеландцем Джозефом Паркером.
Tickets on sale here for the fight you have all been waiting for Fury V Parker @ManchesterArena 23/09/17 #AndNew #teamfury 💯👊🏻DM for tix pic.twitter.com/FyrkRQjZN1— Team Fury (@teamfuryoffical) 27 июля 2017 г.
Конечно, уже тогда «Цыганский король» решил покинуть спорт, но пиар и законы маркетинга никто не отменял. Почему бы не помочь воинственными словами родственнику, у которого все еще впереди?
Можно предположить, что больше всех заявление Тайсона расстроило действующего чемпиона мира по версиям IBF и WBA Энтони Джошуа. Его промоутер Эдди Хирн еще совсем недавно анонсировал бой двух популярнейших британцев в 2018 году.
На этом предприятии можно было заработать колоссальные деньги: возможно, даже большие, чем на бою Джошуа – Кличко в Лондоне. Увы, наполеоновским планам Хирна уже не суждено сбыться…
Nice glass of white wine after a hard sesh. Lol 😂 pic.twitter.com/WlBkskh0ES— TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) 30 апреля 2017 г.
Чем же запомнился нам один из самых ярких и необычных персонажей на современном профессиональном ринге?
Бей себя, чтоб соперник боялся
Тайсон Фьюри – настоящий гигант. Его рост составляет 206 см. Долгое время он имел репутацию неудобного, но корявого в техническом отношении увальня, которого «опрокинет» на канвас первый же серьезный противник.
Исполнение «Цыганским королем» апперкота навсегда войдет в золотой фонд боксерских курьезов:
Темный рыцарь
В сентябре 2015 года Фьюри явился на совместную пресс-конференцию с Владимиром Кличко в костюме Бэтмэна, после чего выдал серию фирменных треш-эскапад.
В конце концов, к Тайсону подбежал человек, похожий на Джокера (к сожалению, это был не актер Хит Леджер, ушедший из жизни в 2008 году). Супергерой демонстративно повалил злодея, и дал понять украинцу, что он – следующий в списке его жертв. Конечно, такая оригинальная сценка не могла не развеселить собравшихся в зале журналистов.
Хотя, пожалуй, самому Фьюри лучше подошла бы именно роль Джокера тяжелого веса. Крылатая фраза: «Я - носитель хаоса!» - как раз про него.
Звездный час
Но 28 ноября в немецком Дюссельдорфе публике было уже не до смеха. Болельщики нисколько не сомневались в том, что их любимец Владимир, не знавший поражений более 11 лет, играючи «разберет» этого говорливого клоуна с Британских островов.
Но с первых же минут поединка начало происходить что-то немыслимое. Сбросивший лишний вес Фьюри заметно превосходил Владимира в скорости. Кроме того, Кличко-младший в принципе не очень себе представлял, как работать с таким исполином. А на фоне раскованной бравады и саркастических ужимок претендента Владимир совершенно потерялся.
Joshua impressed me with a gritty win but this guy is top of the pile IMO. Hope to see him back in the ring soon! @Tyson_Fury 🙌🏻 pic.twitter.com/NsGsFaIgy3— Conrad Cummings (@ChampCummings) 30 апреля 2017 г.
Классическая схема «джеб – двойка», отработанная украинцем и его тренером Эммануэлем Стюардом до автоматизма, в данном случае не работала. Ворваться же на среднюю или ближнюю дистанцию, инициировать жесткий размен Владимир так и не решился.
Отметим, что в апрельском поединке с Энтони Джошуа мы увидели совсем другого Кличко – настоящего бойца, которому нечего терять.
Итак, Тайсон Фьюри одержал сенсационную победу единогласным решением судей, завладел поясами WBA, WBO и IBF, вкусил заслуженной славы (сдобренной сладкими пирожками), и… твердо встал на путь саморазрушения. Двукратный перенос реванша с Владимиром из-за травм, поэтапная потеря чемпионских регалий, зависимость от кокаина, лечение от депрессии в специализированной клинике, новые забавные твиты... Которые, впрочем, веселили болельщиков все меньше и меньше, по мере угасания их интереса к личности спортсмена, напрочь забывшего о таких понятиях, как дисциплина и режим.
Жирный ублюдок
- Я набрал максимальный вес за всю свою жизнь. Ел слишком много карри и пирогов в Манчестере.
Да, я жирный ублюдок, которому нужно сбросить еще 112 фунтов (около 50 кг - прим. ред.) для того, чтобы вернуться на ринг. Я два года не боксировал и могу сказать, что интенсивно тренируюсь только пять дней.
Надеюсь, что смогу привести себя в порядок к сентябрю или октябрю. Проведу несколько разминочных боев, а потом хочу сразиться с Джошуа. Если я не смогу избить этого тяжелоатлета, можно будет сказать, что я дерьмовый боец, - такое признание Тайсон Фьюри озвучил в конце июня.
Fury: 'I'm a Fat Bastard;' Says He Must Lose 100-Plus Pounds https://t.co/xsO4zVRrAX #boxing pic.twitter.com/lgIvOrGikr— BoxingScene.com (@boxingscene) 26 июня 2017 г.
Глядя на свежие фотографии «Цыганского короля», трезво мыслящие любители бокса не могли не подумать, что план по его возвращению на ринг в 2017 году – слишком амбициозен, если не сказать фантастичен. Так оно и вышло.
Второй после Марчиано
Тем не менее, Фьюри гарантировал себе видное место в истории бокса. И дело не только в громкой победе над Владимиром Кличко.
До него только одному чемпиону мира в тяжелом весе удавалось покинуть ринг непобежденным. Речь идет об американце итальянского происхождения Рокки Марчиано. Он владел чемпионским титулом в 1952 – 1955 годах и также сравнительно рано завершил карьеру, дабы посвятить себя более спокойным занятиям.
Впрочем, последнее утверждение во многом условно, учитывая давние и не особо тщательно скрываемые связи популярнейшего Рокки с мафиозными кланами послевоенной Америки.
Марчиано выиграл 49 профессиональных поединков, «Цыганский король» - только 25. Но факт остается фактом. Тайсон Фьюри официально покинул ринг в возрасте 28 лет, и многие фанаты будут искренне по нему скучать.