Неожиданный лидер РФПЛ, два спорных пенальти и новая кандидатура для «Спартака»
В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
«Ахмат» Первый
Грозненский клуб после
изменения тренерского штаба и названия продолжил преображаться уже в
результатах. «Терек» в прошлом сезоне чуть не пробился в Лигу Европы, а если «Ахмат»
не сбавит после трех стартовых туров – как бы Рамзан Кадыров не задумался о
Лиге чемпионов.
Домашняя победа над
«Динамо» (2:0) вывела грозненцев на первое место в турнирной таблице. В их
активе девять очков и ни одного пропущенного мяча. Последний раз команда шла на
первом месте в чемпионате в сезоне 2012/2013, когда главным тренером был
Станислав Черчесов. И это тоже произошло в начале чемпионата – в 8-м туре.
Правда, в следующем же туре «Терек» выпал из призовой тройки и в итоге закончил
сезон восьмым.
Впереди у «Ахмата» выезд
в Уфу, домашняя игра с «Краснодаром» и поездка в Санкт-Петербург к «Зениту».
Есть все шансы удержаться в лидирующей группе к началу осени.
Пенальти в Москве и Казани
В четырех субботних
играх РФПЛ судьи назначили три пенальти. По эпизоду в Грозном вопросов не
возникло: Магомед Митришев прокинул мяч мимо Антона Шунина, и вратарь «Динамо»
сбил соперника с ног. Форвард «Ахмата» вообще стал героем матча: за отведенные
30 минут он и забил гол, и заработал пенальти, который реализовал Родолфо.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @akhmatgrozny#НашФутбол #РФПЛ. 3-й тур. #АхматДинамо 2:0 83' Родолфо (пенальти) @rdbispo pic.twitter.com/NaQ9AeWKFr— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 29 июля 2017 г.
В армейском дерби и матче «Рубина» с «Арсеналом» 11-метровые не были однозначными. В первом случае защитник хабаровского СКА Исмаил Эдиев пошел в подкат, а через пару секунд об его ноги споткнулся Алан Дзагоев. Главный судья матча Кирилл Левников указал на точку. В защиту капитана СКА стоит сказать, что сбивать Дзагоева он не собирался.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @pfc_cska#НашФутбол #РФПЛ. 3-й тур. #ЦСКАСКА 2:0 37' Бибарс Натхо @BibarsNatcho (пенальти) pic.twitter.com/7HhAnhdzLd— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 29 июля 2017 г.
Главными участниками
второго эпизода стали арбитр Владимир Москалев, защитник «Арсенала» Стоппила
Сунзу и форвард «Рубина» Сердар Азмун. При счете 1:1 замбиец из Тулы прихватил
иранца руками, и тот упал в штрафной. Москалеву могло показаться, что Сунзу
прям-таки уложил соперника на газон, хотя на повторе это единоборство похоже на
обнимашки, которых в игре и так хватает.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcrk #НашФутбол b#РФПЛ. 3-й тур. #РубинАрсенал 2:1 74' Мийо Цакташ (пенальти) pic.twitter.com/KhZJj6MjnH— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 29 июля 2017 г.
В армейском дерби ЦСКА
наверняка решил бы вопрос с победой и без пенальти. В Казани 11-метровый
принес «Рубину» три очка – первые после возвращения «немножко другого» Курбана
Бердыева.
В еще одном матче тура «Урал» и «Уфа» сыграли вничью (1:1) и продолжили беспроигрышные
серии в новом чемпионате.
Каррере нужны новички
«Спартак» проведет свой
матч в туре 31 июля: на «Открытие Арену» приедет «Краснодар», пока
восстанавливающийся после Лиги Европы. В субботу красно-белые пригласили журналистов
на открытую тренировку, и там Массимо Карреру расспрашивали о многом. Важный
вопрос – о трансферах перед Лигой чемпионов.
– То, что нам предстоит
через месяц, требует качественного усиления. Не можем допустить, чтобы
футболисты играли по три раза в неделю. Должна быть альтернатива. Еще требуется
три-четыре игрока. Чтобы иметь выбор в течение игры, – объяснял итальянец.
В это же время пришли
новости из Турции: якобы «Спартак» договорился о трансфере защитника
«Фенербахче» Романа Нойштедтера за три миллиона евро. Натурализованный
футболист несильно помог сборной России на Евро-2016, но недавно показал себя и
с лучшей стороны. Его гол принес «Фенербахче» победу в первом матче третьего
раунда Лиги Европы над австрийским «Штурмом» (2:1).
Карреру даже спросили
о трансфере Нойштедтера, но он был краток.
– Хорошо. Я рад, – с улыбкой ответил Массимо. Разумеется, он лукавил.
Другой потенциальный
новичок «Спартака» Марио Пашалич в субботу отстрелялся с «Челси» на
Международном кубке чемпионов. Лондонцы проиграли «Интеру» 1:2, а хорвата
выпустили на поле на 89-й минуте. 6 августа «аристократы» встретятся с
«Арсеналом» в Суперкубке Англии, и к этому времени вопрос с игроком наверняка
решится.
Северное дерби
Воскресная программа
матчей РФПЛ стартует в Перми, где «Амкар» и «Ростов» поспорят за первую победу
в чемпионате. В 17:30 в Москве начнется матч между «Локомотивом» и «Анжи».
Интересно взглянуть, как Юрий Семин решил проблему с заменой Ари, который выбыл
на четыре месяца.
Финал дня – дерби в
Санкт-Петербурге между «Тосно» и «Зенитом». У обоих клубов разное представление
на название своего матча. «Зенит» считает дерби северным, а управляющий партнер
Fort Group (генерального спонсора «Тосно») Максим Левченко –
ингерманладским. Так раньше называли территорию Ленинградской области. Сгодится
и определение дерби как петербургского, ведь «Тосно» принимает соперников на
«Петровском» и тренируется в Академии «Зенита».
К слову, клуб из
Ленобласти не против подписания зенитовских игроков. Сейчас таковых трое:
полузащитник Максим Палиенко и нападающий Евгений Марков находятся на
постоянных контрактах, а защитник Евгений Чернов играет на правах аренды. С ним
и связана одна интересная интрига.
За несколько дней до дерби Чернов не знал, разрешат ли ему принять в нем участие. Четкого запрета, как у Георгия Мелкадзе в случае со «Спартаком», нет, но препятствие нашлось – деньги. Как заявил гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко, если защитник примет участие в матче – клубу придется платить «Зениту» компенсацию. Финальное решение перед игрой примет штаб Дмитрия Парфенова. Так ли ему нужен Чернов, который полностью отыграл стартовые туры, или же финансы заставят искать другие варианты?