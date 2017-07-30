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Неожиданный лидер РФПЛ, два спорных пенальти и новая кандидатура для «Спартака»

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Роман Нойштедтер
Роман НойштедтерФото: Reuters

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Ахмат» Первый

Грозненский клуб после изменения тренерского штаба и названия продолжил преображаться уже в результатах. «Терек» в прошлом сезоне чуть не пробился в Лигу Европы, а если «Ахмат» не сбавит после трех стартовых туров – как бы Рамзан Кадыров не задумался о Лиге чемпионов.

Домашняя победа над «Динамо» (2:0) вывела грозненцев на первое место в турнирной таблице. В их активе девять очков и ни одного пропущенного мяча. Последний раз команда шла на первом месте в чемпионате в сезоне 2012/2013, когда главным тренером был Станислав Черчесов. И это тоже произошло в начале чемпионата – в 8-м туре. Правда, в следующем же туре «Терек» выпал из призовой тройки и в итоге закончил сезон восьмым.

Впереди у «Ахмата» выезд в Уфу, домашняя игра с «Краснодаром» и поездка в Санкт-Петербург к «Зениту». Есть все шансы удержаться в лидирующей группе к началу осени.

Пенальти в Москве и Казани

В четырех субботних играх РФПЛ судьи назначили три пенальти. По эпизоду в Грозном вопросов не возникло: Магомед Митришев прокинул мяч мимо Антона Шунина, и вратарь «Динамо» сбил соперника с ног. Форвард «Ахмата» вообще стал героем матча: за отведенные 30 минут он и забил гол, и заработал пенальти, который реализовал Родолфо.

В армейском дерби и матче «Рубина» с «Арсеналом» 11-метровые не были однозначными. В первом случае защитник хабаровского СКА Исмаил Эдиев пошел в подкат, а через пару секунд об его ноги споткнулся Алан Дзагоев. Главный судья матча Кирилл Левников указал на точку. В защиту капитана СКА стоит сказать, что сбивать Дзагоева он не собирался.

Главными участниками второго эпизода стали арбитр Владимир Москалев, защитник «Арсенала» Стоппила Сунзу и форвард «Рубина» Сердар Азмун. При счете 1:1 замбиец из Тулы прихватил иранца руками, и тот упал в штрафной. Москалеву могло показаться, что Сунзу прям-таки уложил соперника на газон, хотя на повторе это единоборство похоже на обнимашки, которых в игре и так хватает.

В армейском дерби ЦСКА наверняка решил бы вопрос с победой и без пенальти. В Казани 11-метровый принес «Рубину» три очка – первые после возвращения «немножко другого» Курбана Бердыева.

В еще одном матче тура «Урал» и «Уфа» сыграли вничью (1:1) и продолжили беспроигрышные серии в новом чемпионате.

Каррере нужны новички

«Спартак» проведет свой матч в туре 31 июля: на «Открытие Арену» приедет «Краснодар», пока восстанавливающийся после Лиги Европы. В субботу красно-белые пригласили журналистов на открытую тренировку, и там Массимо Карреру расспрашивали о многом. Важный вопрос – о трансферах перед Лигой чемпионов.

– То, что нам предстоит через месяц, требует качественного усиления. Не можем допустить, чтобы футболисты играли по три раза в неделю. Должна быть альтернатива. Еще требуется три-четыре игрока. Чтобы иметь выбор в течение игры, – объяснял итальянец.

В это же время пришли новости из Турции: якобы «Спартак» договорился о трансфере защитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера за три миллиона евро. Натурализованный футболист несильно помог сборной России на Евро-2016, но недавно показал себя и с лучшей стороны. Его гол принес «Фенербахче» победу в первом матче третьего раунда Лиги Европы над австрийским «Штурмом» (2:1).

Карреру даже спросили о трансфере Нойштедтера, но он был краток.

– Хорошо. Я рад, – с улыбкой ответил Массимо. Разумеется, он лукавил.

Другой потенциальный новичок «Спартака» Марио Пашалич в субботу отстрелялся с «Челси» на Международном кубке чемпионов. Лондонцы проиграли «Интеру» 1:2, а хорвата выпустили на поле на 89-й минуте. 6 августа «аристократы» встретятся с «Арсеналом» в Суперкубке Англии, и к этому времени вопрос с игроком наверняка решится.

Северное дерби

Воскресная программа матчей РФПЛ стартует в Перми, где «Амкар» и «Ростов» поспорят за первую победу в чемпионате. В 17:30 в Москве начнется матч между «Локомотивом» и «Анжи». Интересно взглянуть, как Юрий Семин решил проблему с заменой Ари, который выбыл на четыре месяца.

Финал дня – дерби в Санкт-Петербурге между «Тосно» и «Зенитом». У обоих клубов разное представление на название своего матча. «Зенит» считает дерби северным, а управляющий партнер Fort Group (генерального спонсора «Тосно») Максим Левченко – ингерманладским. Так раньше называли территорию Ленинградской области. Сгодится и определение дерби как петербургского, ведь «Тосно» принимает соперников на «Петровском» и тренируется в Академии «Зенита».

К слову, клуб из Ленобласти не против подписания зенитовских игроков. Сейчас таковых трое: полузащитник Максим Палиенко и нападающий Евгений Марков находятся на постоянных контрактах, а защитник Евгений Чернов играет на правах аренды. С ним и связана одна интересная интрига.

За несколько дней до дерби Чернов не знал, разрешат ли ему принять в нем участие. Четкого запрета, как у Георгия Мелкадзе в случае со «Спартаком», нет, но препятствие нашлось – деньги. Как заявил гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко, если защитник примет участие в матче – клубу придется платить «Зениту» компенсацию. Финальное решение перед игрой примет штаб Дмитрия Парфенова. Так ли ему нужен Чернов, который полностью отыграл стартовые туры, или же финансы заставят искать другие варианты? 

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