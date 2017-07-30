«Ахмат»: первый старт с трех сухих побед в РФПЛ за 15 лет

Главным возмутителем спокойствия в начале нового сезона оказался «Ахмат», одержавший 3 победы подряд и возглавивший таблицу. «Советский спорт» приводит 10 интересных фактов о лидере Премьер-лиги-2017/18.

1. «Ахмат» стал первым российским клубом за 15 лет, который стартовал в чемпионате с трех сухих побед. В сезоне-2002 столь же успешно начал ЦСКА, обыгравший дома «Торпедо-ЗИЛ» (4:0), в Саратове «Сокол» (1:0) и в Москве «Зенит» (1:0). В том чемпионате армейцы добрались до «золотого» матча, в котором уступили «Локомотиву» (0:1). А до ЦСКА с трех сухих побед дважды стартовали еще два клуба – «Спартак» (1997 и 1999) и «Крылья Советов» (1997 и 2001).

2. Грозненцы во второй раз отыграли «на ноль» три первых тура. В 2009 году они стартовали с домашней победы над нальчикским «Спартаком» (1:0), затем добились нулевой ничьей в гостях с «Москвой» и, наконец, как и сейчас, в 3-м туре на своем поле обыграли «Динамо» (1:0). Тогда «Терек» занимал в таблице 2-е место, уступая лишь «Зениту» из-за худшей разности мячей. Сухую серию клуба, которая со старта сезона тогда составила 287 минут, прервал полузащитник «Рубина» Сергей Семак.

3. С учетом прошлого чемпионата победная серия грозненцев составляет уже 4 матча. Тогда в последнем туре они обыграли в гостях «Крылья Советов» (3:1), отправив самарцев прямиком в ФНЛ.

4. А вообще «Ахмат» (он же «Терек» в прошлом сезоне) за 9 последних встреч в Премьер-лиге одержал 8 побед! За это время у грозненцев была лишь одна осечка – в предпоследнем туре прошлого чемпионата со «Спартаком» в Москве (0:3). Благодаря столь впечатляющему финишу они поднялись с 8-го места на 5-е – самое высокое за время выступлений в РФПЛ.

5. Нынешний главный тренер «Ахмата» Олег Кононов на протяжении трех с лишним сезонов возглавлял «Краснодар» (92 матча). За это время у его команды были две серии из трех сухих побед – осенью 2013 года и в августе 2014-го. Однако для Кононова это не рекорд. В апреле-мае 2016 года «Краснодар» выиграл «под ноль» 4 поединка кряду – у «Урала» (6:0 дома), «Терека» (1:0 в гостях), «Уфы» (4:0 дома) и «Анжи» (3:0 дома). Тогда же Кононов единственный раз одержал 5 побед подряд: серия стартовала с выездного разгрома «Динамо» (4:1).

6. Грозненцы в 7-й раз (за 19 матчей) обыграли «Динамо». Но при этом впервые – в два мяча. До этого победы над бело-голубыми были исключительно с минимальным перевесом: 5 раз – со счетом 1:0 плюс 2:1 в Химках 19 августа 2012 года.

7. Магомед Митришев, чей удар принес победу над динамовцами, забил бело-голубым решающий мяч во втором матче подряд. 14 марта 2016 года в гостях он отличился на 68-й минуте, и «Терек» взял верх со счетом 1:0.

8. Бразилец Родолфо, также отличившийся в игре с «Динамо», записал на свой счет 10-й гол в Премьер-лиге. Но впервые 34-летний защитник поразил ворота с пенальти.

9. Для вратаря «Ахмата» Евгения Городова встреча с динамовцами стала 30-й сухой на высшем уровне за российские команды (28 – в РФПЛ, 2 – в Кубке России). Он стал 59-м голкипером, разменявшим этот рубеж.

10. За весь прошлый сезон тогда еще «Терек» одержал лишь 3 сухие победы – столько же, сколько сейчас за 3 тура. С одинаковым счетом 1:0 он обыграл дома «Крылья Советов» (1-й тур), в гостях «Рубин» (25-й) и «Зенит» (27-й).