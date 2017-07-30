В шаге от провала. Как Квят оказался близок к дисквалификации в Ф-1 (видео)

Даниил Квят в Венгрии в четвертый раз в сезоне заработал штрафные очки, увеличив их общее число до десяти, он остановился в двух шагах от дисквалификации. Корреспондент «Советского спорта» вспоминает, когда и за что россиянин был наказан штрафными баллами.

В сезоне 2014 года FIA ввела новое правило, согласно которому стюарды гоночных этапов могут наказать пилота за различные инциденты штрафными очками, которые действуют 12 месяцев, затем обнуляются. Если же сумма штрафа достигнет 12 очков, гонщик получает автоматическую дисквалификацию на один этап.

Даня является рекордсменом по общему количеству этих баллов, в его копилке их 17, семь уже аннулировались Его ближайший преследователь в борьбе за весьма сомнительное достижение – четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель, у него их 12, активных осталось только семь.

Свой первый штрафной балл, как и собственное десятый, Квят получил в Венгрии. Произошло это в 2015 году. Уик-энд тогда был омрачен страшной новостью о смерти Жюля Бьянки, будучи пилотом «Ред Булла» россиянин финишировал вторым и посвятил свой успех французу. Штраф в количестве двух очков Даниил получил за выезд за пределы трассы во время обгона Льюиса Хэмилтона.

В сезоне 2016 года Даниил увеличил свой штраф в четыре раза. Часть из них уже сгорела на данный момент, но нельзя не отметить целых три балла, которые Квят получил на домашнем этапе в Сочи за аварию с Феттелем.

Активных штрафов у Квята на сегодняшний день шесть – четыре по два балла и два по одному баллу, предлагаю каждый разобрать более подробно.

ГРАН-ПРИ США – 23 ОКТЯБРЯ 2016

Ближайшие баллы сгорят у Квята через 85 дней, он их получил 23 октября 2016 года на этапе в Америке. В гонке Даниил столкнулся в первом круге с Серхио Пересом, за что был наказал 10-секундной остановкой в боксах. После финиша стюарды докинули два штрафа к его суперлицензии, посчитав остановку в боксах слишком простым наказанием. Финишировал тогда Квят 12-м.

ГРАН-ПРИ МЕКСИКИ – 30 ОКТЯБРЯ 2016

Спустя неделю Даня вновь был наказан, за обгон пилота «Хааса» Ромена Грожана за пределами трассы Квят получил пятисекундный штраф и один балл в личную копилку. Этот штраф обнулится через 92 дня.

ГРАН-ПРИ КАНАДЫ – 11 ИЮНЯ 2017 ГОДА

В текущем сезоне Квят впервые проштрафился в гонке седьмого этапа в канадском Монреале. Перед стартом прогревочного круга болид Даниила заглох. Он должен был начинать гонку последним, но на старте заезда он занял свою первоначальную стартовую 11-ю позицию. За что его сначала наказали проездом по пит-лейну, затем стюарды осознали, что штраф был выбран неверно и обязали Квята понести наказание в виде десятисекундного Stop&Go. После финиша Даня получил еще и два штрафных балла, которые спишутся через 316 дней.

«Это цирк, чертов цирк. Я не понимаю этого. Мы водители такси или все-таки пилоты Формылы-1? Это похоже на ситуацию в футболе. Рефери ставит пенальти, потом пересматривает видео и говорит: «Ой, это не пенальти. Отменяем его». Это приблизительно то, что случилось в гонке», - негодовал после гонки россиянин.

ГРАН-ПРИ АВСТРИИ – 9 ИЮЛЯ 2017

Не прошло и месяца, как Даниил вновь записал на свой счет парочку штрафных очков. И вновь эпизод произошел на первом круге. В первом повороте гонки в Австрии Квят заблокировал тормоза и врезался в заднюю часть болида Фернандо Алонсо, которого по инерции отбросило в машину Макса Ферстаппена. Оба сошли с дистанции, а уроженец Уфы продолжил гонку и финишировал 16-м. За аварию Квят получил наказание в виде проезда по пит-лейну и два очка штрафа.

How it happened: Turn 1 turns nasty . #F1 #Formula1 #AustrianGP Публикация от FORMULA 1® (@f1) Июл 9 2017 в 8:52 PDT

ГРАН-ПРИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ – 16 ИЮЛЯ 2017

Предыстория все та же. Первый круг, первый поворот, на этот раз от столкновения с российским гонщиком пострадал его партнер по команде Карлос Сайнс, который после аварии не смог продолжить гонку в отличии от Даниила, который финишировал 15-м и получил два штрафных балла.

ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ – 29 ИЮЛЯ 2017

Десятый балл Квят получил в третьем этапе кряду, на этот раз за блокировку канадца Лэнса Стролла во время квалификации, также в качестве наказания Даниил получил штраф в три позиции стартовой решетки и будет начинать гонку с 16-го места.

Как упоминал выше, первые баллы аннулируются у Даниила через 85 дней. Таким образом 23-летнему россиянину нужно провести без ошибок семь гонок, включая Венгрию, в противном случае придется отбыть дисквалификацию.