Дерби в Кубке и «золотой» матч. 8 гостевых игр «Зенита» в Петербурге

"Золотой" матч с "Уфой" - последняя гостевая игра "Зенита" в Петербурге (май 2015-го) Фото: «Советский спорт»

На матч с «Тосно» сине-бело-голубые выйдут в непривычном для себя статусе. Но они через такое проходили не так давно.

Петербургские команды сейчас не торопятся в премьер-лигу, поэтому «Зениту» подзабылось странное ощущение играть дома, но как гость. В большинстве случаев это касается дерби, хотя бывали и сюрпризы вроде матча с «Уфой». Последние дерби на уровне высшей лиги состоялись летом 1963 года, когда в первой группе чемпионата СССР кроме «Зенита» выступало ленинградское «Динамо». В том же году бело-голубые вылетели во вторую группу. За полвека подтянуться до зенитовского уровня клубу так и не удалось.

Пока «Динамо» закрывалось и возрождалось, в премьер-лигу рванул «Тосно». Клуб из Ленинградской области надеялся принимать соперников в Великом Новгороде, но не позволила РФПЛ. Тосненцам помогли в Петербурге, и после непростых переговоров с «Зенитом» команде разрешили играть на «Петровском».

Уже в третьем туре чемпионата «Тосно» примет сине-бело-голубых на их территории. Это третий случай в новейшей истории, когда «Зенит» выйдет на поле петербургского стадиона в статусе гостей. Чуть больше таких событий произошло в 1990-е, когда команда выступала в первой лиге.

18 апреля 1993 года

Стадион «Петровский», 1000 зрителей

Кубок России 1993/1994

1/128 финала

«Локомотив» (Санкт-Петербург) – «Зенит» – 0:2

В 1991-м «Зенит» должен был вылететь во вторую лигу, но команду спас распад СССР. В зародившемся чемпионате России петербуржцев взяли в высший дивизион. Там они продержались сезон и вылетели в первую лигу. При делении на зоны «Зенит» развели со «Сменой-Сатурном» – еще одной петербургской командой. Ее отправили на «Запад», а сине-бело-голубых – в «Центр».

Тем не менее, на первой же для себя стадии Кубка страны подопечные Вячеслава Мельникова попали на петербургский «Локомотив» из второй лиги чемпионата страны. В том сезоне зенитовцы играли домашние матчи на стадионе имени Кирова, а кубковую встречу провели на «Петровском», который готовили к Играм доброй воли-1994. В присутствии тысячи зрителей «Зенит» одержал победу, а голы забили Владимир Кулик и Алексей Бобров.

28 мая 1993 года

Стадион СДЮСШОР «Смена», 3000 зрителей

Кубок России 1993/1994

1/32 финала

«Смена-Сатурн» (Санкт-Петербург) – «Зенит» – 1:1 (4:1 – пенальти)

После победы над «Локомотивом» «Зенит» прошел в Кубке еще одну петербургскую команду «Прометей-Динамо», а соперником по 1/32 финала стала «Смена-Сатурн». К моменту встречи «Смена» шла в лидерах зоны «Запад» и могла бороться за участие в переходном турнире, где играют победители трех зон первой лиги и аутсайдеры высшей лиги. По признанию бывшего владельца клуба, не все игроки захотели подниматься из первой лиги, и в итоге команда финишировала четвертой.

Дерби проходило на поле, где сейчас находится Академия сине-бело-голубых, и растянулось до серии пенальти. Промахи Олега Дмитриева и Алексея Наумова перечеркнули шансы «Зенита» на трофей, а «Смена» дошла до 1/8 финала, где проиграла в дополнительное время московскому «Локомотиву».

1 августа 1994 года

Стадион СДЮСШОР «Смена», 3000 зрителей

Чемпионат России среди команд первой лиги

23-й тур

«Смена-Сатурн» (Санкт-Петербург) – «Зенит» – 2:1

После сезона с тремя географическими зонами ПФЛ создала единую первую лигу из 22 команд, куда попали и «Зенит», и «Смена-Сатурн». В первом круге сине-бело-голубые принимали соперника на стадионе «Кировец» (неподалеку от станции метро «Нарвская») и одержал победу со счетом 1:0. Во второй половине чемпионате команды встретились на стадионе школы «Смена», и зенитовцы проиграли 1:2. В их ворота назначили два пенальти, и оба были реализованы. Единственный гол «Зенита» забил Александр Панов – теперь уже болельщик «Спартака».

26 августа 1994 года

Стадион «Турбостроитель», 1500 зрителей

Кубок России 1994/1995

1/32 финала

«Локомотив» (Санкт-Петербург) – «Зенит» – 0:1

В конце августа команду Вячеслава Мельникова ждало еще одно дерби. На пути к «Зениту» «Локомотив» прошел три стадии, а сине-бело-голубые начинали турнир как раз в 1/32 финала. За год с момента последней встречи у железнодорожников поменялся тренер: после Сергея Веденеева команду возглавил Лев Бурчалкин.

Еще одно отличие – «Локомотив» принимал соперника не на «Петровском», где к тому времени завершились Игры доброй воли, а на «Турбостроителе». На том самом, где через 13 лет будут тренироваться Криштиану Роналду и Артуро Видаль. Однако отыграться за прошлогоднее поражение не получилось. Победу «Зениту» принес гол Олега Дмитриева на пятой минуте.

Сборная Португалии во время тренировки на стадионе «Турбостроитель» (июнь 2017-го) Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

10 июля 1995 года

Стадион «Петровский», 5500 зрителей

Чемпионат России среди команд первой лиги

21-й тур

«Сатурн-1991» (Санкт-Петербург) – «Зенит» – 0:3

Летом 1995-го «Смену-Сатурн» решили переименовать. Из названия исчезла «Смена» и появилась дата основания клуба. Так получился «Сатурн-1991».

Команда еще со старым названием начала сезон на поле школы «Смена», затем на пару игр переехала на стадион имени Кирова, а до конца чемпионата осела на «Петровском». Там и прошли две встречи с «Зенитом» в чемпионате. Обе выиграли сине-бело-голубые: в статусе гостей со счетом 3:0 (отличились Владимир Кулик, Олег Дмитриев и Игорь Зазулин), а хозяев – 1:0 (гол забил Сергей Дмитриев).

По итогам сезона «Зенит» вышел в высшую лигу, там клуб находится и сейчас. «Сатурн» должен был вылететь во вторую лигу, но спасся с помощью объединения с петербургским «Локомотивом».

30 июня 1996 года

Стадион имени Кирова, 2000 зрителей

Кубок России 1996/1997

1/32 финала

«Локомотив-Сатурн» (Санкт-Петербург) – «Зенит» – 0:1 ДВ

Обновленный «Локомотив» снова попался «Зениту» в 1/32 финала Кубка России, но уже с новым названием. Команда по ходу сезона избавилась от «Сатурна», но с сине-бело-голубыми встретилась еще с двойным именем.

Третья встреча соперников прошла на новом месте. После «Петровского» и «Турбостроителя» было логично добраться до стадиона имени Кирова. На огромной арене собралась пара тысяч болельщиков, и они увидели исторический момент. На 115-й минуте Владимир Кулик забил единственный гол в игре, и как оказалось позднее, он стал последним для «Зенита» на стадионе имени Кирова. Сине-бело-голубые здесь еще сыграли с «Динамо» в 2006-м, но встреча завершилась нулевой ничьей.

Когда зенитовцы проводили первый матч на новом стадионе в апреле 2017-го, именно Кулика пригласили нанести перед игрой символический удар.

13 июля 2010 года

Стадион «Петровский», 10500 зрителей

Кубок России 2010/2011

1/16 финала

«Динамо СПб» – «Зенит» – 1:3

В последние годы бело-голубые все свои домашние матчи проводят на малой арене «Петровского». Когда им в соперники по 1/16 финала Кубка выпал «Зенит», стало понятно, что как-нибудь, но матч надо организовать на большой арене. Это получилось, но «Динамо» было лишь формальным хозяином. Фанатский вираж сине-бело-голубых занял свои привычные сектора и кричал, что один город – это одна команда. «Домашних» болельщиков отправили на гостевую трибуну. То же самое будет и на матче «Тосно» - «Зенит».

Дерби не собрало аншлага, «Петровский» заполнился наполовину. На глазах зрителей в составе «Зенита» забивал Максим Канунников и делал дубль Алессандро Розина.

17 мая 2015 года

Стадион «Петровский», 16925 зрителей

Чемпионат России среди команд премьер-лиги

28-й тур

«Уфа» – «Зенит» – 1:1

Первый сезон в РФПЛ у клуба из Башкортостана не задался по количеству реально домашних матчей. Из 15 игр в Уфе состоялись только три. Шесть раз команда принимала соперников в Перми, еще пять – в Саранске. Предпоследний домашний матч против «Зенита» уфимцы подумывали играть в Перми, а за пять дней до игры согласились на перенос в Петербург. Причем клубы договорились, что вся выручка с матча достанется «Уфе».

Но главное, что выделяет эту встречу – статус «золотой» игры. «Зениту» было достаточно взять одно очко, чтобы оформить пятое чемпионство и первую звезду на эмблеме. Все так и вышло. Халк открыл счет в середине первого тайма, а Харис Ханджич сравнял в конце матча. В итоге «Уфа» получила неплохую прибыль за почти 17 тысяч зрителей и потом спаслась от стыковых матчей, а сине-бело-голубые отпраздновали титул.