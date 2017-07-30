Дерби в Кубке и «золотой» матч. 8 гостевых игр «Зенита» в Петербурге
На матч с «Тосно» сине-бело-голубые выйдут в
непривычном для себя статусе. Но они через такое проходили не так давно.
Петербургские команды
сейчас не торопятся в премьер-лигу, поэтому «Зениту» подзабылось странное
ощущение играть дома, но как гость. В большинстве случаев это касается дерби, хотя
бывали и сюрпризы вроде матча с «Уфой». Последние дерби на уровне высшей лиги состоялись
летом 1963 года, когда в первой группе чемпионата СССР кроме «Зенита» выступало
ленинградское «Динамо». В том же году бело-голубые вылетели во вторую группу.
За полвека подтянуться до зенитовского уровня клубу так и не удалось.
Пока «Динамо» закрывалось и возрождалось, в
премьер-лигу рванул «Тосно». Клуб из Ленинградской области надеялся принимать
соперников в Великом Новгороде, но не позволила РФПЛ. Тосненцам помогли в
Петербурге, и после непростых переговоров с «Зенитом» команде разрешили играть
на «Петровском».
Уже в третьем туре чемпионата «Тосно» примет
сине-бело-голубых на их территории. Это третий случай в новейшей истории, когда
«Зенит» выйдет на поле петербургского стадиона в статусе гостей. Чуть больше
таких событий произошло в 1990-е, когда команда выступала в первой лиге.
18 апреля 1993 года
Стадион «Петровский», 1000 зрителей
Кубок России 1993/1994
1/128 финала
«Локомотив» (Санкт-Петербург) – «Зенит» – 0:2
В 1991-м «Зенит» должен
был вылететь во вторую лигу, но команду спас распад СССР. В зародившемся чемпионате
России петербуржцев взяли в высший дивизион. Там они продержались сезон и вылетели
в первую лигу. При делении на зоны «Зенит» развели со «Сменой-Сатурном» – еще
одной петербургской командой. Ее отправили на «Запад», а сине-бело-голубых – в «Центр».
Тем не менее, на первой
же для себя стадии Кубка страны подопечные Вячеслава Мельникова попали на петербургский
«Локомотив» из второй лиги чемпионата страны. В том сезоне зенитовцы играли домашние
матчи на стадионе имени Кирова, а кубковую встречу провели на «Петровском»,
который готовили к Играм доброй воли-1994. В присутствии тысячи зрителей «Зенит»
одержал победу, а голы забили Владимир Кулик и Алексей Бобров.
28 мая 1993 года
Стадион СДЮСШОР «Смена», 3000 зрителей
Кубок России 1993/1994
1/32 финала
«Смена-Сатурн» (Санкт-Петербург) – «Зенит» – 1:1 (4:1 – пенальти)
После победы над «Локомотивом»
«Зенит» прошел в Кубке еще одну петербургскую команду «Прометей-Динамо», а соперником
по 1/32 финала стала «Смена-Сатурн». К моменту встречи «Смена» шла в лидерах
зоны «Запад» и могла бороться за участие в переходном турнире, где играют
победители трех зон первой лиги и аутсайдеры высшей лиги. По признанию бывшего
владельца клуба, не все игроки захотели подниматься из первой лиги, и в итоге
команда финишировала четвертой.
Дерби проходило на поле,
где сейчас находится Академия сине-бело-голубых, и растянулось до серии
пенальти. Промахи Олега Дмитриева и Алексея Наумова перечеркнули шансы «Зенита»
на трофей, а «Смена» дошла до 1/8 финала, где проиграла в дополнительное время
московскому «Локомотиву».
1 августа 1994 года
Стадион СДЮСШОР «Смена», 3000 зрителей
Чемпионат России среди команд первой лиги
23-й тур
«Смена-Сатурн» (Санкт-Петербург) – «Зенит» – 2:1
После сезона с тремя
географическими зонами ПФЛ создала единую первую лигу из 22 команд, куда попали
и «Зенит», и «Смена-Сатурн». В первом круге сине-бело-голубые принимали
соперника на стадионе «Кировец» (неподалеку от станции метро «Нарвская») и одержал
победу со счетом 1:0. Во второй половине чемпионате команды встретились на стадионе
школы «Смена», и зенитовцы проиграли 1:2. В их ворота назначили два пенальти, и
оба были реализованы. Единственный гол «Зенита» забил Александр Панов – теперь уже
болельщик «Спартака».
26 августа 1994 года
Стадион «Турбостроитель», 1500 зрителей
Кубок России 1994/1995
1/32 финала
«Локомотив» (Санкт-Петербург) – «Зенит» – 0:1
В конце августа команду
Вячеслава Мельникова ждало еще одно дерби. На пути к «Зениту» «Локомотив»
прошел три стадии, а сине-бело-голубые начинали турнир как раз в 1/32 финала.
За год с момента последней встречи у железнодорожников поменялся тренер: после
Сергея Веденеева команду возглавил Лев Бурчалкин.
Еще одно отличие – «Локомотив»
принимал соперника не на «Петровском», где к тому времени завершились Игры
доброй воли, а на «Турбостроителе». На том самом, где через 13 лет будут
тренироваться Криштиану Роналду и Артуро Видаль. Однако отыграться за
прошлогоднее поражение не получилось. Победу «Зениту» принес гол Олега
Дмитриева на пятой минуте.
10 июля 1995 года
Стадион «Петровский», 5500 зрителей
Чемпионат России среди команд первой лиги
21-й тур
«Сатурн-1991» (Санкт-Петербург) – «Зенит» – 0:3
Летом 1995-го «Смену-Сатурн»
решили переименовать. Из названия исчезла «Смена» и появилась дата основания
клуба. Так получился «Сатурн-1991».
Команда еще со старым
названием начала сезон на поле школы «Смена», затем на пару игр переехала на стадион
имени Кирова, а до конца чемпионата осела на «Петровском». Там и прошли две
встречи с «Зенитом» в чемпионате. Обе выиграли сине-бело-голубые: в статусе
гостей со счетом 3:0 (отличились Владимир Кулик, Олег Дмитриев и Игорь Зазулин),
а хозяев – 1:0 (гол забил Сергей Дмитриев).
По итогам сезона «Зенит»
вышел в высшую лигу, там клуб находится и сейчас. «Сатурн» должен был вылететь
во вторую лигу, но спасся с помощью объединения с петербургским «Локомотивом».
30 июня 1996 года
Стадион имени Кирова, 2000 зрителей
Кубок России 1996/1997
1/32 финала
«Локомотив-Сатурн» (Санкт-Петербург) – «Зенит» – 0:1 ДВ
Обновленный «Локомотив»
снова попался «Зениту» в 1/32 финала Кубка России, но уже с новым названием. Команда
по ходу сезона избавилась от «Сатурна», но с сине-бело-голубыми встретилась еще
с двойным именем.
Третья встреча
соперников прошла на новом месте. После «Петровского» и «Турбостроителя» было
логично добраться до стадиона имени Кирова. На огромной арене собралась пара
тысяч болельщиков, и они увидели исторический момент. На 115-й минуте Владимир
Кулик забил единственный гол в игре, и как оказалось позднее, он стал последним
для «Зенита» на стадионе имени Кирова. Сине-бело-голубые здесь еще сыграли с «Динамо»
в 2006-м, но встреча завершилась нулевой ничьей.
Когда зенитовцы
проводили первый матч на новом стадионе в апреле 2017-го, именно Кулика
пригласили нанести перед игрой символический удар.
13 июля 2010 года
Стадион «Петровский», 10500 зрителей
Кубок России 2010/2011
1/16 финала
«Динамо СПб» – «Зенит» – 1:3
В последние годы бело-голубые
все свои домашние матчи проводят на малой арене «Петровского». Когда им в соперники
по 1/16 финала Кубка выпал «Зенит», стало понятно, что как-нибудь, но матч надо
организовать на большой арене. Это получилось, но «Динамо» было лишь формальным
хозяином. Фанатский вираж сине-бело-голубых занял свои привычные сектора и
кричал, что один город – это одна команда. «Домашних» болельщиков отправили на
гостевую трибуну. То же самое будет и на матче «Тосно» - «Зенит».
Дерби не собрало
аншлага, «Петровский» заполнился наполовину. На глазах зрителей в составе «Зенита»
забивал Максим Канунников и делал дубль Алессандро Розина.
17 мая 2015 года
Стадион «Петровский», 16925 зрителей
Чемпионат России среди команд премьер-лиги
28-й тур
«Уфа» – «Зенит» – 1:1
Первый сезон в РФПЛ у
клуба из Башкортостана не задался по количеству реально домашних матчей. Из 15
игр в Уфе состоялись только три. Шесть раз команда принимала соперников в
Перми, еще пять – в Саранске. Предпоследний домашний матч против «Зенита»
уфимцы подумывали играть в Перми, а за пять дней до игры согласились на перенос
в Петербург. Причем клубы договорились, что вся выручка с матча достанется «Уфе».
Но главное, что выделяет эту встречу – статус «золотой» игры. «Зениту» было достаточно взять одно очко, чтобы оформить пятое чемпионство и первую звезду на эмблеме. Все так и вышло. Халк открыл счет в середине первого тайма, а Харис Ханджич сравнял в конце матча. В итоге «Уфа» получила неплохую прибыль за почти 17 тысяч зрителей и потом спаслась от стыковых матчей, а сине-бело-голубые отпраздновали титул.
Матч
Место и дата
30 июля 20:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция