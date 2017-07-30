«Что для Неймара важнее: титулы или деньги?» Последнее класико бразильца

В первом класико сезона «Барселона» победила «Реал», а Неймар на прощание отдал две голевые передачи.

СОВЕТЫ ПИКЕ

Перед матчем защитник «Барселоны» Жерар Пике не упустил возможности публично высказаться об уходе Неймара из клуба. Пике надеялся, что бразильца все еще можно переубедить.

– Мы с Неймаром довольно близки, и я хочу, чтобы он остался, – заявил Пике в интервью ESPN. – Понимаю, какая сложилась ситуация. Сейчас даже сам Неймар не знает, что делать. Все близкие к нему футболисты хотят помочь принять правильное решение. Неймар может играть в любом клубе мира: и в «ПСЖ», и в «Барсе», и в «Сити»… Вопрос в приоритетах. Чего он хочет? Больше денег? Или больше титулов?

Свое мнение выразил и еще один близкий друг нападающего, Дани Алвес. «Надеюсь, что все получится, и Неймар перейдет в «ПСЖ». Он один из моих лучших друзей, но я не собираюсь на него влиять. Подобные решения мужчины должны принимать сами, без чьих-либо советов. Будь храбрым, Неймар!», – сказал защитник «ПСЖ».

УГРОЗЫ «БАРСЕЛОНЫ»

Испанский клуб намерен пожаловаться в УЕФА, если ПСЖ активирует опцию выкупа Неймара за 222 миллиона евро. По информации издания El Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» уверено, что французы нарушат финансовый фэйр-плей, так как ни у одного клуба в мире нет возможности совершить подобную сделку без помощи третьих лиц. Напомним, что «ПСЖ» связан с инвестиционной компанией QSI, в которую вкладывается королевская семья Катара. И те готовы тратить очень большие деньги на суперзвезд.

ЦИФРЫ 222 миллиона евро – столько ПСЖ должен заплатить «Барселоне», чтобы подписать Неймара 26 млн. евро – такие подъемные «Барселона» выплатит Неймару за продление контракта до 2021 года. 36 млн. евро – эти подъемные нападающий получит от ПСЖ после переезда во Францию. 30 млн. евро в год – столько будет зарабатывать Неймар в новом клубе

СОМНЕНИЯ НЕЙМАРА

Похоже, бразилец до последнего не понимал, как поступить. По крайне мере, сомневался в необходимости переезда во Францию. Самые близкие друзья в «Барселоне», Пике, Месси и Суарес, почти убедили нападающего, что уходить нет смысла. Однако в субботу испанские СМИ рассказали об окончательном решении Неймара. И оно было не в пользу «Барселоны». После одной из тренировок бразилец собрал тех самых друзей из команды и признался, что покинет клуб.

Тем не менее, на класико Неймар вышел в стартовом составе. Но уже на второй минуте сел на поле и пожаловался на боль в ноге. Пока нападающего лечили на бровке, «Барселона» открыла счет. Этот гол стал для команды первым на турнире, который забил не Неймар, отличился Месси. К восьмой минуте «Барса» уже вела 2:0. В итоге выиграла класико со счетом 3:2, а Неймар сделал две результативные передачи. На прощание?

На протяжении матча бразильцу с трудом удавалось сдерживать нервозность. Он будто вернулся в 2015 год – тогда была беда с дисциплиной в сборной, нападающий часто срывал злость на судей и соперников. На этот раз жертвой агрессии стал Карвахаль, которого Неймар чуть не вытолкал за рекламные щиты.

ДИБАЛА И ГРИЗМАНН НА ЗАМЕНУ

Руководители «Барселоны» почти смирились с потерей Неймара. Каталонское издание Sport уже пишет о вариантах с Пауло Дибалой и Антуаном Гризманном. Правда главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде по-прежнему заверяет, что нападающий не принял решения. «Нужно подождать. Неймар все еще играет за нашу команду, мы на него рассчитываем. Не хочу долго рассуждать на эту тему. Несколько дней назад ситуация была одной, сейчас изменилась», – сказал Вальверде после класико.

«Барселона» возвращается в Испанию, но без Неймара, которого ждут на рекламных мероприятиях в Китае. Куда нападающий отправится после, во Францию или все-таки в Испанию, пока загадка.