Смотри в оба, «Спартак»! Чем опасен «Краснодар» Шалимова

Глядя на происходящее в «Краснодаре» на старте сезона, впору вспомнить слова немецкого философа Фридриха Ницше: «То, что нас не убивает, делает сильнее». Несмотря на кадровые сложности, «быки» выиграли три матча из трех – два в чемпионате России и один в Лиге Европы.

БЕЗ КЛЮЧЕВЫХ ФУТБОЛИСТОВ

У «Краснодара» в начале сезона большие кадровые сложности. Пока новый футбольный год так и не начался для голкипера Крицюка, полузащитников Мамаева и Окриашвили, нападающего Смолова. Лишь одну игру смог провести атакующий универсал Лаборде. После двух туров занемогли три игрока – полузащитники Газинский, Каборе и Подберезкин.

Если у «Краснодара» футболисты продолжат вылетать из строя, то скоро из травмированных игроков можно будет составить целую команду. Причем по именам она будет достаточно сильна. Когда Мамаев и Смолов были в строю, то представляли одну из самых страшных связок в нашем футболе. В чемпионате России-2015/16 Смолов забил 20 голов, девять из которых после передач Мамаева.

Игорь Шалимов обходится теми футболистами, что у него есть в наличии. В начале сезона «Краснодар» провел три матча, сразу 17 футболистов могут похвастаться выходом в стартовом составе! В общей же сложности на поле выходили уже 19 игроков. Тренеру можно посочувствовать – он вынужден постоянно находиться в творческих поисках.

Несмотря на непостоянство состава, «Краснодар» выиграл три матча из трех, причем в каждом из них забивал больше одного мяча – у «Рубина» (2:1), «Тосно» (2:0) и «Люнгбю» (2:1). Многие ли бы так смогли начать сезон, когда больничные койки переполнены?

ПОВЫШЕНИЕ ВАРИАТИВНОСТИ

Победы в такой ситуации – уже замечательно. Еще приятнее, что «быки» их одерживали, показывая осмысленную игру в атаке. Во всех трех матчах дружина Шалимова забивала после атак через центр, что является ее фишкой. В частности, этот момент отметил наставник «Рубина» Курбан Бердыев: «Мы предполагали, что атаки «Краснодара» по центру будут опасны. Так и произошло». Его команда пропустила сразу после двух атак соперника через центр. Есть интересная статистика. В первом туре премьер-лиги игроки «Краснодара» сделали 548 передач, во втором – 694. Это лучшие результаты. «Быки» показали и самую высокую точность – 86,9% и 90,2% соответственно.

Справляясь с отсутствием ключевых игроков, Игорь Шалимов пробовал разные варианты в атаке. И наставнику удалось найти интересные сочетания. Они не только принесли успех в первых турах, но и могут помочь в дальнейшем.

Классон в роли центрфорварда

Когда Лаборде, сделавший дубль в матче с «Рубином», выбыл из строя, казалось, что дела «Краснодара» совсем плохи. Кто без него и без Смолова может играть у «быков» на острие, успешно открываясь и в глубину поля, и на линии офсайда? Оказалось, что такого игрока нет. Зато есть Классон, под которого можно было перенастроить систему.

В матче с «Тосно» Классон играл на позиции центрфорварда. Но на грани офсайда он почти не открывался. Вместо этого регулярно отскакивал назад, предлагая себя партнерам для розыгрыша мяча. Ему за спину должны были забегать юркие Вандерсон и Жоаозиньо. И это не просто сыграло, а произвело ошеломительный эффект. Какой гол «Краснодар» забил в ворота ленинградцев! Классон вывел Жоазиньо один на один с вратарем в атаке, в которой «быки» сделали 13 передач. Всего в том матче швед поучаствовал в двух голевых атаках. А за матч он сделал пять опасных передач, три из которых оказались точными.

Когда в матче с «Люнгбю» не пошла игра в атаке у Игнатьева, Шалимов перевел на позицию центрфорварда Классона. И он вновь не разочаровал – забил гол, ринувшись на добивание после удара Вандерсона. За игру Классон сделал две ключевые передачи.



Жоаозиньо в роли атакующего полузащитника

С «Рубином» на позиции атакующего полузащитника у «Краснодара» играл Перейра. Это вполне объяснимо – умеющему нырнуть за спину защитникам Лаборде требовался рядом игрок, который может организовать своевременную доставку мяча. Перейра справился – после его передачи Лаборде открыл счет. А вот против «Тосно» Лаборде сыграть не смог - и Перейра остался в запасе. На позиции уругвайца появился Жоаозиньо, а на острие вышел Классон. И это тоже объясняется просто – в отличие от Лаборде, Классон чаще открывается спиной к воротам. Поэтому рядом с ним был нужен футболист, который может забежать за спину игрокам обороны. Жоаозиньо в этой роли гораздо предпочтительнее Перейры.

Ставка Шалимова на Жоаозиньо в роли атакующего полузащитника в матче с «Тосно» оправдалась – он забил супергол и стал самым бьющим игроком матча – пять ударов. Также за игру бразилец совершил шесть обводок, все из которых оказались успешными.



Классон в роли центрфорварда. Скриншот: «Матч Наш футбол».



Лаборде в роли центрфорварда. Сриншот: «Матч Наш футбол».



Жигулев и Перейра в опорной зоне

На старте сезона Шалимов не только показал умение обходиться без ключевых игроков, но и способность реагировать на игру. В матче с «Люнгбю» не пошла игра у Романа Шишкина. Располагаясь в опорной зоне, он из 10 единоборств в обороне выиграл лишь одно! На 81-й минуте Шалимов решил его убрать с поля. Игру в опорной зоне у «Краснодара» заканчивали атакующий игрок Перейра, а также молодой и зеленой Жигулев. С ними была надежда если не в обороне, то в атаке преуспеть. И это случилось. В конце матча передачей из центра поля на Классона Жигулев отрезал нескольких соперников – сделал ключевой пас. Атака завершилась угловым, после которого «Краснодар» забил решающий гол. Отличился вышедший на замену Сулейманов.

ЧЕГО ЖДАТЬ «СПАРТАКУ»?

Травмы «Краснодара» привели к тому, что у команды повысилась вариативность в атаке. Чего теперь ждать «Спартаку»? Связки Жоаозиньо – Классон в передней линии? А если Лаборде залечил травму и выйдет на поле вместе с Перейрой? Вопросов больше, чем ответов. И самое главное, кто бы ни вышел у «Краснодара» на поле, свой маневр они будут знать назубок.

Между тем, фаворит – «Спартак». Тех кадровых сложностей, что есть у «Краснодара», у красно-белых нет. Как не пользоваться кадровой ситуацией «быков» и тем, что они недавно сыграли матч в Лиге Европы, где пыхтели до финального свистка? К тому же игра пройдет в Москве. Но это не значит, что дружине Массимо Карреры будет легко. С командой Игоря Шалимова сложно будет всем.

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