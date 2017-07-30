Валерий Рейнгольд: Послабление к «Спартаку» с моей стороны кончилось

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 3-го тура, в котором красно-белые сыграют с «Краснодаром».

Напомним, что матч пройдет в Москве в понедельник в 19:30.

– В какой форме сейчас находится «Краснодар». Может ли «Спартак» его обыграть?

– Конечно, может. Хороший подбор игроков у «Краснодара», но они как и спартаковцы получили большие нагрузки не бегут. Чуть не профукали игру. И кому! И у Шалимова головная боль, как привести футболистов в чувство, чтобы у них появилась легкость. Сразу это не придет. Только постепенно. Проблема – один в один, как и у «Спартака».

– При этом игроки «Краснодара» выкладываются так же, как спартаковцы?

– Выкладываются. Я ни в одной команде не вижу «туристов». Но многие команды играют в полноги. Например, ЦСКА. И этот номер в матче с «Локомотивом» не прошел. И «Зенит» играет на «фу-фу». Ничего нет. Побеждают на классе. Такие соперники. Они позволяют. Что будет дальше?

– Какой игры вы ждете от «Спартака»?

– Совсем другой, чем была. Все ребята, кончилось послабление с моей стороны. Я присмотрелся. Теперь буду делать выводы. Или Каррера их не подготовил, или они еще не поняли, что чемпионство нужно выбросить через забор и работать по-настоящему. По составу «Спартак» лучше всех в премьер-лиге. Остальное зависит от игроков, как быстро они найдут оптимальную форму.

– Кого в составе «Краснодара» стоит опасаться?

– Двух нападающих: Вандерсона и Лаборде, который не играл два последних матча. Возможно, его отсутствие повлияло на игру краснодарцев. Их нужно опасаться. У «Спартака» не такая стойкая защита, что она может отразить любой натиск, а эти нападающие быстрые и серьезные ребята.

Если «Краснодар» проведет матч так, как играл в Лиге Европы, «Спартак» их разорвет. Потому что у москвичей нет другой альтернативы. Они должны сейчас показать всем, что разговоры о кризисе должны закончиться. А закончатся они только при хорошей результативной игре. Нужно «грохнуть» «Краснодар» и приблизиться к группе лидеров.

Но самая важная деталь, играть нужно с каждой командой. Никто тебе как старик Хоттабыч ворота не расширить и не поднимает вверх. Значит, нужно пахать. И не важно «СКА-Хабаровск» это или «Краснодар». И «Краснодар» претендует на более яркую и изящную игру.

Что творится у Шалимова? У него нет в душе позыва, что его могут позвать в «Спартак» вместо Карреры? Есть такое, а позвать могут, если ты «грохнешь» «Спартак» в Москве, а затем и в Краснодаре. Тогда Федун поставит напротив его фамилии галочку.