Кирилл Капризов: Сам жду своего первого гола за ЦСКА!

Молодой форвард Кирилл Капризов – о своем первом матче за ЦСКА.

В субботу обновленный ЦСКА провел свой первый матч в этом сезоне под руководством нового главного тренера Игоря Никитина. И без особого труда добился убедительной победой над «Сибирью» - 4:0.

Поединок проходил в Москве, в ЛД ЦСКА. И после матча я отправился пообщаться с игроками. В их числе был, конечно, и 20-летний Капризов. И пусть сам Кирилл в этом поединке не отличился. Поговорить с самым ярким сегодняшним дарованием нашего хоккея о первом матче в составе армейцев было интересно…

- Да чего вы ко мне-то, - попытался отшутиться Кирилл, выйдя в импровизированную микст-зону. – Я же ничего не сделал, это другие ребята голы забивали.

- И все же поделитесь впечатлениями от своего первого матча за ЦСКА.

- Главное, что победили. Сначала вроде вспоминали, как играть… А потом вроде ничего, вкатились. Начали нормально взаимодействовать. Своим звеном «но ноль» отыграли. Для новой связки это неплохо в стартовом матче. А другие ребята забили свои голы. Хорошее начало.

- Вы сказали – забыли, как играть. А когда вспомнили-то? В каком периоде?

- Да уже во второй смене.

- Оцените степень взаимопонимания в своем звене.

- Пока не готов. Первая игра мало что говорит. Посмотрим, как дальше пойдет.

- Сегодня-то все же почему не забили? Моменты то ведь были!

- Ну блин… Вот даже не знаю, ну не забил. Да, были моменты – Кузя (Андрей Кузьменко. – Прим. ред.) хорошую передачу делал. И Свет (Андрей Светлаков – Прим. ред.) тоже… Сам виноват, что не смог атаку завершить.

- Вы уж не тяните. Пресса ждет вашего первого гола за ЦСКА.

- Спасибо, так я и сам его тоже жду!

- Как устроились в Москве? Проблем нет?

- Все нормально. Живу, тренируюсь. Что еще хоккеисту нужно?

- Адаптироваться в столичном топ-клубе не сложно?

- Потихоньку адаптируюсь. С каждым днем все становится лучше и лучше.

- Своего земляка, воспитанника новокузнецкого «Металлурга» Илью Сорокина с «сухарем» поздравили?

- Да Сорока в порядке! Чего там говорить… Сегодня опять в очередной раз сыграл очень надежно.

- Но в этом матче до Ильи не так уж и много шайб долетало.

- Вам с трибуны, как всегда, виднее. А я скажу, что и у наших ворот опасные моменты были. И Илья подтаскивал.

- В Москве стоит сильная жара. Туман надо льдом не мешал?

- Нисколько. Он же совсем не сильный был, еле заметный. У меня в этом плане бывали более экстремальные поединке. Помню, года три-четыре назад играл на Мемориале Глинки. Так там вообще не то что площадка, весь стадион был в тумане. Намного хуже, чем здесь.