Никита «4ce» Котков: Эта игра вернет игрокам забытые эмоции

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Едва ли не сразу после выхода Quake Champions в стадию закрытого бета-тестирования Bethesda Softworks принялись развивать свой продукт как киберспортивную дисциплину. О новой версии самой известной соревновательной игры начала нулевых, турнире с призовым фондом $1,000,000 и позициях отечественных игроков мы поговорили с комментатором студии RuHub Никитой «4ce» Котковым.



— Привет, Никита! Рад возможности снова поговорить с тобой. Как тебя занесло в Quake?



— Я когда-то начинал с Quake, не мог упустить шанс попробовать снова.



— Расскажи немного, что за «старая новая» дисциплина Quake Champions и чем она может быть интересна?



— Quake Champions есть удачная компиляция всех предыдущих частей серии. Тут тебе и стандартная физика vq3, и приветы из «промода» и кроучслайдинг из Quake 4 и много чего ещё. Есть и новшества. Серия Quake - самые динамичные и захватывающие шутеры.



— В чем преимущество Quake над другими популярными ныне киберсдисциплинами?



— Quake - в первую очередь дуэльная дисциплина. У тебя нет команды, нет плеча товарища, который может затащить. Это как упрощает игру в определённых аспектах, так и усложняет её. Нет «раков» в команде, нет какой-то «имбы». Есть только ты, арена, твой враг и чистый скилл и адреналин.





— В игре предусмотрены два соревновательных режима: одиночный и командный, 4 на 4. Насколько правильно будет совмещать их, влияют ли командные тренировки на соло-матчи и как все это выглядит?



— Совмещать всегда можно, всё-таки это одна и та же игра, где надо уметь собирать предметы, двигаться и стрелять. Тренируясь в команде ты также учишся стрелять и двигаться, только вот в чём проблема - лучшие в Quake не всегда стреляют в модельку. Они стреляют в стрейф (движение боком, «приставными шагами» — прим). А если ты хочешь научиться стрелять в стрейф , тебе надо играть те карты, на которых потом будут проходить дуэльные турниры. Пристреливать различные позиции, понимать, как будет двигаться враг в той или иной ситуации.



И, наоборот, играя только дуэли ты не станешь топовым командным игроком. Нужно взаимодействие с другими членами коллектива, умение двигаться определённым образом по карте, а не абы как.



— Традиционный TDM (командный режим) теперь заменяет Sacrifice — легенда Q3 Polosaty в интервью отмечает, что командное взаимодействие отныне решает больше скилла. Какой твой взгляд на эту ситуацию?



— Я в Sacrifice пока не сыграл достаточного количества игр чтобы ответить на этот вопрос, да и команды у меня нет. Мне как минимум странно видеть, что классический TDM заменили новым режимом. TDM же проще для восприятия. А это важно новичку и зрителю. Ну, да ладно.



— Знаю, что ты довольно долго увлекаешься играми данной серии. Что для таких ветеранов, как ты, значит возрождение Quake?



— В первую очередь, это возвращение старых эмоций, которые испытываешь при победе в сложной дуэли. Очередная возможность ощутить необходимость полной концентрации на игровом процессе.



Во вторую — возвращение «седых легенд». Новичкам будет непросто с ними справится, но, в конечном итоге, я надеюсь что появятся игроки, которые сместят с пьедестала нынешних чемпионов. Иначе Quake не сможет развиваться.





— Какие преимущества и недостатки ты можешь выделить в игре в целом — и в сравнении с предыдущими версиями/играми?



— Пока идёт закрытый бета-тест, таких недостатков можно выделить целую кучу. Нельзя наблюдать за играми других игроков, отсутствие достаточного количество слотов в лобби (комнате для игры — прим.), маленькое количество карт/чемпионов/косметических вещей. Но я уверен, Bethesda и id Software хорошенько поработают над игрой.



— Известный российский игрок Николай «AGENT» Майоров в интервью отмечал, что Quake: Champions очень упростили по сравнению с предыдущими версиями игры. Согласен ли ты с ним? Насколько это хорошо или плохо?



— Любой здравомыслящий человек будет согласен с Николаем. Раньше Николай мог пару раз убить врага, после чего затаймить всю карту, сделать себе стэк 200/200 (количество здоровья и брони — прим.) и даже на пинге в 80+ (время от действия игрока до актуального действия в игре — прим.) задавить соперника. Сейчас так уже не выходит. Получил рельсу (оружие) Никсой? Прожимай невидимость и убегай. Схватил контрольку на Анарки? Самое время подумать о броне на карте. В противном случае следующий выстрел может быть смертельным. А с новым таймингом (временем появления) артефактов и обезьяна справится.



Важно понимать, что всё это нужно для привлечения новой аудитории. В среднем человеку требовалось полгода, а то и целый год чтобы осознать азы Quake. Сейчас можно научиться играть и выигрывать гораздо быстрее.



— Что скажешь о введении в игру героев?



— Необходимая мера для привлечения поколения лайков.



— Один из пользователей не так давно подсчитал, что Nyx используют в каждом четвертом киберспортивном матче, в то же время процент выбора Slash — лишь 1%, в 25 раз меньше. Баланс — пока проблема игры?



— Концепция игра остаётся неизменной, за какого бы героя ты не играл. Однако Nyx и Clutch являются уж чересчур сильными. Slash и Scalebearer кажутся слабее. Однако если ты плохо играешь, ты ни на одном из чемпионов не сможешь одолеть сильного соперника.





— Насколько верно утверждение, что Quake — едва ли не самая требовательная дисциплина в техническом плане? Говорят что многое решает пинг, монитор и системное оборудование, графика. Насколько высокие требования у QC?



— Я свой компьютер собрал 6 лет назад. Умудряюсь даже стримить в 1080p и 60fps. Нормально попадать можно и на старом мониторе, а вот то, что в Quake невозможно играть с пингом выше 80 — чистая правда. Более того, если разница в пингах больше 30, то матч уже не проходит на равных условиях.



— Креативный директор студии id Software Тим Уиллитс отмечал, что стадия закрытого бета-тестирования будет очень продолжительной. Это верное решение?



— Если они хотят довести игру до ума, то почему нет? Главное, чтобы можно было организовывать турниры и разработчики сами были в этом заинтересованы.



— Какую работу предстоит проделать разработчикам перед выпуском Quake из ЗБТ?



— Исправить все недочёты, которые указаны выше. Ну и рекламную кампанию организовать.



— Поговорим немного о положении дел на киберспортивной сцене. После трех квалификаций на региональные финалы в Лондон отобрались 8 игроков из СНГ, причем шесть — с первой попытки. Quake — «наша» дисциплина?



— И всегда была. Наши игроки всегда находились в топе. Вспоминаю QuakeCon 2010 года, в финале которого играли Cooller и Cypher. Это встреча для меня значит тоже самое, что для V1lat’а и Casper’а матч Na’Vi - Alliance в финале TI3.





— Кого из русскоязычных игроков ты бы хотел отметить? Кто может бороться за самые высокие места уже сейчас, кто выглядит перспективным?



— Как всегда на высоте Agent, Cypher, Cooller. Надеюсь подтянется Evil и Pavel. Наиболее перспективными являются Nitrino и base.



— Кто из западных игроков сейчас выглядит сильнее остальных?



— Мне очень нравится стиль Rapha. Обожаю его стримы.



— Ты смотрел все отборочные к чемпионату мира — есть ли в СНГ, Европе или Америке новые лица, или все успешные игроки уже знакомы тебе как игроки в ранние игры Quake?



— В основном, все успешные игроки — старички. Но дайте людям время!



— На Востоке активно развивается OverWatch, начинают появляться сильные команды по CS:GO. Насколько вероятно появление в мировом топе Quake игроков из Китая или Азии; как скоро это может произойти?



— Я не самый бородатый квейкер которого только можно представить, но я помню единственного игрока из Китая — Fan Zhibo. И то, он по сути является СНГ игроком. Очень хочется надеяться, что игра станет популярной и на Востоке, поскольку это огромный рынок, но пока я в этом сомневаюсь.



— Состав по Quake Champions достаточно быстро подписали The Alliance, VP заключили соглашение с Cypher. Это вызвало большой резонанс, пошли слухи о Team Liquid, NiP, «Спартак» — но сейчас все затихло. Как думаешь, почему организации не торопятся?



— Пока не ясно, насколько будет популярна игра и как много будет турниров, поэтому и не все стремятся подписать игроков.

Алексей «Cypher» Янушевский



— Некоторые профессионалы возвращаются из OverWatch обратно в Quake. Как ты считаешь, насколько легко может пройти подобная адаптация? Пригодится ли как-то опыт киберспортивного OW?



— Те игроки, что мне известны, итак в Quake играть умели. Если речь идёт о человеке, который играл только в OW, то опыт может пригодиться только в командном Quake, и то не весь.



— Квалификации к чемпионату мира ты комментируешь вместе с Shad1ch. Расскажи немного о своем сокастере и опыте работы с ним?



— Давно с ним познакомились. Он работал на киберфайте, я на гудгейме. Делали иногда совместные стримы. Он опытный игрок, всегда расскажет что-то интересное на трансляции.



— С кем бы из известных специалистов или игроков ты бы хотел поработать в Quake?



— Dread любит Quake, с ним было бы интересно постримить какие-то игры. Частенько раньше ко мне на стрим заскакивали Cooller и Cypher. Может снова захотят. Ещё V1lat собирался комментировать Quake.



— Overwatch часто критикуют за то, что киберспортивные матчи по этой дисциплине сложно как смотреть, так и комментировать. Quake относится к тому же жанру — имеет ли такие же проблемы?



— Мне кажется, что просто комментировать надо правильно. Я стараюсь не обсуждать каждую секунду кто что делает, поскольку действия повторяются часто. Нужно акцентировать внимание на самые важные моменты. В командном режиме тяжелее, но там применим тот же принцип.





— Какие отличия ты мог бы выделить в комментировании Dota 2 и Quake? Насколько трудно совмещать работу с этими дисциплинами?



— Совмещать не трудно, лишь бы времени хватало. В Quake камерой водить не нужно, вот, пожалуй, главное отличие.



— Каких анонсов ждешь от QuakeCon?



— Повторюсь, очень хотелось бы какого-то постоянства. Жду любого анонса, который даст понять и игрокам и организаторам, что id Software и Bethesda действительно хотят долго работать над развитием игры и сообщества.



— Каким ты видишь Quake Champions через год?



— С большим количеством новых игроков и турниров!



— Большое спасибо за то, что уделил нам время! Время передавать приветы и пожелания.



— Вам спасибо!