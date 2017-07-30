Сибиряки разбушевались. Дубль 2

Как и накануне, армейцы легко переиграли гостей. На этот раз со счетом 5:2. У победителей львиный вклад в победу внесли бывшие нападающие «Сибири» – оформивший дубль Константин Окулов и Сергей Шумаков, а также забивший два гола Антон Бурдасов.

Как и обещал наставник армейцев Игорь Никитин, во втором матче он бросил в бой девять новых игроков. Среди которых новички форвард Бурдасов, защитник Нестеров и вратарь Юханссон. Первый вышел в звене с ветераном Поповым и гренадером Петровым. А вернувшийся из-за океана Нестеров играл в паре с кандидатом в олимпийскую сборную Науменковым. Оценить шведского голкипера долгое время не представлялось возможным. Весь первый период прошел у владений Салака. А первый бросок по воротам гости нанесли за 4:21 до перерыва. Сделал это «полузащитник» Первушин. Правда, вскоре Игнатович заставил звенеть перекладину. В этот момент «срок» в штрафном боксе коротал Шалунов.

Как и в первом матче, лютовали экс-сибиряки. Окулов, заменивший Светлакова в звене с двумя «К» (Капризовым и Кузьменко) изящным броском открыл счет уже на третьей минуте. А вторая шайба влетела в сибирские ворота еще до экватора стартового периода. Забил ее в падении Шумаков, когда любой на его месте упал бы. Судья фол зафиксировал, но экс-сибиряк на это не отреагировал и доиграл эпизод. Респект!

А в конце первого периода мы вспомнили о вратаре Юханссоне. Его владения уязвил броском в паутину защитник Демидов, которого вывел на огневую позицию новичок «Сибири» Бергстрём. А во втором периоде новобранец красно-синих не сумел среагировать на дальний уан-таймер защитника Верещагина в ближний угол. Это уже вратарский ляп.

Армейцы ответили на второй гол гостей через восемь секунд. Нестеров вывел к воротам Бурдасова. Салак от огорчения уступил рамку Рейзвиху, дебютировавшему в КХЛ в «Авангарде» Игоря Никитина. Случилось это в Мытищах, история давнишняя, но интересная. Когда-нибудь расскажу.

Рейзвих был близок к сухарю. Обедню ему испортил все тот же Бурдасов. Дубль в дебютном матче – это впечатляет.