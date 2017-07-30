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Дмитрий Булыкин: «Спартаку» не удастся в этом сезоне стать чемпионом

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Булыкин: «Спартаку» не удастся в этом сезоне стать чемпионом
Фото: «Советский спорт»

Экс-форвард сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин – о «Спартаке», «Зените» и «Локомотиве».

«У ГЛУШАКОВА ФАКТИЧЕСКИ НЕ БЫЛО ОТПУСКА»

– Центральный матч 3-го тура «Спартак» – «Краснодар». Что вы думаете о старте спартаковцев? Глушаков устал и т.д.
– Естественно, Глушаков устал. После окончания сезона сразу отправился на сбор со сборной. Фактически у Дениса не было отпуска. Здесь все можно понять.

Сейчас у «Спартака» не ладится чемпионская игра, давление на игроков растет. Ведь болельщики всегда хотят видеть команду на первом месте. Из-за этого возникла нервозность. В ближайшее время увидим, насколько на футболистов влияет эта ситуация, и насколько быстро игроки смогут выйти на свой прежний чемпионский уровень. Но скажу так: очень сложно второй год подряд выиграть чемпионский титул. Это удается только командам с мировым именем. И мне кажется, что «Спартаку» не удастся в этом сезоне стать чемпионом.

– Но если «Спартак» не выиграет еще пару матчей, легкая нервозность может перейти в серьезную, а давление на игроков возрастет в разы.
– Давление есть, но пока оно не критичное. Сезон только начался, все еще впереди. Думаю, будут еще трансферы, будут новички…

– А там и Глушаков отдохнет…
– Не знаю, сколько ему дадут отдыхать, но знаю, что Денис парень с характером, он лидер «Спартака» и сборной. Поэтому вряд ли даст себе поблажку. Но на счет трансферов я больше чем уверен.

– Каков ваш прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар».
– «Краснодар» очень неплохо начал чемпионат. Но «Спартак» действующий чемпион. Думаю, в этом матче будет ничья. Даже предположу угадать счет – 1:1.

Голосование: Как завершится матч «Спартак» – «Краснодар»?

«ЕСЛИ КОКОРИН БУДЕТ СЛЕДОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ МАНЧИНИ, СМОЖЕТ ВЫРАСТИ В ФУТБОЛИСТА ЭКCТРА-КЛАССА»

– Еще один интересный матч «Тосно» – «Зенит». Где зенитовцы будут гостями на «Петровском».
– Это питерское дерби. «Тосно» пока далеко до уровня команд премьер-лиги, понятно, что «Зенит» выйдет из этого матча победителем, а игроки побывают на своей родной арене. Вопрос только в том, сколько «Зенит» забьет голов.

– Что думаете о методах Манчини, который сказал, что Кокорину и Дзюбе надо работать в десять раз больше. И что им надо на двоих забить 35 голов. Итальянец бесконечно далек от наших реалий. Он не понимает, что эти двое – наше все. Он, видимо, думает, что у нас в любом «Амкаре» таких нападающих по 5 человек.
– Это европейский менталитет. Тренеры из Европы знают, что футболисты должны выкладываться на каждой тренировке. Манчини выдвинул требования, что если ребята не будут так выкладываться, то окажутся на лавке. Или, хуже того, будут куда-нибудь проданы. Манчини этим их хорошо простимулировал. Вот Кокорин сразу взялся за дело, потому что понял, что дальше ему переходить некуда, возможно завершение карьеры на высоком уровне. Сейчас Саша выглядит неплохо, но ему еще есть куда расти. Свои сильные качества он пока использует не на сто процентов. Если Кокорин будет следовать требованиям Манчини, к концу сезона он сможет вырасти в футболиста экcтра-класса.

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