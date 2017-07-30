Трепещите, аутсайдеры! Почему «Рубину» нужно сохранить Жонатаса

На уходящей неделе СМИ сообщали об интересе «Локомотива» к нападающему «Рубина» Жонатасу. Но пока форвард продолжает играть за свою нынешнюю команду. В матче с «Арсеналом» он не только вышел на поле с первых минут, но и был системообразующим игроком.

ОПАСНЕЕ ВСЕХ

В игре с «Арсеналом» Жонатас был самым опасным игроком «Рубина» – на его счету пять ударов по воротам, два из которых пришлись в створ. Важный нюанс: все удары были произведены из пределов штрафной площади. Это лучшие показатели в матче. Ни один другой игрок «Рубина» в этом сезоне еще не наносил так много ударов в течение одной встречи.

Пожалуй, Жонатаса можно обвинить в плохой реализации. Но если есть моменты, то и голы придут. Что забивать он умеет, Жонатас показал в прошлом сезоне «Рубина», когда забил девять голов в премьер-лиге, став лучшим снайпером команды. Перед приездом в Россию бразилец провел два сезона в чемпионате Испании, где забил 21 гол в составе «Эльче» и «Реал Сосдьедада». Это хороший результат – среди партнеров у Жонатаса ни Роналду, ни Месси не было.

После игры Курбан Бердыев был как всегда спокоен. В том, что бразилец не забил, он не увидел ничего страшного: «Проблема реализации есть у всех нападающих, не только у Жонатаса. Мы работаем над этим. Бог даст, все будет хорошо». Стоит отметить, что Жонатас впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе «Рубина».

ЗАВИДНОЕ ВНИМАНИЕ

Несмотря на отсутствие голов, Жонатас сыграл полезно. И дело не только в том, что партнеры были в тени бразильца и угрожали чужим воротам реже – он был ориентиром для товарищей по команде при игре первым номером и при контратаках: после отбора мяча все оценивали позицию бразильца, чтобы сделать передачу. Лишь вышедший на замену правый защитник Бауэр ни разу не довел мяч до Жонатаса. Больше всех доставок на бразильца сделал защитник Гранат – семь. Не все парни посылают сообщения своим девушкам так часто, как Гранат доставлял мяч Жонатасу. Всего же партнеры довели мяч до бразильца 32 раза – некоторые о таком внимании даже не мечтают.

Жонатас был ориентиром для партнеров. Как следствие, он чаще остальных футболистов вступал в борьбу в атаке – десять раз. Из этих дуэлей он проиграл лишь три – четыре выиграл, а три стали нейтральными. Часто нападающий играл на опережение, не давая вступить в борьбу сопернику. Например, в начале матча Жонатас опередил Сунзу при угловом и пробил выше ворот. Оторваться от Сунзу гораздо легче, чем перебодать его – из 16 единоборств в матче защитник-монстр выиграл 11!

Жонатас показал умение не только сражаться за мяч, но и сохранять его для партнеров – из 21 его передачи точными стали 16 (76%). Для нападающего команды, в которой в разгаре большая стройка, это хороший показатель. К примеру, нападающий «Спартака» Зе Луиш в матче с «Локомотивом» за Суперкубок России сделал 17 пасов, точными из которых стали 12 (71%).

ОПАСНАЯ СВЯЗКА

По ходу матча «Рубин» уступал «Арсеналу». Тогда Курбан Бердыев сменил тактику – со схему 5-3-2 перешел на модуль 4-4-2. Пару форвардов составили Жонатас и Азмун. Оба хорошо играют головой. Поэтому «Рубину» не пришлось ничего выдумывать – казанцы делали длинные передачи на форвардов из центра поля и подавали с флангов. Одна из передач из глубины привела к фолу Сунзу на Азмуне – с пенальти забил Цакташ. Когда Сунзу фолил на Азмуне, Жонатас был на подступах штрафной – для отвлечения внимания. Сумел ли бы так сыграть «Рубин», если у него не было бы Жонатаса?

Связка Азмун – Жонатас может испугать многих соперников. Особенно тех, которые будут играть против «Рубина» от обороны. Это очень важно, ведь у Курбана Бердыева с командами, которые отказываются от мяча, периодически возникают проблемы. В сезоне-2015/16 «Ростов» мог выиграть чемпионат России, если бы не проиграл за четыре тура до финиша «Мордовии» (1:2). С остротой у ростовчан тогда возникли проблемы. На двоих нападающие Бухаров и Полоз пробили по воротам два раза!

Если оценивать потенциал связки Азмун-Жонатас, то он внушает страх. У многих команд есть нападающие, но не нет ассистентов. У казанцев ситуация проще. Из центра поля придумать момент может Сонг. На флангах у «Рубина» есть любящие поддерживать атаку защитники – Набиуллин и Кузьмин. Может выйти увлекательное кино. Но для этого нужно, чтобы Жонатас никуда не уехал. В противном случае придется думать о другом сценарии.

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