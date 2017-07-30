Первая победа Кучука. Как «Ростов» обыграл «Амкар»

«Советский спорт» рассказывает о матче «Амкар» – «Ростов» (0:1).

СЧАСТЬЕ ВСЕ-ТАКИ ЗА ГОРАМИ?

Одна из главных «фишек» Перми огромная надпись «Счастье не за горами», которая расположилась на набережной. В 2013 году огромные буквы «засветились» в «Реальных пацанах» и с тех пор взрослые и дети без перерыва фотографируют местную достопримечательность и верят в светлое будущее.

В том, что впереди у местного «Амкара» счастливые времена поверить пока что сложно. Старт чемпионата команде Гаджи Гаджиева не удался. После первых двух туров на счету пермяков было 0 очков. Правда, стоит сделать поправку, что обе встречи «Амкар» провел в гостях, но баллов в таблицу от этого не добавится.

Одна из причин такого старта – проблемы с составом. Пермяки до сих пор не оправились от ухода Селихова и Джикии. Равнозначных замен не нашли, а летняя селекция и вовсе проводилась по принципу «на что хватит денег». В итоге можно отметить лишь переход Александра Рязанцева на правах свободного агента. Но полузащитник еще далек от оптимальной формы, хотя попал в стартовый состав. Кстати, в местном фан-шопе футболка бывшей звезды «Рубина» пользуется популярностью. Цена – 4100 рублей. Для не самой богатой Перми – перебор.





Если на спортивные результаты уход Джикии и Селихова повлиял с отрицательной стороны, то полученные от трансферов деньги, пермяки тратят до сих пор.

– С конца зимы нам стали вовремя платить зарплату. Мы довольным, – рассказал перед игрой с «Ростовом» одни из сотрудников клуба.

ДЕБЮТ ПЕСЬЯКОВА

У «Ростова» же тоже не все стабильно. Из-за мышечных травм дома остались Бухаров и Абаев, который начал сезон в роли основного вратаря. В итоге на искусственное поле «Звезды» вышел Песьяков. Не обошлось и без других бывших спартаковцев. Паршивлюк здорово провел концовку матча с «Ахматом» и занял место Байрамяна в защите, а Зуев расположился на фланге атаки.

В составе и оказался викинг Ингасон. В Европе исландцу сделали защитную маску из карбона, и теперь он может играть и не переживать за свой сломанный нос.

В запасе матч начал Могилевец. Последние несколько дней СМИ активно сватали футболиста в «Спартак», но, по информации «Советского спорта», Павел очень хочет стабильно выходить на поле, поэтому вариант с переходом в московский клуб особо не рассматривает.

ЗУЕВ ПРИНЕС ПОБЕДУ

Открытие футбольного сезона в Перми людей на трибуны не привлекло. Местная рок-группа почти час старалась для полупустой «Звезды». Пели ребята про любовь и про врагов. Минут за 10 арена все-таки начала заполняться. В итоге собралось тысяч 6.5, хотя цены на билеты были лояльными.

В первом тайме «Ростов» владел преимуществом. Отличные шансы забить имели Вилюш и Дядюн, но первому не хватило точности, а второму мастерства после удара через себя.

После перерыва «Ростов» прибавил еще и все-таки открыл счет. Юсупов «вырвал» мяч в центре, Дядюн попал в перекладину, а Зуев оказался первым на подборе и пробил точно в угол – 1:0. Сразу после забитого мяча Александра поменяла, а желто-синие в итоге довели дело до уверенной победы.

Кучук одержал первую победу на посту главного тренера «Ростова», а вот у «Амкара» пока что ноль очков после трех сыгранных матчей.

Видео гола Зуева здесь