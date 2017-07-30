«Судьи относятся ко мне предвзято? Мне уже все равно»

Гран-при Венгрии принес победный дубль «Феррари», обидный сход Даниэлю Риккиардо и лишь 11-е место Даниилу Квяту.

БОЙ «БЫКОВ»

Отношения между пилотами внутри одной «конюшни» – та еще тема. Командная тактика по ходу отдельно взятой гонки – тоже. Все бывает по-разному.

Иногда – по принципу, «сам не ам, другому не дам»: Фелипе Масса, почувствовавший недомогание и дважды съездивший в больницу еще в пятницу, в субботу все же сел за руль по ходу третьей тренировки. Чтобы проехать несколько кругов – и вновь отправиться к врачам. В «Уильямсе» срочно провели замену – в квалификации и гонке поехал Пол ди Реста, не выступавший в «Формуле-1» с 2013 года. «Было страшно!» – признался шотландец. Зачем Масса упирался до последнего, понимая, что не сможет провести Гран-при, и лишил Пола столь важной тренировки? Никто не понял. Похоже, даже сам Фелипе.

Иногда – жестко, как в «Рено».

– Нико, Джо едет медленнее. Он тебя пропустит! – передали Хюлькенбергу фактический приказ для Палмера. И Палмер правда пропустил партнера. Безропотно, без препирательств. Не в том положении британец, проигравший Нико все квалификации этого сезона и не набравший до сих пор очков, чтобы показывать характер. Стул (точнее – кресло в кокпите) шатается под ним, как маятник. Слухи о замене Джолиона на Сергея Сироткина или Роберта Кубицу (поляк поедет за «Рено» на предстоящих тестах в Венгрии) плодятся с каждым днем. В общем, лучше делать, что велят, и надеяться на лучшее.

Бывает – со скандалами, авариями и неприятными характеристиками со стороны напарника:

– Вот же лузер! – зло процедил Риккиардо. И его тоже можно понять.

Макс Ферстаппен, атакуя на старте, разом попытался пройти и Дэна, и Валттери Боттаса (Хэмилтона уже прошел), но не удержал болид на внутреннем радиусе, допустил ошибку и сместился вправо. Довернуть в поворот голландцу удалось, лишь оттолкнувшись от партнера, как пловец от бортика. «Ред Булл» самого Макса столкновения будто не заметил. «Ред Булл» Риккиардо получил дырку в радиаторе, «описавшись» на трассе, а заодно – прокол. Австралиец завершил заезд на первом круге. Ферстаппен – получил штраф в 10 секунд, стоившие ему подиума. А заодно – пару нелестных эпитетов от партнера.

– Он не любит, когда напарник оказывается впереди. Словно увидел: старт сложился не так, как надо, и решил: «Упс, это надо исправить». Ошибка Макса – почти любительская. Если не хуже, – признался австралиец.

РОКИРОВКА «МЕРСЕДЕСОВ»

Бывает – неопределенная. Как в «Феррари» по ходу гонки в Венгрии. Заняв первый ряд стартового поля, оба алых болида сохранили лидерство на первом круге. Но Феттель начал жаловаться на проблемы с рулем, а Райкконен – на то, что может ехать быстрее, если бы не Себ.

– У меня есть темп, парни. Слышите? У меня есть темп! – намекнул по радио Кими инженерам.

– Вы подставляете меня под «Мерседесы»! – добавил он позже, увидев, что Себ не собирается его пропускать.

– Я же так убью резину. Дайте мне ехать быстрее! – продолжил Райкконен, но понимания в боксах не дождался.

Наконец, тактика бывает справедливая. Когда действуешь по ситуации, но сохраняешь паритет между пилотами.

– Валттери, Льюис вернет тебе позицию, если не сможет обогнать «Феррари», – пообещали Боттасу. И он пропустил напарника вперед.

После волны пит-стопов Феттель и Райкконен сохраняли лидерство, но оба «Мерседеса» подъехали к ним близко. Хэмилтон, накануне громко рассуждавший, что у него нет шансов на победу из-за темпа машины и проблем с износом резины, внезапно понял, что все-таки может дать «Феррари» бой. Боттас решил не вмешиваться – и откатился на четвертую позицию.

Вот только Льюис ни Кими, ни тем более Себастьяна не достал. И хотя ближе к финишу уехал от партнера на целых 7 секунд (а Боттас сам уже оборонялся от Ферстаппена), британец все сделал красиво. Замедлился, пустил вперед пару круговых (вот Карлос Сайнс, наверное, удивился!), и в последнем повороте гонки дал Валттери себя опередить, захлопнув калитку перед Максом.

Титул – титулом, борьба – борьбой, но даже в «Формуле-1» есть вещи, более ценные, чем зачетные очки.

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА КВЯТА

Вот Даниил Квяту ни до какой командной тактики прибегнуть не пришлось. Хотя вопросы к команде у россиянина остались.

Главный «везунчик» этого сезона в очередной раз понял, каково это, когда удача насмехается тебе в лицо. Весь уик-энд российский гонщик «Торо Россо» оставался на 13-й позиции – он показал такой результат и в трех практиках, и в квалификации. Но до старта потерял еще три места – получил штраф за блокировку Лэнса Стролла на быстром круге.

– Возникло недопонимание с командой – мне не сказали, что сзади кто-то приближается, – отметил Квят. – Я сбросил скорость по просьбе из боксов из-за возникшей вибрации, а когда увидел сзади другой болид, то постарался резко убраться с дороги. Даже выехал на траву. Я сделал, что мог, но стюарды решили – этого было недостаточно. Похоже, из меня просто делают пример другим. Относятся ко мне предвзято? Если честно – мне уже все равно.

Старт с 16-го места на необгонной трассе вроде «Хунгароринга» – почти приговор. О борьбе за очки говорить не приходится. Квят выбрал тактику, отличную от большинства пилотов – проехал первый отрезок на более жестких покрышках. И ближе к финишу оказался быстрее соперников. Вот только пробился лишь на 12-ю строчку – и то, из-за ошибок в тактике «Рено», схода Грожана (в «Хаасе» не докрутили колесо на болиде француза во время пит-стопа) и прогулки Хюлькенберга по обочине. Отправивший Нико в такое «путешествие» Кевин Магнуссен позже получил штраф в 5 секунд, и Квят по факту стал 11-м. Разницы – никакой, очков все равно нет.

А Сайнс, избежавший каких-либо проблем, спокойно финишировал 7-м, набрав 6 баллов.

Формула-1

Гран-при Венгрии

Гонка

1. Себастьян Феттель («Феррари») 70 кругов

2. Кими Райкконен («Феррари») +0,908

3. Валттери Боттас («Мерседес») +12,462

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +12,885

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +13,276

6. Фернандо Алонсо («Макларен») +1.11,223

7. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1 круг

8. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг

9. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг

10. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

13. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

14. Ланс Стролл («Уильямс») +1 круг

15. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга

16. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга

Сошли:

Нико Хюлькенберг («Рено»)

Пол ди Реста («Уильямс»)

Ромен Грожан («Хаас»)

Даниэль Риккардо («Ред Булл»)