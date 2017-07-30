Тот случай, когда лучше быть вторым. Как Юлия Ефимова завоевала серебро ЧМ

Юлия Ефимова выиграла серебро на 50 м брассом, уступив только американке Лилли Кинг, которая побила мировой рекорд.

Как должна была проплыть Юлия Ефимова, чтобы завоевать золото на 50 м брассом?

Для начала было бы неплохо повторить лучшее личное время. 29,52 – так быстро Ефимова плавала в 2013 году, когда зажигала на чемпионате мира в Барселоне. Но время это рождалось не только из превосходной формы Юли, но и ее дуэли с Рутой Мейлутите. Тогда настырная девушка из Литвы шарахнула 29,48 в полуфинале, побив рекорды чемпионатов мира, Европы, мира. Это время стояло до сих пор.

Но в финале Ефимова морально сломала Мейлутите, вырвав у нее золото (29,52). Разделили их 0,07 секунды. Почему Рута уступила самой себе? В том числе из-за психологического давления. При том, что Мейлутите лучше выдала старт, выиграв на этом 0,1 секунды. Но по ходу заплыва Ефимова совершила фирменный прыжок «розовой пантеры» и съела конкурентку.

Теперь так не получилось. Лилли Кинг вышла на старт с улыбкой, махала рукой трибунам. Всем видом показывала, что давления она не чувствует. А что переживать? Золото чемпионата мира уже есть, дистанция не входит в программу Олимпиад. Это русская рулетка, лотерея. Но больше шансов у нее, у Кинг, потому что она сильнее в спринте, а Ефимова в тренировках все-таки делает ставку на 200 м брассом.

Сигнал судьи, и Юля показывает почти одинаковое время реакции (0,69) с Кинг (0,67). Но та делает старт мощнее, и Ефимовой нужно догонять.

29,57 – так быстро Юля не плавала со времен Барселоны. То есть она близка к идеальной форме. И на прошлом чемпионате мира в Казани этот результат принес бы золото с отрывом аж в 0,48 секунды от второго места.

Разница с Казанью в том, что теперь в женский брасс пришла Кинг. И она очень быстро плывет – вот и теперь обновила мировой рекорд (29,40).

Перед этим турниром Ефимова выпустила футболки с собственным изображением. Слоган гласил: «Лучше быть мертвым, чем вторым».

Смею выразить мнение, что все-таки лучше быть вторым. Это заслуженное серебро. Этой медали не надо стыдиться. Юля везет из Будапешта полный боекомплект – золото, серебро, бронза.



Ефимова взяла свое. А чтобы прыгнуть выше головы, нужно улучшать старт и чуть сильнее плыть первый полтинник. Как мы видим, Юля тут может прибавить, и до Олимпиады в Токио у нее еще три года.

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50 м брасс. 1. Кинг (США) – 29,40 (рекорд мира). 2. Ефимова (РОССИЯ) – 29,57. 3. Мейли (США) – 29,99.