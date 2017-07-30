Подарок на юбилей. Как «Локомотив» победил «Анжи» без Ари

«Локомотив», благодаря голу Мануэла Фернандеша, с минимальным счетом обыграл «Анжи» и остался одним из лидеров чемпионата.

95 лет «Локомотиву»

На матче с «Анжи» «Локомотив» отметил юбилей – 95 лет со дня рождения клуба. Праздник начался на площади у паровоза за несколько часов до игры. А главным действующим лицом стал Виталий Денисов, который раздавал автографы и фотографировался с болельщиками. Желающих было так много, что очередь к Денисову растянулась от паровоза до самого входа на территорию стадиона. Помимо футболиста, публику развлекли концертом и конкурсами. К такому шоу болельщики уже привыкли, большая их часть теперь приходит на стадион заранее. Да и на данный момент в России нет другого клуба, который бы настолько хорошо делал шоу для зрителей в имеющихся условиях.

.@VitaliyDenisov перед матчем раздавал автографы на площади у стадиона и общался с болельщиками 🤘🏻🔝 pic.twitter.com/WwR6lr8GIa — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 30 июля 2017 г.

Вместе с «Локомотивом» свой юбилей отмечал и президент клуба Илья Геркус, которому исполнилось 45 лет. Отмечал скромно, и подаренного большого зайца для инстаграма так и не сфотографировал.

Кино про Гилерме

Перед чемпионатом мира-2018 в Россию потянулись съемочные группы из Бразилии. Одна из таких «команд», представляющая самую известную сеть O Globo, посетила матч «Локомотива». Бразильцы снимают фильм о подготовке страны к турниру, а еще расспрашивают обо всех соотечественниках, которые когда-то играли или до сих пор выступают в России. Корреспондент «Советского спорта» приняла участие в съемках и рассказала, почему считает Гилерме одним из лучших бразильцев, когда либо выступавших в России. Кстати, ни одного вопроса о безопасности, расизме или плохой подготовке к турниру, так и не прозвучало. Красивый у бразильцев получится фильм, добрый и яркий.

Фарфан – замена Ари

Перед игрой Юрий Семин намекал, что болельщикам будет нетрудно угадать, кто же заменит в атаке травмированного Ари. Вариантов была два: либо Джефферсон Фарфан, который не раз выступал на в роли нападающего в бывших клубах, либо Алексей Миранчук, который во времена экспериментов с этой задачей справлялся не столь хорошо. Выбор был сделан в пользу опытного перуанца. К тому же Фарфану, вероятно, скоро предстоит отправиться в сборную Перу, где ему уготована та же роль в отсутствие дисквалифицированного форварда Пауло Герреро. Хотя в первом тайме Миранчук часто составлял пару перуанцу. Пользы от дуэта было немного – ни один из них не умеет столь эффективно цепляться за мячи, как Ари.

Не зря Юрий Семин называл бразильца ключевой фигурой, а качественных нападающих штучным и эксклюзивным товаром. Без Ари игра «Локо» в атаке изменилась в худшую сторону. Да почти перестала существовать. Весь первый тайм команда безуспешно пыталась пробраться в штрафную «Анжи», но лишь зарабатывала штрафные далеко за ее пределами.

«Анжи» же пытался отвечать быстрыми контратаками. Возможно, они бы удавались лучше, будь на поле новичок команды, «мистер рабона», Хуан Лескано.

Дебют Рыбуса и гол Фернандеша

Новичок «Локомотива» Мацей Рыбус вышел на подмогу во втором тайме. Как и джокер «Анжи» Лескано. Польского защитника встретили аплодисментами, впрочем, не менее тепло проводили и молодого «железнодорожника» Михаила Лысова. Новички не спешили вносить свой вклад в игру. Зато разыгрался Фарфан, правда в двух стопроцентных моментах так и не попал в створ ворот. Через пять минут свой идеальный момент запорол и Миранчук.

Ближе к концу матча «Локо» все-таки забил гол, но из офсайда. И все же юбиляры победили. Три очка команде принес Мануэл Фернандеш, который замкнул прострел Игнатьева. Португалец и в этом сезоне показывает, почему болельщики признали его лучшим. Три победы на старте чемпионата – отличный результат. Но хороший нападающий «Локомотиву» все же очень нужен.

Видео гола Фернандеша