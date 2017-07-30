«Зенит», смотри, как надо! «ПСЖ» покупает Неймара в обход финансового фэйр-плей

Неймар может оказаться в «ПСЖ». Это уже ни для кого не новость. Об этом шумит весь футбольный мир. Но пока вокруг этого трансфера больше вопросов, чем ответов.

Зачем Неймару вообще переходить из легендарной «Барселоны» в неубедительный пока «ПСЖ»? Во сколько обойдется такой трансфер парижскому клубу и сколько игрок будет получать во Франции? Как, наконец, парижане собираются обходить правила финансового фэйр-плей?

Тщеславие или деньги?

Для начала расскажем, какая вожжа вдруг попала под хвост одному из лучших нападающих планеты, что он решил сменить великую «Барселону» на нуворишский «ПСЖ»?

Этому есть как минимум два объяснения. Скорее всего оба они верны. Просто одно из них – для Неймара-младшего, а второе – для его отца и агента – Неймара-старшего.

Футболиста, судя по всему, удалось убедить байками о том, что переход в «ПСЖ» поможет ему наконец-то выйти из тени великого и ужасного Месси, позиции которого в «Барселоне» незыблемы. Играя с аргентинцем в одной команде, Неймар якобы никогда не сможет превзойти его ни в популярности, ни по игровым показателям. А ведь Неймар так хочет выиграть «Золотой мяч».

Отца игрока долго уговаривать не пришлось. Он с владельцами «ПСЖ» говорит на одном языке, отнюдь не футбольном, - на языке денег. Неймар-старший клюнул на приманку в 40 миллионов евро комиссионных, если он сумеет уговорить своего сына променять «Барселону» на «ПСЖ». Чтобы убеждать сынишку было легче, Неймару-младшему предложили в два раза поднять зарплату – вместо 15-ти миллионов евро, которые он получает в «Барселоне», во Франции ему предложили 30 миллионов – столько, сколько получает в Каталонии все тот же Месси.

Согласитесь, «ПСЖ» сделал предложение, от которого невозможно отказаться, особенно, если «Барселона» отказывается повышать Неймару зарплату, даже несмотря на наличие такой конкуренции на рынке.

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Кванто коста?

Сколько стоит Неймар? Вопрос риторический. Как говорят все футбольные агенты: игрок стоит столько, за сколько его покупают. Поэтому самый дорогой на данный момент футболист стоит 105 миллионов евро – Поль Погба, перешедший год назад из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

Сколько же тогда должен стоить Неймар? За сколько «Барселона» согласится отпустить его в «ПСЖ»? Ответ на этот вопрос тоже есть – ни за сколько. «Барселона» не хочет отпускать одного из своих самых разрекламированных футболистов ни за какие деньги. Но «Барселону» можно и не спрашивать, ведь в контракте Неймара прописана минимальная сумма отступных, за которые каталонцы будут обязаны продать игрока. Судя по сумме, она была написана больше для красоты, нежели в качестве величины, которую кто-то реально надеялся получить – 222 миллиона евро.

И знаете что? «ПСЖ» готов заплатить эти деньги. У арабских шейхов были траты и покрупнее. От их нефтяной казны не сильно убудет. Но в этот момент возникает еще одна проблема…

Взломать финансовый фэйр-плей

Эта проблема – правила финансового фэйр-плей. В УЕФА разработали эту систему в попытке научить футбольные клубы жить по средствам. В идеале клуб не должен тратить больше, чем он зарабатывает. Но до сих пор идет процесс адаптации. Поэтому УЕФА разрешает владельцам клубов вкладывать в команду определенные суммы. Но трансфер Неймара за 222 миллиона евро ни коим образом в эти рамки не вписывается.

Тут бы и сказочки конец. Но арабские шейхи не лыком шиты. Они придумали схему, с помощью которой можно обвести УЕФА вокруг пальца, обойдя правила финансового фэйр-плей. Как? Все очень просто…

Смотрите, есть клуб «ПСЖ». Еще есть группа компаний, которая владеет парижским клубом и управляет им. Но и это еще не все. Есть еще и фонд Qatar Sports Investments, который владеет этой группой.

Так вот, этот самый фонд занимается еще и организацией чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году. В ближайшее время Неймар должен отправиться в Катар для подписания соглашения с этим фондом – он станет одним из послов ЧМ-2022.

Если верить инсайдерской информации, сумма контракта Неймара с Катаром может составить рекордные 300 миллионов евро. В договоре это, конечно, прописано не будет, но 222 миллиона евро из этих средств будут целевыми – за них Неймар должен будет выкупить собственный трансфер у «Барселоны» и на правах свободного агента перейти в «ПСЖ». Занавес!

Подобной сделки на таком уровне и с такими финансовыми вложениями в истории современного футбола еще не было. Но после этого мы вполне можем себе представить рекламный контракт, скажем, Пауло Дибала с «Газпромом» на 150 миллионов евро, после которого игрок выкупает свой трансфер у «Ювентуса» и бесплатно подписывает соглашение с питерским «Зенитом». А почему бы и нет?!

Кстати…

…как вы думаете, почему Неймар до сих пор в «Барселоне», а не в «ПСЖ»? Здесь тоже замешаны деньги и жадность. Год назад Неймар-младший при посредничестве своего агента, Неймара-старшего, подписал с «Барсой» ново соглашение. По одному из пунктов этого соглашения, Неймар-старший получит 26 миллионов евро комиссии, если до 31 июля 2017 года Неймар-младший все еще будет играть в «Барселоне». Вот предприимчивый папаша и попросил «ПСЖ» чуть подождать с переходом футболиста – хочет и рыбку съесть и косточкой не подавиться.

