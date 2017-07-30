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Роман Любимов: С Плэттом конфликта не было

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Роман Любимов: С Плэттом конфликта не было
Фото: ХК ЦСКА

Форвард ЦСКА Роман Любимов отметил возвращение в ЦСКА победным дублем в ворота «Сибири». А затем ответил на вопросы «Советского спорта».

Форвард Роман Любимов – знаковая фигура для болельщиков ЦСКА. В 2016 году о стал одним из героев плей-офф, где армейцы дошли до финала. А затем хорошо проявил себя и на чемпионате мира в Москве, завоевав в составе сборной России бронзовые медали.

После этого Любимов отправился покорять НХЛ и провел там один сезон в «Филадельфии». Дебют не задался – нападающий получал на льду не слишком много игрового времени и проявить себя как следует не смог. Поэтому летом Роман принял решение вернуться в КХЛ и подписал с ЦСКА новый контракт. А в первом же контрольном матче москвичей отметил свое возвращение дублем в ворота «Сибири».

– Ну это всего лишь первый матч в межсезонье, – скромничает Любимов. – Лед подтаял. Да и игра была тык-мык, ничего особенного. Хорошо, что кое-что получилось. Но пока не все.

– Но две шайбы то вы забросили. Для начала – очень неплохо.
– Повезло. Да и звено у нас хорошее. С Шалуновым и Шумаковым у меня прекрасный контакт. Много разговариваем и обсуждаем игровые моменты очень подробно. Где кому отдать, куда лучше двигаться и все такое. Процесс притирки отлично идет. Подстраиваемся друг под друга. Смотрим, кому как удобней. Кто как любит играть.

– Соскучились по дому?
– Конечно! Особенно болельщикам спасибо. Они кричали с трибуны, как меня зовут. Значит, не забыли за год, верят в меня. Это приятно.

– Удивились, что на первом же предсезонном матче трибуна будет забита под завязку?
– Честно говоря, нет. Суббота же. На улице жарища, а во дворце попрохладнее. Так почему бы и в июле на хоккей не сходить? Тем более, что вход свободный.

– Вы за год в НХЛ в мастерстве прибавили?
– В чем-то наверное. Я много работал над своей игрой. Но не мне судить об этом.

– Плэтт вам без проблем уступил 13-й игровой номер?
– Да я когда в раздевалку в первый раз после возвращения вошел на моем месте уже висел свитер с 13-м номером. А Плэтт раньше под 16-м играл. Сейчас он освободился, опять его возьмет. Так что конфликта и быть не могло.

– Место в раздевалке всем хватает? Уж больно длинная скамейка у ЦСКА в этом году.
– Никто не жалуется. В тесноте, да не в обиде.

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