Гилерме: Кто же откажется от Дзюбы!

Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал о трудной победе над «Анжи», кому команда ее посвятила, и что подарила президенту клуба Илье Геркусу.

– Во втором тайме был эпизод, когда Миранчук не реализовал момент, и Юрий Семин так эмоционально среагировал, что потерял ботинок. Обратили внимание?

– Конечно, нет, мне нужно концентрироваться на том, что происходит на поле. Не замечаю, что творится на бровке.

– Бремя лидерства тяжело дается?

– Ну, трудно… Особенно тяжело играть против команд, которые действуют от обороны. Не знаю, какой процент владения мячом был, но у «Анжи» был только один момент в первом тайме и несколько не очень опасных контратак во втором. Мы же все время атаковали. Я всегда ребятам говорю, что с такими соперниками тяжелее, чем со «Спартаком» или ЦСКА. Те больше атакуют, дают больше пространства. Хорошо, что дотерпели, дождались хорошего момента. И забили.

– Сложности не были связаны и с тем, что Ари выбыл из-за травмы?

– И поэтому тоже, согласен. Все знают, что Ари очень важен для нас, футболист с большим опытом. Он очень хорошо играет впереди, борется за мяч. Его не хватает. Но у нас есть игроки, которые могут его заменить.

Видео гола Фернандеша

– Говорят, Дзюба может прийти в «Локо». Слышали?

– Нет, впервые от вас узнаю.

– Но Дзюба может помочь «Локо»?

– Все знают, какой качественный игрок Артем. Если бы он перешел в «Локо», это было бы хорошо. Кто же откажется от Дзюбы!

– «Локомотив» отмечает 95 лет. В такой день играть проще или сложнее?

– Это большая ответственность. Хотели подарить победу клубу. Плюс перед игрой особенно отмечали, что нужно выиграть ради Ари. Он сам попросил сделать это для него. Хорошо, что получилось.

– Президента как поздравили? Что подарили?

– Футболку с его именем, цифрой 45, все игроки расписались на ней.

Девять очков на старте чемпионата!

Поздравили президента «Локомотива» с днём рождения в победной раздевалке 👍🏻🎉#ЖелезноВместе pic.twitter.com/SDLu5tRa6Y — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 30 июля 2017 г.

Хуан Лескано: Рабона? Такой удар нужно долго тренировать

Новичок «Анжи» Хуан Лескано рассказал, как стать известным, благодаря красивому удару по воротам.

– Сложный матч, мы были бы довольны и ничьей, – кратко резюмирует исход игры нападающий.



– Как вы осваиваетесь в «Анжи»?

– Меня хорошо приняли, но я в команде совсем недавно, так что пока все хорошо, только мы не сыграны.

– Вы теперь знамениты в России после удара рабоной. Как это у вас получилось?

– Да просто появилась возможность пробить по воротам. Решил, что таким образом получится эффективнее всего.

– Все ли аргентинские футболисты могут такие удары исполнять?

– Нет, далеко не все! Этот элемент нужно долго тренировать, чтобы пробить так, как я.