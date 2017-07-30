Гилерме: Кто же откажется от Дзюбы!
Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал о трудной победе над «Анжи», кому команда ее посвятила, и что подарила президенту клуба Илье Геркусу.
– Во втором тайме был эпизод, когда Миранчук
не реализовал момент, и Юрий Семин так
эмоционально среагировал, что потерял
ботинок. Обратили внимание?
– Конечно, нет, мне нужно концентрироваться на том, что происходит на поле. Не замечаю, что творится на бровке.
Нет туфли, но есть 3 очка #ЛокоАнжи pic.twitter.com/ubTTI2qNli— Алексей Антипов (@Aleks_Anti) 30 июля 2017 г.
– Бремя лидерства
тяжело дается?
– Ну, трудно… Особенно тяжело играть против команд, которые действуют от обороны. Не знаю, какой процент владения мячом был, но у «Анжи» был только один момент в первом тайме и несколько не очень опасных контратак во втором. Мы же все время атаковали. Я всегда ребятам говорю, что с такими соперниками тяжелее, чем со «Спартаком» или ЦСКА. Те больше атакуют, дают больше пространства. Хорошо, что дотерпели, дождались хорошего момента. И забили.
– Сложности не были связаны и с тем, что
Ари выбыл из-за травмы?
– И поэтому тоже, согласен. Все знают, что Ари очень важен для нас, футболист с большим опытом. Он очень хорошо играет впереди, борется за мяч. Его не хватает. Но у нас есть игроки, которые могут его заменить.
– Говорят, Дзюба может прийти в «Локо».
Слышали?
– Нет, впервые от вас узнаю.
– Но Дзюба
может помочь «Локо»?
– Все знают, какой качественный игрок Артем. Если бы он перешел в «Локо», это было бы хорошо. Кто же откажется от Дзюбы!
– «Локомотив» отмечает 95 лет. В такой день
играть проще или сложнее?
– Это большая ответственность. Хотели подарить победу клубу. Плюс перед игрой особенно отмечали, что нужно выиграть ради Ари. Он сам попросил сделать это для него. Хорошо, что получилось.
– Президента как
поздравили? Что подарили?
– Футболку с его именем, цифрой 45, все игроки расписались на ней.
Девять очков на старте чемпионата!— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 30 июля 2017 г.
Поздравили президента «Локомотива» с днём рождения в победной раздевалке 👍🏻🎉#ЖелезноВместе pic.twitter.com/SDLu5tRa6Y
Хуан Лескано: Рабона? Такой удар нужно долго тренировать
Новичок «Анжи» Хуан Лескано рассказал, как стать известным, благодаря красивому удару по воротам.
– Сложный матч, мы были бы довольны и
ничьей, – кратко резюмирует исход игры
нападающий.
– Как вы осваиваетесь в «Анжи»?
– Меня хорошо приняли, но я в команде совсем недавно, так что пока все хорошо, только мы не сыграны.
– Вы теперь знамениты в России после удара
рабоной. Как это у вас получилось?
– Да просто появилась возможность пробить по воротам. Решил, что таким образом получится эффективнее всего.
– Все ли аргентинские футболисты могут
такие удары исполнять?
– Нет, далеко не все! Этот элемент нужно долго тренировать, чтобы пробить так, как я.
Матч
Голы
Фернандеш 81 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан (Михалик, 90), Баринов (Миранчук А., 69), Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов, Фернандеш, Лысов (Рыбус, 46)
Анжи: Солосин, Фибел, Полуяхтов, Гулиев, Афонин, Брызгалов, Данченко, Хубулов (Кацаев, 54), Мамтов (Лескано, 46), Маркелов, Яковлев (Базелюк, 68)
Предупреждения:
Тарасов, 43; Фернандеш, 78; Кверквелия, 86 - Фибел, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
30 июля 17:30, Локомотив, Текстовая трансляция