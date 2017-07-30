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Гилерме: Кто же откажется от Дзюбы!

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гилерме: Кто же откажется от Дзюбы!
Фото: ФК «Зенит»

Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал о трудной победе над «Анжи», кому команда ее посвятила, и что подарила президенту клуба Илье Геркусу.

– Во втором тайме был эпизод, когда Миранчук не реализовал момент, и Юрий Семин так эмоционально среагировал, что потерял ботинок. Обратили внимание?
– Конечно, нет, мне нужно концентрироваться на том, что происходит на поле. Не замечаю, что творится на бровке.

– Бремя лидерства тяжело дается?
– Ну, трудно… Особенно тяжело играть против команд, которые действуют от обороны. Не знаю, какой процент владения мячом был, но у «Анжи» был только один момент в первом тайме и несколько не очень опасных контратак во втором. Мы же все время атаковали. Я всегда ребятам говорю, что с такими соперниками тяжелее, чем со «Спартаком» или ЦСКА. Те больше атакуют, дают больше пространства. Хорошо, что дотерпели, дождались хорошего момента. И забили.

– Сложности не были связаны и с тем, что Ари выбыл из-за травмы?
– И поэтому тоже, согласен. Все знают, что Ари очень важен для нас, футболист с большим опытом. Он очень хорошо играет впереди, борется за мяч. Его не хватает. Но у нас есть игроки, которые могут его заменить.

Видео гола Фернандеша

– Говорят, Дзюба может прийти в «Локо». Слышали?
– Нет, впервые от вас узнаю.

– Но Дзюба может помочь «Локо»?
– Все знают, какой качественный игрок Артем. Если бы он перешел в «Локо», это было бы хорошо. Кто же откажется от Дзюбы!

– «Локомотив» отмечает 95 лет. В такой день играть проще или сложнее?
– Это большая ответственность. Хотели подарить победу клубу. Плюс перед игрой особенно отмечали, что нужно выиграть ради Ари. Он сам попросил сделать это для него. Хорошо, что получилось.

– Президента как поздравили? Что подарили?
– Футболку с его именем, цифрой 45, все игроки расписались на ней.

Хуан Лескано: Рабона? Такой удар нужно долго тренировать

Новичок «Анжи» Хуан Лескано рассказал, как стать известным, благодаря красивому удару по воротам.

– Сложный матч, мы были бы довольны и ничьей, – кратко резюмирует исход игры нападающий.

– Как вы осваиваетесь в «Анжи»?
– Меня хорошо приняли, но я в команде совсем недавно, так что пока все хорошо, только мы не сыграны.

– Вы теперь знамениты в России после удара рабоной. Как это у вас получилось?
– Да просто появилась возможность пробить по воротам. Решил, что таким образом получится эффективнее всего.

– Все ли аргентинские футболисты могут такие удары исполнять?
– Нет, далеко не все! Этот элемент нужно долго тренировать, чтобы пробить так, как я.

Матч

Локомотив - Анжи - 1:0 (0:0)

Голы

Фернандеш 81 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан (Михалик, 90), Баринов (Миранчук А., 69), Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов, Фернандеш, Лысов (Рыбус, 46)

Анжи: Солосин, Фибел, Полуяхтов, Гулиев, Афонин, Брызгалов, Данченко, Хубулов (Кацаев, 54), Мамтов (Лескано, 46), Маркелов, Яковлев (Базелюк, 68)

Предупреждения:

Тарасов, 43; Фернандеш, 78; Кверквелия, 86 - Фибел, 90

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

30 июля 17:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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