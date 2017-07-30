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Мацей Рыбус: Приятно вернуться в чемпионат России

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мацей Рыбус (справа)
Мацей Рыбус (справа)Фото: «Советский спорт»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал о своем дебюте в московском клубе. В воскресенье железнодорожники обыграли «Анжи» в матче 3-го тура РФПЛ (1:0).

– Тяжелый был матч или рядовой?
– Конечно, тяжелый. Мы до конца бились, хорошо, что во втором тайме добавили, сыграли более агрессивно, больше времени проводили в атаке, и забили гол.

– Не боялись, что будет ничья?
– До конца верили в положительный результат. Пока игра идет, нужно прилагать все усилия, чтобы победить.

Видео гола Фернандеша

– Главный тренер вам заранее сказал, что выйдете после перерыва?
– Я пошел разминаться за десять минут до конца первого тайма. И в перерыве услышал, что выхожу на поле. Но мне еще нужно набирать форму, потерял время, пока находился во Франции. Скоро заиграю лучше.

– Вы сыграли по всей левой бровке. Это непривычно?
– Пару матчей при такой схеме играл. Это не ново для меня. Хотя и не очень удобно.

– Во втором тайме игра редко шла через ваш левый фланг. Почему?
– Не знаю, видно было, что справа атаковали чаще. Оттуда и гол забили. Наверное, соперник так располагался, что правая сторона была более открыта. Там и искали свободные зоны.

– Как вам работается с Юрием Семиным? Жесткий тренер?
– Нет, конечно! Хороший тренер. Видно, что очень умный специалист с большим опытом. И как человек хороший.

– Приятно вернуться в российский чемпионат?
– Приятно! Не ожидал, что так быстро вернусь. Но во Франции потерял место в составе. Нужно было что-то менять. Так и оказался в «Локомотиве».

Матч

Локомотив - Анжи - 1:0 (0:0)

Голы

Фернандеш 81 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан (Михалик, 90), Баринов (Миранчук А., 69), Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов, Фернандеш, Лысов (Рыбус, 46)

Анжи: Солосин, Фибел, Полуяхтов, Гулиев, Афонин, Брызгалов, Данченко, Хубулов (Кацаев, 54), Мамтов (Лескано, 46), Маркелов, Яковлев (Базелюк, 68)

Предупреждения:

Тарасов, 43; Фернандеш, 78; Кверквелия, 86 - Фибел, 90

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

30 июля 17:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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