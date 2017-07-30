Мацей Рыбус: Приятно вернуться в чемпионат России
Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал о своем дебюте в московском клубе. В воскресенье железнодорожники обыграли «Анжи» в матче 3-го тура РФПЛ (1:0).
– Тяжелый был матч или рядовой?
– Конечно, тяжелый. Мы до конца бились, хорошо, что во втором тайме добавили, сыграли более агрессивно, больше времени проводили в атаке, и забили гол.
– Не боялись, что будет ничья?
– До конца верили в положительный результат. Пока игра идет, нужно прилагать все усилия, чтобы победить.
– Главный тренер вам заранее сказал, что выйдете после перерыва?
– Я пошел разминаться за десять минут до конца первого тайма. И в перерыве услышал, что выхожу на поле. Но мне еще нужно набирать форму, потерял время, пока находился во Франции. Скоро заиграю лучше.
– Вы сыграли по всей левой бровке. Это непривычно?
– Пару матчей при такой схеме играл. Это не ново для меня. Хотя и не очень удобно.
– Во втором тайме игра редко шла через ваш левый фланг. Почему?
– Не знаю, видно было, что справа атаковали чаще. Оттуда и гол забили. Наверное, соперник так располагался, что правая сторона была более открыта. Там и искали свободные зоны.
– Как вам работается с Юрием Семиным? Жесткий тренер?
– Нет, конечно! Хороший тренер. Видно, что очень умный специалист с большим опытом. И как человек хороший.
– Приятно вернуться в российский чемпионат?
– Приятно! Не ожидал, что так быстро вернусь. Но во Франции потерял место в составе. Нужно было что-то менять. Так и оказался в «Локомотиве».
Матч
Голы
Фернандеш 81 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан (Михалик, 90), Баринов (Миранчук А., 69), Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов, Фернандеш, Лысов (Рыбус, 46)
Анжи: Солосин, Фибел, Полуяхтов, Гулиев, Афонин, Брызгалов, Данченко, Хубулов (Кацаев, 54), Мамтов (Лескано, 46), Маркелов, Яковлев (Базелюк, 68)
Предупреждения:
Тарасов, 43; Фернандеш, 78; Кверквелия, 86 - Фибел, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
30 июля 17:30, Локомотив, Текстовая трансляция