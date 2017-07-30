Мацей Рыбус: Приятно вернуться в чемпионат России

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал о своем дебюте в московском клубе. В воскресенье железнодорожники обыграли «Анжи» в матче 3-го тура РФПЛ (1:0).

– Тяжелый был матч или рядовой?

– Конечно, тяжелый. Мы до конца бились, хорошо, что во втором тайме добавили, сыграли более агрессивно, больше времени проводили в атаке, и забили гол.

– Не боялись, что будет ничья?

– До конца верили в положительный результат. Пока игра идет, нужно прилагать все усилия, чтобы победить.

Видео гола Фернандеша

– Главный тренер вам заранее сказал, что выйдете после перерыва?

– Я пошел разминаться за десять минут до конца первого тайма. И в перерыве услышал, что выхожу на поле. Но мне еще нужно набирать форму, потерял время, пока находился во Франции. Скоро заиграю лучше.

– Вы сыграли по всей левой бровке. Это непривычно?

– Пару матчей при такой схеме играл. Это не ново для меня. Хотя и не очень удобно.

– Во втором тайме игра редко шла через ваш левый фланг. Почему?

– Не знаю, видно было, что справа атаковали чаще. Оттуда и гол забили. Наверное, соперник так располагался, что правая сторона была более открыта. Там и искали свободные зоны.

– Как вам работается с Юрием Семиным? Жесткий тренер?

– Нет, конечно! Хороший тренер. Видно, что очень умный специалист с большим опытом. И как человек хороший.

– Приятно вернуться в российский чемпионат?

– Приятно! Не ожидал, что так быстро вернусь. Но во Франции потерял место в составе. Нужно было что-то менять. Так и оказался в «Локомотиве».