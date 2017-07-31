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Футбол  Спартак- : -Краснодар
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Евгений Ловчев: «Спартак» выиграет у «Краснодара»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Ловчев: «Спартак» выиграет у «Краснодара»
Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев объяснил, почему он уверен в победе «Спартака» над «Краснодаром».

– Почему я думаю, что «Спартак» выиграет? Команда уже потеряла четыре очка. Но в Уфе Зе Луиш имел неплохие моменты, однако не подфартило. В чем еще причины очковых потерь? У тех, кто играл за сборную накопилась усталость. А это Джикия, Комбаров, Глушаков. Много эмоций ушло и на празднование чемпионства. Мы помним, как Глушаков приехал к стадиону и там праздновал вместе с болельщиками. Надо понимать, что у каждого запас эмоций не беспределен. Необходимо какое-то время, чтобы растраченные эмоции восстановить. А Глушаков – важнейший игрок в «Спартаке». Каррера дал ему отдохнуть в матче с «Уфой». Но скоро Денис придет в норму, он спортсмен до мозга костей, он соберется.

Возвращаюсь к своей мысли на счет фарта – он не может уйти совсем, фарт вернется и голы будут. Моменты-то у команды есть, а это главное.

Общий психологический фон перед матчем для «Краснодара» более благоприятен – команда пока выигрывает. Но в отношении «Спартака» этого преимущества не будет, потому что последние матчи завершались победами спартаковцев, кроме последней игры. Поэтому краснодарцы будут соперников опасаться.

Но есть еще более существенные аргументы в пользу красно-белых. Спартаковское нападение сильнее, чем у соперников, когда там нет Смолова. Это очевидно.

И еще один огромный козырь – свой стадион. Это первый матч «Спартака» на «Открытие Арене» в новом сезоне. Аншлаг обеспечен, в этом нет сомнений. Атмосфера будет такая же, как на золотых матчах прошлого сезона. Трибуны будут постоянно гнать игроков «Спартака» вперед, станут двенадцатым игроком.

Голосование: Как завершится матч «Спартак» – «Краснодар»?

Матч

Спартак - Краснодар

Место и дата

31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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Евгений Ловчев
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