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«Комбат-батяня! За нами Россия…» Наши девчонки совершили чудо в эстафете

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Комбат-батяня! За нами Россия…» Наши девчонки совершили чудо в эстафете
Фото: Gettyimages.ru

Пожалуй, это самая поразительная медаль сборной России по плаванию. Женская комбинированная эстафета выиграла серебро с рекордом Европы.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ

Да, в истории российского плавания теперь есть пятница, 28 июля, когда Юля Ефимова, Евгений Рылов и Антон Чупков завоевали три золотые медали. Я сравниваю это с чемпионатом мира по хоккею в 2008 году, когда спустя 15 лет было выиграно золото. Такой же прорыв, как в Квебеке!

Но женская комбинированная эстафета 4х100 м в воскресенье оглушила всех. Нужно объяснить, что в истории у наших девушек были только две бронзы Олимпиады (1980, 1992) и четыре бронзы чемпионата мира (1978, 1982, 1994, 2013). Казалось, это наш потолок, допрыгнуть до которого будет большим счастьем.

Тем более Ефимова выступает в эстафетах вместе с Анастасией Фесиковой с тех пор, еще когда она была Зуевой. Да и Вероника Попова с ними давным-давно. Девчонки мечтали взять медаль именно таким составом, своей бандой…

Начинает Фесикова, и первый этап выплывает из 59 секунд (58,96). Очень неплохо! Американки уже имеют отрыв в 0,42 секунды, но что это?!

На втором этапе сражаются Ефимова и Лилли Кинг – и эту сотню выигрывает Юля. Теперь Россия лидирует на 0,03 секунды. Получается, что Ефимова вырвала у Кинг в гонке аж 0,45. У мировой рекордсменки и олимпийской чемпионки, представляете?!

Светлана Чимрова держится второй после баттерфляя. В принципе Америка не так далеко, но там плывет очень быстрая Симон Мануэль. Вероника Попова прыгает в воду, имея фору в 1,62 секунды. И ее не упускает. Есть первое серебро в истории! Фантастика!

«ОТЛИЧНАЯ КОМАНДА»

– Все у меня сложилось хорошо, – сказала Фесикова. – Задачей было выплыть из 59 секунд. Это удалось, но было очень тяжело. Я плыла и думала: «Юля, стой! Я плыву!»

Мы показали тот результат, на который настраивались. А ребята, которые взяли бронзу, поставили жирный восклицательный знак. Супер!

– Грело, что вы выступали старой компанией?
– Вы даже представить не можете! Когда Вероника коснулась бортика, и мы стали вторыми, Юля воскликнула: «Мы сделали это! Наконец-то!» Всегда что-то было не так. Но вот у нас сложилась классная эстафета.

У нас вообще отличная команда. Все молодцы. Я это вам как капитан говорю!

– Чем же объяснить этот прорыв – 10 медалей в плавании, три золотых?
– Появилась идиллия. Есть спокойствие в команде. Никто не мешает. Все помогают. Сами спортсмены поддерживают друг друга. Ребята сдружились. Провожают на старт, встречают после финиша. Главный тренер подбадривает. Да, у нас одна из лучших команд за всю историю.

И спасибо болельщикам, мы слышим «Россия» с трибун. Тут очень много наших людей, и мы это чувствуем.

Юлия Ефимова: Девчонки сказали «Если не берем медаль, то уйдем в декрет!»

«МЫ КАК ПОДЛОДКИ»

– Самыми сложными для меня были последние 20 метров, – рассказывает Чимрова. – И мне сказала Вероника: «Вам главное – коснуться. Следующий человек после вас поплывет кролем, помогите ему!» Я сжала зубы и плыла как могла, думая: «Господи, где этот бортик?!».

Вероника Попова была в Будапеште два раза в 0,08 секунды от медали – от серебра и бронзы. Но увы… «А я так хотела распрощаться с фамилией Попова на ударной ноте! – грустила Вероника. – Я выхожу замуж, становлюсь Андрусенко».

И вот получилось, да как лихо!

– Чувствуете, что дозрели до этой медали?
– Наверное, да. Этот год для меня был очень устойчивым психологически, очень спокойным. Я уверена в себе, ведь терять нечего. Либо пан, либо пропал. После Олимпиады были мысли, что надо заканчивать. Но я вернулась и наслаждаюсь своим делом.

– Как вы плыли свой этап?
– Боже, я даже не знаю, как это у нас получилось! Плыла и думала, что девчонки создали такой задел. Нельзя их подвести, нужно плыть быстро. Россия, ты же со мной! Все болеют. Как же так? Много разных мыслей было.

А еще Юлька нас здорово мотивировала. Своим взглядом, своей улыбкой и даже песнями, которые мы подхватили.

– Какими?
– Перед стартом мы пели «Батяня-комбат»: «За нами Россия, Москва и Арбат…»

А еще это день ее города Волгодонска. День Военно-морского флота. Мы же как подлодки, как крейсеры покоряем водные просторы.

И это день рождения моей бабушки. Вы напишете? Валентина Егоровна Попова, ей 79 лет. Живет в Волгоградской области, хутор Троицкий. Позвоню ей уже из России. Бабулечка, я очень тебя люблю! Ты всегда молишься за меня, спасибо тебе большое! Мне так важна твоя поддержка! – мне казалось, что Вероника сейчас взлетит куда-то под потолок от счастья.

Да, это снова наш день!

ПЛАВАНИЕ

Женщины

4х100 м комбинированная эстафета. 1. США – 3.51,55 (рекорд мира). 2. РОССИЯ (Фесикова, Ефимова, Чимрова, Попова) – 3.53,38 (рекорд Европы). 3. Австралия – 3.54,29. 

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