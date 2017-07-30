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Юлия Ефимова: Девчонки сказали «Если не берем медаль, то уйдем в декрет!»

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юлия Ефимова: Девчонки сказали «Если не берем медаль, то уйдем в декрет!»
Фото: Gettyimages.ru

Юлия Ефимова завоевала четыре медали на чемпионате мира в Будапеште и дала интервью «Советскому спорту».

– Как же вам удалось проплыть быстрее Лилли Кинг на 0,45 секунды?
– Так ведь это эстафета! Она всегда хорошо заходит с друзьями. Вместе с командой весело, легко. Рвешь со старта, чтобы завоевать эту медаль.

– Где же такой настрой на личную сотню взять?
– Нереально! Когда ты с командой, у тебя будто крылья за спиной вырастают. Может, всех девчонок вместе собрать, чтобы меня на старт выпускали? Но они меня и так постоянно провожают.

– Что скажете о личном полтиннике?
– Чуть-чуть с касанием не угадала. Очень много разбирали эту дистанцию. Я смотрела свои прошлые заплывы по технике, чтобы точно попасть в касание. В принципе мне это удалось, я рядом со своим лучшим результатом. Давно так не плавала!

Вообще я очень довольна этим чемпионатом. Все мы делаем правильно. У меня еще три года до Олимпиады в Токио, чтобы исправить нюансы.

«Комбат-батяня! За нами Россия…» Наши девчонки совершили чудо в эстафете

– Кто угрожал Светлане Чимровой декретом?
– Настя Фесикова с Вероникой Поповой сказали перед стартом: «Если у нас сейчас ничего не получится, то уходим в декрет!» Я им так: «Стоп, подождите. А если берем медаль, вы ждете до Токио?» - «Да». На том и договорились.

– Как вы выбираете песню для старта?
– Мы очень давно поем «Батяню-комбата». Это для веселья, чтобы понять командный дух и создать хорошее настроение. Ну а теперь мы едем на этап Кубка мира в Москву.

– Кинг там будет?
– Не думаю. Наверное, возвращается домой в университет.

– Настя Фесикова говорила об удивительной атмосфере в сборной. Согласны?
– Да, теперь все намного лучше. Наконец, нет никаких собраний, где тебе забивают голову какой-то чушью или бранят. Дурно от этого становилось! А теперь гораздо лучше с Сереем Валентиновичем Колмогоровым. Он дал свободу многим. Если бы еще не пара подводных камней, было бы вообще отлично.

Но нам была нужна свобода. Сейчас все ребята раскрепостились. Главное – нам не мешать! Это уже хорошо.

– Вы будете дальше работать с Рональдом Шуманом или с кем-то еще, чтобы улучшить старт?
– Планируем. Но у меня было очень мало времени, чтобы его подготовить. Шуман говорит, что свой старт тренировал 20 лет. У меня было всего три недели до чемпионата мира.

И когда я приехала в Будапешт, у меня все шло через раз. То очень классно, то хуже чем было. Но я знаю, над чем работать, какие упражнения делать. Я постоянно с Шуманом на связи. Других тренеров и спортсменов тоже будем приглашать. Посмотрим разные тактики.

– У вас теперь 14 медалей чемпионатов мира. Больше в истории нашего плавания не было ни у кого.
– Да? Ну здорово! Надеюсь, люди запомнят меня надолго.

ПЛАВАНИЕ

Женщины

4х100 м комбинированная эстафета. 1. США – 3.51,55 (рекорд мира). 2. РОССИЯ (Фесикова, Ефимова, Чимрова, Попова) – 3.53,38 (рекорд Европы). 3. Австралия – 3.54,29. 

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