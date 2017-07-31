Александр Зуев: С Каррерой разговаривал один раз

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев дал интервью «Советскому спорту».

«НУЖНО ИГРАТЬ, А НЕ СИДЕТЬ НА СКАМЕЙКЕ»

После матча с «Амкаром» (1:0) Зуев светился от счастья. На счету 21-летнего полузащитника победный гол желто-синих.

– Наконец-таки забил свой первый гол в премьер-лиге. Долго ждал этого момента.

– Вы бурно отпраздновали успех. Колени не стерли?

– Все хорошо (смеется).

– Победа позволила «Ростову» подняться в турнирной таблице.

– Да. Сейчас у нас эмоциональный подъем. Постепенно движемся от матча к матчу.

– В «Ростове» вы чуть больше месяца. Как возник вариант с арендой?

– В начале лета вернулся из «Крыльев Советов», где тоже был в аренде. Практически сразу понял, что в «Спартаке» на меня сейчас особо никто не рассчитывает. В этот момент появился вариант с арендой в «Ростов». Почти не раздумывал и с радостью согласился. Сейчас мне нужно играть, а не сидеть на скамейке запасных. Новая команда, вызов, опыт. Надеюсь, что здесь я стану сильнее.

– Почему быстро приняли решение о переходе?

– Потому что «Ростов» – хорошая команда. Мне всегда нравилось приезжать в Ростов-на-Дону. У города своя атмосфера, а у команды отличные болельщики. Минусов вообще не могу назвать.

– Не испугались перемен, которые произошли в «Ростове»?

– Нет. Я же следил за ситуацией. Перед переходом посмотрел, что за тренерский штаб, какие новички и понял, что собирается хорошая команда.

– Леонид Кучук общался с вами перед переходом?

– Сначала встретился со своим агентом, а потом со спортивным директором клуба Алексеем Рыскиным. Он мне озвучил требования тренера, и я принял окончательное решение.

– В «Ростове» вы играете на позиции инсайда.

– Это первый опыт для меня на этой позиции. Есть нюансы, но я привыкаю к ним от матча к матчу. К инсайдам другие требования, на них оказывают больше давление. Опят же это опыт. Для футболиста большой плюс, когда он может «закрыть» несколько позиций.

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«ОБИДЫ НА «СПАРТАК» НЕТ»

– Прошлый сезон вы заканчивали в «Крыльях Советов», где тоже были в аренде.

– Я играл почти в каждом матче, набрался уверенности. Да, не хватало результативных действий, и хромала реализация, но это было правильное решение. Остался бы – полгода просидел на скамейке запасных в «Спартаке».

– По итогам сезона самарцы вылетели в ФНЛ.

– Старались сделать все, чтобы остаться, но не получились. Большой удар для меня. Неделю после этого был вообще без настроения.

– Обидно, что «Спартак» так и не дал достаточно игровой практики в прошлом сезоне?

– Если посмотреть назад, то в первой части чемпионского сезона я сыграл 7 игр. Довольно-таки хорошая статистика, но всегда хочется большего. Зимой в команде появилось много новичков, и я понял, что места в составе мне не будет. Все-таки впереди был отрезок, где команда боролась за чемпионство. Обида на «Спартак»? Ее нет. Надо просто выходит на поле, и доказывать свою состоятельность.

– Перед уходом в «Ростов» общались с Массимо Каррерой?

– Нет. Я с ним вообще разговаривал один раз. Год назад, когда убрали Аленичева. Кстати, еще перед стартом прошлого сезона я хотел уйти в аренду, но Дмитрий Анатольевич сказал « ты что, с ума сошел? Выходи на поле и доказывай. Ты в «Спартаке». Потом пришел другой тренер, начались перемены. Я подошел к Каррере и попросил, чтобы меня отпустили в аренду, так как я очень хочу играть. Он ответил мне «нет, я на тебя рассчитываю». На этом тема закрылась до зимы, а вторую часть сезона я провел в «Крыльях».

– Чемпионскую медаль тебе вручили.

– Приятный момент. Все-таки мне всего 21 год, а я уже выиграл чемпионат. Да, я играл не все матчи, сделал для команды не так много, мой вклад маленький, но он все-таки есть. Я участвовал в голевых атаках, отдавал передачи.

– Мечта – вернуться в «Спартак»?

– Как жизнь сложится. В Самаре я строил какие-то планы, а мы вылетели. Так что посмотрим. Сейчас я не хочу ничего загадывать.