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Путь воина или путь статиста? Скоро узнаем правду о Дзюбе

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Артем Дзюба
Артем ДзюбаФото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о ситуации «Витязь на распутье» для нападающего «Зенита».

Артем Дзюба второй матч подряд и впервые на питерском отрезке карьеры – вне основного состава. Можно отреагировать политкорректно: дескать, Роберто Манчини втягивает его в конкуренцию, стремясь тем самым растормошить. И – да, выйдя в матче с «Тосно» на замену, Дзюба старался всячески доказать свою полезность.

Но можно предположить и другое. А именно: тактические, а главное – ритмические предпочтения Манчини не предполагают такого форварда. Громоздкого… Предписания-то итальянца угадываются невооруженным глазом. Достаточно последить, как Дриусси, своевременно примкнувший к нему Кокорин, Кузяев, Шатов врываются на полном ходу в штрафную, а при необходимости столь же стремительно-проворно отскакивают назад, включая прессинг.

Дзюбе в этот карусельный ритм попадать тяжело. Собственно говоря, скорые его проблемы в «Зените» можно было предсказать еще в тот момент, когда Артем, не выдержав тренировочной программы Станислава Черчесова, покинул перед Кубком конфедераций лагерь сборной. Наивно было рассчитывать на то, что «Зенит» выпишет себе такого нового тренера, который унаследует льготный тренировочный и игровой режим, возобладавший при Мирче Луческу. И в котором Дзюба чувствовал себя комфортно в обход проблем с коленом.

Не то чтобы теперь ему в «Зените» нечем будет поживиться. Вероятно, Манчини подарит бывшему лучшему, но опальному стрелку место в основном составе в матчах Лиги Европы против соперников калибра «Бней-Иегуды». Может быть, Артем, пустив в ход все свое известное красноречие, даже убедит Мистера дать ему шанс против чемпионского «Спартака». Хотя сомневаюсь, что для Манчини чьи-то личные счеты с командой соперников окажутся весомее собственных тактических наработок.

Это уже детали, не сильно влияющие на главное: Дзюба, похоже, перестает быть игроком, важным для «Зенита». Переходит в амплуа резервиста-статиста.

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И потому – наступает момент истины для нападающего. Не так давно величавшего себя воином. А воину совсем не место на скамейке запасных.

Да и, собственно, Артем уже трижды в карьере доказывал эту свою воинскую природу. Когда отправлялся в томскую и ростовскую аренду. И когда решился двинуться в «Зенит», проявив недюжинную уверенность в своих силах.

Но всю правду о дзюбе мы, может статься, узнаем только сейчас. Что он выберет, если не убедит Манчини в своей эксклюзивной ценности? согласится на сытную участь «сидельца» ради формального для себя чемпионского титула, вроде как замаячившего на горизонте реальнее, чем раньше? Или выберет упоение боя?

«Локомотив», готовый, говорят, взять Артема в аренду, играл свой матч как раз перед зенитовским. Никаких врывающихся в штрафную игроков атаки, подобных зенитовским партнерам Дзюба, среди красно-зеленых не обнаружилось. И Фарфан, и Ари, когда выздоровеет, будут выдавать форвардское ноу-хау только по каким-то своим красным дням календаря. А Дзюба способен сразу внести в размытую локомотивскую атаку акцент, фирменный и четкий. Ей будет за кого зацепиться.

И кто знает, вдруг именно Артем станет для «Локо» тем недостающим звеном, которое позволит красно-зеленым, глядишь, и за чемпионство посражаться? Ну да: с «Зенитом».

Так в чем ваша правда, Артем Дзюба?

Дзюба и «Локомотив». Это вообще реально?

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