«Трансфер Дзюбы невозможен». Манчини похвалил Кокорина и исключил переход-бомбу
Главный тренер «Зенита»
Роберто Манчини говорил о прогрессе, главный тренер «Тосно» Дмитрий
Парфенов – о проблемах и потенциале.
Роберто Манчини: Сейчас оснований для трансфера Дзюбы нет
О прогрессе Кокорина
– Все ребята в команде
стараются. Кокорин и Дзюба тоже. Особенно Кокорин: он защищается, работает в
атаке, начал забивать. Я доволен усилиями, которые они прикладывают.
О Хави Гарсии в центре обороны
– Игроки «Тосно» хорошо играют головой, там мощные ребята. Им должен противостоять такой же игрок. Плюс хотели дать отдохнуть Луишу Нету – он играл в последних матчах и немного устал.
О слухах про трансфер Дзюбы
– На данный момент, я не считаю это возможным. Хотя трансферный рынок открыт, произойти может что угодно. Но сейчас оснований для трансфера нет.
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О проблемах команды
– Никак не можем забить, хотя
создаем хорошие моменты. Надо прибавлять и работать над этим. У ребят есть характер:
пока не выиграли, но я вижу, что команда есть.
О болельщиках
– Я хотел бы поблагодарить
тех, кто нас поддерживал. «Зенит» тоже с чего-то начинал. Не всем
сразу 80 лет или 90. Мы молодая команда. Армия болельщиков будет расти, если
ребята будут показывать хороший футбол, отдаваться в игре.
О домашней раздевалке, которую
«Тосно» отдал «Зениту»
– Мне не было обидно. Проблемы
нет: от этого футболист думать, бежать лучше не станет. Если ты зацикливаешься
на этих вещах, проблемы будут. Если думаешь о футболе, все будет нормально.
О возможностях для усиления
– Резерв – в игроках, потенциале, работе. Сейчас мы играли с «Краснодаром», «Зенитом». Это те команды, против которых видишь свои проблемы. Сегодня команда показала, что может играть, прибавлять в качестве.
Матч
Голы
Кокорин 10 (0:1).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев, Галиулин (Палиенко, 64), Карницкий, Казаев (Марков, 70), Роша, Мелкадзе (Мирзов, 62), Заболотный
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Дзюба, 55), Хави Гарсия, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси (Жирков, 88)
Предупреждения:
Чернов, 19; Галиулин, 55; Роша, 87 - Ерохин, 45; Кришито, 87
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
30 июля 20:00, Петровский, Текстовая трансляция