«Трансфер Дзюбы невозможен». Манчини похвалил Кокорина и исключил переход-бомбу

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини говорил о прогрессе, главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов – о проблемах и потенциале.

Роберто Манчини: Сейчас оснований для трансфера Дзюбы нет

О прогрессе Кокорина

– Все ребята в команде стараются. Кокорин и Дзюба тоже. Особенно Кокорин: он защищается, работает в атаке, начал забивать. Я доволен усилиями, которые они прикладывают.

О Хави Гарсии в центре обороны

– Игроки «Тосно» хорошо играют головой, там мощные ребята. Им должен противостоять такой же игрок. Плюс хотели дать отдохнуть Луишу Нету – он играл в последних матчах и немного устал.

О слухах про трансфер Дзюбы

– На данный момент, я не считаю это возможным. Хотя трансферный рынок открыт, произойти может что угодно. Но сейчас оснований для трансфера нет.

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О проблемах команды

– Никак не можем забить, хотя создаем хорошие моменты. Надо прибавлять и работать над этим. У ребят есть характер: пока не выиграли, но я вижу, что команда есть.

О болельщиках

– Я хотел бы поблагодарить тех, кто нас поддерживал. «Зенит» тоже с чего-то начинал. Не всем сразу 80 лет или 90. Мы молодая команда. Армия болельщиков будет расти, если ребята будут показывать хороший футбол, отдаваться в игре.



О домашней раздевалке, которую «Тосно» отдал «Зениту»

– Мне не было обидно. Проблемы нет: от этого футболист думать, бежать лучше не станет. Если ты зацикливаешься на этих вещах, проблемы будут. Если думаешь о футболе, все будет нормально.

О возможностях для усиления

– Резерв – в игроках, потенциале, работе. Сейчас мы играли с «Краснодаром», «Зенитом». Это те команды, против которых видишь свои проблемы. Сегодня команда показала, что может играть, прибавлять в качестве.