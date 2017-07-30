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«Я тяжело дышал, был звон в ушах…» Как Россия вырвала бронзу в мужской эстафете

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Я тяжело дышал, был звон в ушах…» Как Россия вырвала бронзу в мужской эстафете
Фото: Gettyimages.ru

Эффектная концовка чемпионата мира – мужская сборная России берет бронзу в комбинированной эстафете.

Гонка складывалась так, что британцы вырвались вперед на 0,04 секунды после второго этапа. Но потом на старт вышел американец Каэлеб Дрессел, этот новый Майкл Фелпс, и дал такого жару, что опередил конкурентов на корпус. Он завоевал семь золотых медалей в Будапеште. Какой-то монстр!

У нас за бронзу нужно сказать спасибо Владимиру Морозову, который опередил японцев на последнем этапе. В эстафетах сотня у него идет хорошо, а в личных заплывах не складывается. Да и на полтиннике не удалось взять медаль. Эта бронза – как утешение за прошлые неудачи.

– Главный тренер сборной России Сергей Колмогоров сказал, что неважные результаты Морозова связаны с тем, что он прошел в прошлом году все девять этапов Кубка мира, и теперь это сказывается. Согласны?
– Я однозначно не соглашусь. Потому что Кубок мира был восемь месяцев назад. И на длинной воде мне как раз не хватило простартовок. В последний день соревнований я показываю свой лучший результат – это странно.

Нужно ездить на этапы «Маре Нострум» перед чемпионатом мира, где есть высокая конкуренция. Стоит прилетать в Европу пораньше. Так и сделаю в следующем году.

– Вы верили, что сможете тут зацепиться за медаль?
– Конечно, да! Я понимал, что мы будем вторыми-четвертыми. Американцы слишком далеко от нас. Я сделал все возможное, чтобы снова не стать четвертым.

– Эта бронза – все-таки компенсация?
– Я бы сказал так, если бы взял еще одну медаль на полтиннике кролем. Но вернуться с наградой с чемпионата мира – это все равно достижение. Пока у меня не было ни одного турнира без медалей с 2011 года, так что поддерживаю хорошую традицию. Все не так уж и плохо. Реабилитировался.

– Какая была реакция, когда вы увидели свое время после четвертого этапа (46,69)?
– Я тяжело дышал, был звон в ушах. Но примерно и думал, что так и будет. Было очень тяжело доплывать последние пять метров.

– Не боялись, что японец вас достанет?
– Я видел, что мы где-то третьи-четвертые. И понял, что единственная тактика – выходить вперед. Полтинник у меня был хорошим. И решил газовать. Всем спасибо!

ПЛАВАНИЕ

Мужчины

4х100 м комбинированная эстафета. 1. США – 3.27,91. 2. Великобритания – 3.28,95. 3. РОССИЯ (Рылов, Пригода, Попков, Морозов) – 3.29,76.

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